NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti - wyciekły kolejne zdjęcia dotyczące najpotężniejszego modelu z rodziny Ada Lovelace

Na chwilę obecną topowym modelem wśród kart graficznych z rodziny Ada Lovelace jest NVIDIA GeForce RTX 4090. Od czasu do czasu pojawiają się jednak informacje o debiucie układu GeForce RTX 4090 Ti oraz następnego przedstawiciela serii Titan. Na jednym z profilów twitterowych opublikowano kolejne zdjęcia mające przedstawiać pierwszą z tych dwóch kart. Jak można się było spodziewać, projekt GPU jest masywny i z pewnością nie zmieści się do każdej obudowy.

Na Twitterze opublikowano kolejne zdjęcia mające przedstawiać kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti. Cała konstrukcja jest masywna i zajmuje aż cztery sloty. Do zasilania wykorzystano jedno złącze 16-pin.

W Internecie pojawiały się już zdjęcia, na których można było zobaczyć prawdopodobnie najpotężniejszego przedstawiciela rodziny Ada Lovelace. Kolejne opublikował użytkownik @ExperteVallah. Na fotografiach widać prototypową wersję GeForce RTX 4090 Ti. Wbrew temu, co twierdzi publikujący zdjęcia, wątpliwe jest, by był to Titan z uwagi na napis "GeForce RTX". Kartę zestawiono przypuszczalnie z GeForce RTX 3080 Ti FE lub GeForce RTX 3080 FE. Nie jest wielkim zaskoczeniem, że ma ona masywne rozmiary. Całość zajmuje aż cztery sloty, a do zasilania wymaga pojedynczego wtyku 16-pin, co może wskazywać na TDP w okolicach maksymalnie 600 W. Byłaby to wartość niższa, niż wynikało to z wcześniejszych pogłosek.

Co ciekawe, wszystko wskazuje na to, że w sfotografowanym egzemplarzu brakuje płytki drukowanej (PCB), ponieważ w miejscu gniazd DisplayPort i HDMI znajdują się luki. Zatem nie są to zdjęcia kompletnej karty graficznej. Dają jednak wgląd w to, ile miejsca w obudowie będzie zajmował wariant Founders Edition. Pod tym względem fotografie wydają się wiarygodne. Według nieoficjalnych informacji GeForce RTX 4090 Ti zaoferuje 18176 rdzeni CUDA, 96 MB cache L2 i 24 GB pamięci GDDR6X. Spekuluje się także, że pomimo identycznej ilości pamięci, co w modelu GeForce RTX 4090, jej przepustowość będzie znacząco wyższa.

Źródło: WCCFTech, @ExperteVallah (Twitter)