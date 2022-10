NVIDIA GeForce RTX 4080 12 GB - mimo anulowanej premiery karta graficzna doczekała się testu wydajności w 3DMarku

GeForce RTX 4080 w wersji z 12 GB VRAM to bez wątpienia najbardziej kontrowersyjna karta graficzna tego roku (a może nawet dekady). Co prawda układ ten został w końcu anulowany przez NVIDIĘ, ale jednak zmiana planów nastąpiła w momencie, gdy część egzemplarzy opuściła już zakłady produkcyjne, a partnerzy Zielonych przygotowali opakowania. Było więc kwestią czasu gdy ten wyjątkowy model wpadnie w ręce ciekawskiego testera.

Pod względem wydajności anulowany GeForce RTX 4080 z 12 GB VRAM jest konkurentem dla GeForce'ów RTX 3090 i RTX 3090 Ti, a więc najmocniejszych jednostek z serii Ampere. Warto jednak podejść do niniejszych wyników z odpowiednim dystansem.

Na forum Chiphell pojawiły się screeny z wyników wydajności układu NVIDIA GeForce RTX 4080 12 GB. Pochodzą one od osoby publikującej wcześniej rezultaty modelu z 16 GB VRAM, dlatego raczej nie mamy do czynienia z żadnym fejkiem. Grafika została sprawdzona w 3DMarku. Zgodnie z oczekiwaniami, jest ogromna przepaść między omawianym układem, a wersją z 16 GB VRAM. Pod względem wydajności anulowany GeForce RTX 4080 jest konkurentem dla GeForce'ów RTX 3090 i RTX 3090 Ti, a więc najmocniejszych jednostek z serii Ampere.

3DMark Speedway (4K, DX12) NVIDIA GeForce RTX 4090 9980 pkt NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti 5912 pkt NVIDIA GeForce RTX 3090 5414 pkt NVIDIA GeForce RTX 4080 12 GB 5382 pkt NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 5338 pkt NVIDIA GeForce RTX 3080 12 GB 5124 pkt AMD Radeon RX 6950 XT 3967 pkt AMD Radeon RX 6900 XT 3803 pkt AMD Radeon RX 6800 XT 3533 pkt AMD Radeon RX 6800 2913 pkt

3DMark Fire Strike Ultra (4K, DX11) NVIDIA GeForce RTX 4090 24996 pkt NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GB 17465 pkt AMD Radeon RX 6950 XT 15038 pkt AMD Radeon RX 6900 XT 14333 pkt NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti 14007 pkt NVIDIA GeForce RTX 4080 12 GB 13472 pkt AMD Radeon RX 6800 XT 12950 pkt NVIDIA GeForce RTX 3090 12607 pkt NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 12457 pkt NVIDIA GeForce RTX 3080 12 GB 11593 pkt AMD Radeon RX 6800 10568 pkt

3DMark Time Spy Extreme (4K, DX12) NVIDIA GeForce RTX 4090 19467 pkt NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GB 13977 pkt NVIDIA GeForce RTX 4080 12 GB 10794 pkt NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti 10709 pkt AMD Radeon RX 6950 XT 10644 pkt NVIDIA GeForce RTX 3090 10293 pkt NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 10042 pkt AMD Radeon RX 6900 XT 9952 pkt NVIDIA GeForce RTX 3080 12 GB 9358 pkt AMD Radeon RX 6800 XT 9203 pkt AMD Radeon RX 6800 7648 pkt

Warto podejść do powyższych wyników z odpowiednim dystansem, ponieważ nie znamy do końca szczegółów dotyczących testowanego modelu (wiemy tylko, że pracował z zegarem 2610 MHz), a do tego dochodzi jeszcze kwestia niezoptymalizowanych sterowników. Mimo tego, że GeForce RTX 4080 12 GB nie doczeka się premiery, to jednak warto zapamiętać jego specyfikację. Jest duża szansa, że NVIDIA ostatecznie wyprodukuje pozostałe jednostki, lecz karta graficzna ostatecznie będzie nosić inne oznaczenie (RTX 4070 Ti? RTX 4070?).

NVIDIA GeForce RTX 4090 NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GB NVIDIA GeForce RTX 4080 12 GB Architektura Ada Ada Ada Układ graficzny AD102-300 AD103-300 AD104-400 Litografia TSMC "4N" TSMC "4N" TSMC "4N" Liczba tranzystorów 76,3 mld 45,9 mld 35,8 mld Powierzchnia 608 mm² 378,6 mm² 294,5 mm² Bloki SM 128 76 60 Jednostki SP 16384 9728 7680 Moc FP32 82,6 TFLOPS 49 TFLOPS 40 TFLOPS Rdzenie RT 128 RT 3. generacji 76 RT 3. generacji 60 RT 3. generacji Rdzenie Tensor 512 Tensor 4. generacji 304 Tensor 4. generacji 240 Tensor 4. generacji Jednostki TMU 512 304 240 Jednostki ROP 176 112 80 Pamięć cache L2 96 MB 64 MB 48 MB Taktowanie bazowe 2230 MHz 2210 MHz 2310 MHz Taktowanie GPU Boost 2520 MHz 2505 MHz 2610 MHz Przepustowość VRAM 21 Gbps 22.5 Gbps 21 Gbps Pamięć VRAM 24 GB GDDR6X 16 GB GDDR6X 12 GB GDDR6X Szyna pamięci 384-bit 256-bit 192-bit Przepustowość 1008 GB/s 720 GB/s 504 GB/s Zgodność z PCIe PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 TDP (bazowe) 450 W 320 W 285 W TDP (Max) 660 W 516 W 366 W Obsługa DLSS 3 Tak Tak Tak Cena w złotówkach 9699 zł 7049 zł 5299 zł Premiera 12 października 2022 r. 16 listopada 2022 r. ANULOWANO

