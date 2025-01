NVIDIA skupia się na produkcji akceleratorów Blackwell z dwoma układami. Produkcja pojedynczych może zostać zakończona

Układy graficzne Blackwell mają szanse stać się w nieodległej przyszłości jednym z fundamentów rozwoju sztucznej inteligencji. W ofercie NVIDII znajdują się akceleratory zarówno z dwoma, jak i z jednym układem tego typu. Duże podmioty stosunkowo rzadko sięgają jednak po te drugie, w rezultacie to GB200 cieszy się największą popularnością. To miało skłonić NVIDIĘ do szybkiego zakończenia produkcji akceleratorów z pojedynczym GPU.

Produkcja superchipów NVIDIA GB200 ma obecnie dla amerykańskiej firmy najwyższy priorytet. Los obecnych i przyszłych akceleratorów z pojedynczym układem może zostać wkrótce przypieczętowany.

NVIDIA GB200 to w praktyce tak zwane superchipy, które składają się z dwóch układów graficznych Blackwell oraz procesora Grace. Choć nie brakuje problemów związanych z nadmiernym nagrzewaniem się elementów akceleratorów w większych rackach serwerowych, to właśnie głównie tym sprzętem są zainteresowani duzi klienci NVIDII. Na dalszym planie znajdują się z kolei akceleratory pokroju NVIDIA B200A, które opierają się na pojedynczym układzie Blackwell. W sieci pojawiły się o informacje o możliwym zakończeniu produkcji tych ostatnich. Dzięki temu NVIDIA będzie mogła skupić się na superchipach GB200, które wykorzystują najbardziej zaawansowane pakowanie CoWoS-L. Nie sprawi to większego problemu TSMC, gdyż tajwańska spółka od pewnego czasu także nadaje priorytet tej właśnie technologii.

Obecny trend ma być kontynuowany także w przypadku akceleratorów Blackwell Ultra, które prawdopodobnie zadebiutują jeszcze w tym roku. To oznacza, że produkcja NVIDIA B300 będzie bardzo ograniczona, a uwaga firmy skupi się głównie na superchipach GB300. Chodzi tu przede wszystkim o maksymalizację przychodów, ale także o odpowiednie dostosowanie produkcji do aktualnego zapotrzebowania rynku. Koncentracja na akceleratorach z dwoma układami ma też bowiem pozwolić na szybszą realizację zamówień, które ostatnio nieco ucierpiały za skutek problemów z nadmiernym nagrzewaniem się superchipów GB200 w serwerach NVL72.

Źródło: Tom's Hardware, Medium