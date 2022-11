NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti ma zostać zaprezentowana w styczniu, a jej specyfikacja będzie identyczna jak RTX 4080 12 GB

Kilka tygodni temu NVIDIA anulowała kartę graficzną GeForce RTX 4080 12 GB, co wywołało lawinę prześmiewczych komentarzy od internautów. Nic dziwnego, bowiem pomimo zastosowania tej samej nazwy, karta cechowała się kompletnie odmienną specyfikacją od GeForce RTX 4080 16 GB, a dodatkowo wyceniona została bardzo, ale to bardzo źle jak na swoje możliwości. Wygląda na to, że wkrótce doczekamy się swoistej "re-premiery", tyle że pod zmienioną nazwą.

NVIDIA przygotowuje się pomału do prezentacji karty GeForce RTX 4070 Ti, której specyfikacja będzie identyczna jak anulowany GeForce RTX 4080 12 GB. Premiera układu AD104 ma odbyć się w styczniu.

W tym miesiącu na rynku zadebiutuje karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GB (choć niektórzy określają ją mianem GeForce RTX 4070 z racji dużej różnicy w specyfikacji względem GeForce RTX 4090) i wygląda na to, że będzie to ostatnia premiera w tym roku, przynajmniej jeśli chodzi o architekturę Ada Lovelace. Według kopite7kimi, anulowany GeForce RTX 4080 12 GB zostanie w styczniu ponownie zaprezentowany, tym razem jako GeForce RTX 4070 Ti.

The original RTX 4080 12GB will become RTX 4070 Ti instead. — kopite7kimi (@kopite7kimi) November 8, 2022

Skoro prezentacja ma się odbyć w styczniu, to spodziewamy się że będzie to podczas targów CES 2023 w Las Vegas. GeForce RTX 4070 Ti przejmie pełną specyfikację kontrowersyjnego GeForce'a RTX 4080 12 GB. Otrzymamy zatem układ AD104 z 7680 procesorami CUDA oraz 12 GB pamięci GDDR6X na 192-bitowej magistrali pamięci. TDP wcześniejszej karty ustalone było na poziomie 285 W i zapewne wartość ta nie ulegnie zmianie także w nadchodzącej karcie graficznej.

Źródło: Twitter @kopite7kimi