OnePlus Open - składany smartfon, który oferuje ekran AMOLED ProXDR i najwytrzymalszy zawias na rynku

Składane smartfony z generacji na generację stają się coraz lepsze i to w zasadzie pod każdym względem. Kluczowym elementem w tego typu konstrukcjach jest wytrzymałość zawiasu i w tej dziedzinie triumfuje głównie Samsung. Na scenie niebawem pojawi się nowy gracz, a zasadniczo to model, który może przejąć pałeczkę - i to nie tylko pod względem wspomnianej wytrzymałości, ale również w aspektach fotograficznych i reszcie funkcji. Nadchodzi OnePlus Open.

OnePlus oficjalnie zaprezentował swój najnowszy model składanego smartfona o nazwie Open. Urządzenie wyróżnia się swoją dosłownie flagową specyfikacją oraz możliwościami, których może pozazdrościć niejeden rywal.

Trzeba przyznać, że OnePlus Open robi wrażenie niemal pod każdym względem. Zarówno przedni, jak i wewnętrzny ekran to stricte najwyższa półka - mamy bowiem do czynienia z panelami AMOLED ProXDR, które charakteryzują się 120 Hz odświeżaniem oraz jasnością szczytową na poziomie 2800 nitów. Do tego zapewniają 100% pokrycie palety barw DCI-P3. Za wydajność odpowie obecnie najwydajniejszy procesor Qualcomma, czyli Snapdragon 8 Gen 2, którego dopełni 16 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR5X oraz aż 512 GB wbudowanej pamięci typu UFS 4.0. Nie gorzej sytuacja wygląda w kwestii łączności - będziemy mogli skorzystać ze wszystkich nowych standardów. Konstrukcja dodatkowo spełnia normę IPX4.

OnePlus Open Ekran zewnętrzny 6,31" AMOLED ProXDR, 2484 x 1116 px, 120 Hz

2800 nitów, LTPO 3.0, 10-bit, 100% DCI-P3 Ekran wewnętrzny 7,82" AMOLED ProXDR, 2440 x 2268 px, 120 Hz

2800 nitów, LTPO 3.0, 10-bit, 100% DCI-P3 Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm)

1 x 3,2 GHz X3 + 4 x 2,8 GHz A71 + 3 x 2,0 GHz A51) Układ graficzny Adreno 740 Pamięć RAM 16 GB LPDDR5X Pamięć wbudowana 512 GB UFS 4.0 Łączność Wi-Fi 7, 5G, NFC, BT 5.3, GPS Norma IP IPX4 Aparat przedni Wewnątrz: 20 MP (f/2,2, 1/4")

Na zewnątrz: 32 MP, f/2,4, 1/3,14") Apraty tylne 48 MP (Sony LYT-T808, f/17, 1/1.43", OIS)

64 MP (OmniVision OV64B, 3 x zoom optyczny, f/2,6, 1/2")

48 MP (Sony IMX581, Macro 3,5 cm, f/2,2, 1/2", EIS) Akumulator 4805 mAh (3295 + 1510 mAh) / 67 W / 42 min do pełna Wymiary Otwarty - 153,4 x 143,1 x 5,8 mm

Zamknięty - 153,4 x 73,3 x 11,7 mm Waga 245 g System Android 13 / OxygenOS 13.2 Gratis do 31.10.23 r. Słuchawki OnePlus Buds Pro 2 Cena 8999 zł

Zaplecze fotograficzne również jest swoistym wyróżnikiem tego smartfona. Na pokładzie znajdziemy pięć jednostek, z których najbardziej interesującą jest główna - odpowiada za nią nowy sensor Sony LYT-T808, który przy mniejszej powierzchni matrycy, ma zapewnić lepszą jakość zdjęć dzięki technologii Pixel Stacked. Jak na składany smartfon otrzymujemy akumulator o całkiem przyzwoitej pojemności 4805 mAh, z kolei ogniwo naładujemy w 42 min do pełna poprzez 67 W ładowarkę. W Polsce dostępna będzie jedynie zielona wersja kolorystyczna, a cena modelu została ustalona na 8999 zł. Obecnie trwa przedsprzedaż, a decydując się na zakup do 31 października 2023 roku, otrzymamy w zestawie słuchawki OnePlus Buds 2 Pro (normalnie 699 zł). Z perspektywy zwykłego użytkownika kwota jest dosłownie kosmiczna, natomiast w segmencie składanych smartfonów nie wyróżnia się aż tak bardzo. Smartfon ma sporo do zaoferowania i tak naprawdę warto jedynie poczekać, aż za jakiś czas cena trochę spadnie. Warto jeszcze wspomnieć, że sam zawias ma wytrzymać milion złożeń, co jest sporą wartością w bezpośrednim porównaniu z konkurencją.

Źródło: OnePlus