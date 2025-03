OnePlus 12 - znamy datę premiery nowego smartfona z topową specyfikacją. Prezentacja odbędzie się jeszcze w tym roku

Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 z całą pewnością będzie zasilał wiele nadchodzących smartfonów z najwyższej półki. Xiaomi zaprezentowało już nawet swoje flagowe modele z tym chipem, a kolejni producenci także nie zamierzają z tym czekać do przyszłego roku. Jak się okazuje, następny w kolejce będzie OnePlus, który zapowiedział właśnie premierę swojego wyczekiwanego flagowca. Jak długo będziemy musieli czekać?

OnePlus 12 zostanie zapowiedziany już 4 grudnia przez samego CEO marki OnePlus. Specyfikacja urządzenia zapowiada się niezwykle obiecująco. Oby tylko cena nie była zbyt przesadzona...

W serwisie Weibo pojawiła się właśnie grafika zapowiadająca oficjalną chińską premierę OnePlusa 12. Wydarzenie odbędzie się już 4 grudnia w Shenzen, a poprowadzi je sam Pete Lau, sam CEO OnePlusa. Warto dodać, że rozpoczną się wtedy obchody 10-lecia istnienia marki, co na pewno będzie wielokrotnie podkreślone podczas prezentacji. Musimy mieć jedynie na uwadze, że zapoznamy się wtedy jedynie ze specyfikacją i możliwościami nowego modelu. Takie informacje, jak polska cena oraz data dostępności w rodzimych sklepach będą dla nas jasne dopiero po globalnej premierze, która odbędzie się prawdopodobnie już po Nowym Roku.

Na tę premierę warto czekać, bowiem OnePlus 12 zapowiada się niezwykle obiecująco. Choć wizualnie urządzenie będzie dosyć mocno przypominało "jedenastkę", to jednak wedle przecieków nowy model ma dostać wydajniejszego Snapdragona 8 Gen 3, nowy 6,82-calowy ekran LTPO OLED 120 Hz o rozdzielczości 3168 x 1440 px (jasność do 2600 nitów), potrójny aparat z sensorem Sony Lytia 808 48 MP w roli głównej (dodatkowe jednostki to zapewne teleobiektyw 64 MP i obiektyw ultraszerokokątny 48 MP), a także baterię 5400 mAh z obsługą ładowania przewodowego 100 W i bezprzewodowego 50 W. Smartfon w globalnej wersji ma pracować pod kontrolą Androida 14 z OxygenOS 14. Oby tylko cena nie była zbyt przesadzona...

Źródło: GSMarena, Weibo