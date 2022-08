NVIDIA ogłasza wstępne wyniki finansowe za drugi kwartał roku fiskalnego 2023 - duży spadek przychodów w dziale Gaming

NVIDIA w ostatnich kwartałach mogła liczyć na imponujące wyniki finansowe, zwłaszcza pod względem przychodu działu Gaming. Karty graficzne w ogromnych ilościach sprzedawały się, głównie na rynku kryptowalut. Wielu osobom, nie będącymi górnikami, nie przeszkodziły także mocno zawyżone ceny kart. W ostatnich miesiącach jesteśmy jednak świadkami kolejnego załamania na rynku kryptowalut, a także mocnych obniżek cen na karty. W połączeniu z niezbyt dużym zainteresowaniem ze strony graczy, nie mogło to nie wpłynąć na przychód firmy. NVIDIA ogłosiła właśnie wstępne wyniki finansowe.

NVIDIA ogłosiła wstępne wyniki finansowe za drugi kwartał roku fiskalnego 2023. Względem wcześniejszych rezultatów, tym razem widzimy duży spadek przychodu w dziale Gaming, co jest związane z dużo gorszą sprzedażą kart graficznych GeForce.

Warto na początku dodać, że NVIDIA na razie ogłosiła tylko wstępne wyniki. Dopiero 23 sierpnia odbędzie się prezentacja dla inwestorów, podczas których ujawnione zostaną finalne rezultaty za drugi kwartał roku fiskalnego 2023. Już teraz jednak możemy spojrzeć na przybliżone wyniki, a te potwierdzają przede wszystkim spadek zainteresowania kartami graficznymi GeForce, co wpłynęło na mocny spadek przychodu, zarówno kwartał do kwartału, jak i rok do roku. Ogólny przychód rok do roku uległ nieznacznemu zwiększeniu, ale główny wpływ na wynik ma tutaj dział Data Center, gdzie przychód zauważalnie wzrósł (z 2,37 mld w Q2 FY2022 do 3,81 mld w Q2 FY 2023). Zwiększone zamówienia na akceleratory z rodziny NVIDIA Hopper mają wpływ na wyniki.

Non-GAAP Q2 FY2023 (wstępnie) Q2 FY2022 Q1 FY2023 Przychód 6,7 mld USD 6,5 mld USD 8,28 mld USD Koszty operacyjne (R&D) 1,75 mld USD 1,77 mld USD 1,6 mld USD Marża brutto ~46,1% 66,7% 67,1% Zysk netto Brak informacji 2,62 mld USD 3,44 mld USD Zysk na akcję Brak informacji 1,04 USD 1,36 USD

Q2 FY2023 (wstępnie) Q2 FY2022 Q1 FY2023 Przychód - Gaming 2,04 mld USD 3,06 mld USD 3,62 mld USD Przychód - Data Center 3,81 mld USD 2,37 mld USD 3,75 mld USD Przychód - Professional Visualization 500 mln USD 519 mln USD 622 mln USD Przychód - Automotive 220 mln USD 152 mln USD 138 mln USD Przychód - OEM and other 130 mln USD - - Łączny przychód 6,70 mld USD 6,507 mld USD 8,288 mld USD

W przypadku działu Gaming możemy już zobaczyć pierwsze skutki załamania na rynku kryptowalut oraz znaczącego obniżenia cen kart graficznych GeForce na wielu rynkach. Jeszcze w Q1 FY2023 NVIDIA chwaliła się rekordowym przychodem na poziomie 3,62 mld dolarów. W najnowszym raporcie przychód w tym dziale spadł do 2,04 mld USD - to największy spadek od czasu premiery kart graficznych GeForce RTX 3000. Tak duży spadek wpłynął również na marżę brutto, która z poziomu 67,1% w Q1 FY2023 (okres od 1 lutego do 30 kwietnia 2022) spadła do 46,1% w Q2 FY2023 (wstępny rezultat, okres od 1 maja do 31 lipca 2022). Obecnie czysty zysk netto nie został jeszcze ujawniony (będzie podany dopiero po spotkaniu z inwestorami w trakcie ogłoszenia finalnych wyników), ale przy tak mocnym spadku marży, wynik ten również będzie z pewnością zauważalnie niższy niż w ostatnich kwartałach (w Q1 FY2023 było to aż 3,44 mld USD).

