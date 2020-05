NVIDIA może zaprezentować architekturę Hopper już w 2021 roku

Już za kilka dni NVIDIA zaprezentuje szczegóły dotyczące architektury Ampere, będącej następcą Turinga, który zadebiutował blisko dwa lata temu. W zapisie konferencji, który zostanie opublikowany 14 maja, od CEO firmy Jensena Huanga dowiemy się gdzie powinniśmy oczekiwać największego skoku wydajności. W ostatnich tygodniach dostawaliśmy także sprzeczne sygnały dotyczące tego w jakim procesie technologicznym będą wytwarzane nadchodzące chipy graficzne - dużo informacji sugerowało bowiem wykorzystanie nie tylko 7 nm procesu od TSMC, ale również 10 nm Samsunga, który miałby trafić do konsumenckich kart GeForce. Teraz na łamach Digitimes pojawił się artykuł wskazujący, że zarówno zbliżająca się generacja Ampere jak i Hopper będą korzystać głównie z procesorów 7 nm EUV oraz 5 nm EUV od TSMC, a plotki o korzystaniu z Samsunga były sztucznie stworzone przez NVIDIĘ.

Według najnowszych doniesień od Digitimes, kolejne dwie generacje GPU od NVIDII - Ampere oraz Hopper, będą w dużej mierze wykorzystywały 7 nm oraz 5 nm litografię od TSMC.

Kolejne źródła (m.in. Digitimes) potwierdzają, że 14 maja NVIDIA zaprezentuje nową architekturę Ampere dla kart graficznych. Niekoniecznie będzie to pokaz układów GeForce, bardziej chodzi o ogólne założenia nowej architektury. Same konsumenckie karty pojawią się najwcześniej w trzecim kwartale roku, choć mówi się o możliwych opóźnieniach do początku czwartego kwartału z racji epidemii koronawirusa. Dość ciekawe natomiast są informacje odnośnie użytych procesów technologicznych. W ostatnich tygodniach bowiem sugerowano, iż tylko topowe układy bazujące na rdzeniu Ampere GA100 będą wykorzystywać proces 7 nm EUV od TSMC, podczas gdy wszystkie konsumenckie karty będą wykorzystywały 10 nm Samsunga. Według raportu Digitimes, większość zamówień na chipy będzie realizowana u TSMC, także zarówno topowe GA100 jak również wydajne karty GeForce mają bazować na 7 nm procesie technologicznym. Słabsze karty z niższej półki mają natomiast bazować na litografii Samsunga.

O tym, że większość chipów z generacji Ampere ma być wytwarzana u Samsunga dowiedzieliśmy się po raz pierwszy od samej NVIDII i wygląda na to, że była to celowa plotka producenta, by w rzeczywistości uzyskać lepsze ceny u TSMC. Ostatecznie NVIDIA nie wpłynęła na TSMC w kontekście obniżek cen z racji ogromnego popytu na ten proces technologiczny - w dużej mierze to także zasługa AMD, które w 7 nm litografii wytwarza zarówno procesory Ryzen jak i chipy graficzne NAVI. Według raportu Digitimes NVIDIA nie doceniła wpływu tej współpracy pomiędzy TSMC oraz AMD i finalnie nie była w stanie uzyskać lepszych warunków współpracy. Ponadto według informacji pochodzących ze wspomnianego raportu, NVIDIA zarezerwowała już znaczną część z produkcji 5 nm litografii, która ma posłużyć do wytworzenia chipów graficznych z generacji Hopper. Zamówienia mają być realizowane w 2021 roku - jeśli ta informacja się ostatecznie potwierdzi, to pomiędzy Ampere oraz Hopper będzie dużo mniejsza różnica w czasie prezentacji kolejnych architektur. Ampere ma zadebiutować w tym roku, a wszystko wskazuje na to, że kolejna generacja - Hopper - pojawi się na rynku jeszcze przed końcem 2021 roku.

Źródło: Digitimes, Twitter RetiredEngineer®