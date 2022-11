NVIDIA GeForce RTX 4080 - karta graficzna doczekała się testu w Geekbench. Widać nieznaczną przewagę nad RTX 3090 Ti

Zostało już tylko kilka dni do oficjalnej premiery karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4080, dlatego nie powinny Was dziwić najnowsze przecieki wydajności drugiego modelu opartego na architekturze Ada Lovelace. Model RTX 4080 pojawił się właśnie w bazie Geekbench. Układ został przetestowany na płycie głównej ASUS ROG Crosshair X670 Extreme z 16-rdzeniowym procesorem AMD Ryzen 9 7950X. Wyniki można uznać ze zgodne z oczekiwaniami, ale czy zadowolą one graczy i entuzjastów?

Przewaga GeForce'a RTX 4080 nad RTX 3090 Ti wynosi od 5 do 15% w zależności od zastosowania. Warto jednak pamiętać, że wyniki z Geekbench mogą nie być do końca miarodajne.

Dla przypomnienia, GeForce RTX 4080 wyposażony został w rdzeń AD103 (5 nm) z 9728 jednostkami CUDA i 16 GB pamięci VRAM GDDR6X. Dla porównania, przetestowany już przez nas RTX 4090 posiada 16384 jednostek CUDA i 24 GB pamięci GDDR6X. Przepaść w specyfikacji między tymi modelami jest ogromna i doskonale obrazują to najnowsze wyniki z benchmarku Geekbench. Jak widać poniżej, nadchodzący GeForce uzyskał wynik 300 728 pkt w teście CUDA, 248 932 pkt w OpenCL i 148 838 pkt w teście Vulkan. Zestawienie z rezultatami innych kart NVIDII znajduje się w tabelce.

Geekbench V5 CUDA Geekbench V5 OpenCL Geekbench V5 Vulkan RTX 4090 408 076 pkt 363 625 pkt 189 445 pkt RTX 4080 300 728 pkt 248 932 pkt 148 838 pkt RTX 3090 Ti 260 346 pkt 229 738 pkt 141 134 pkt RTX 3090 238 123 pkt 204 921 pkt 138 859 pkt RTX 3080 Ti 235 513 pkt 201 449 pkt 131 975 pkt RTX 3080 206 390 pkt 181 140 pkt 125 061 pkt

Porównanie z układem GeForce RTX 4090 nie ma najmniejszego sensu - czołowy model Ada Lovelace jest z zupełnie innej ligi. Lepszym konkurentem jest GeForce RTX 3090 Ti, który notuje całkiem porównywalne wyniki, jednak koniec końców okazuje się wolniejszy od RTX-a 4080. Przewaga nowego modelu NVIDII wynosi od 5 do 15% w zależności od zastosowania. Warto jednak pamiętać, że wyniki z Geekbench mogą nie być do końca miarodajne. Lepiej będzie wstrzymać się z oceną nowego GeForce'a do czasu, gdy doczekamy się testów w praktycznych zastosowaniach (np. w grach). Premiera karty odbędzie się już 16 listopada.

NVIDIA GeForce RTX 4090 NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GB NVIDIA GeForce RTX 4080 12 GB Architektura Ada Ada Ada Układ graficzny AD102-300 AD103-300 AD104-400 Litografia TSMC "4N" TSMC "4N" TSMC "4N" Liczba tranzystorów 76,3 mld 45,9 mld 35,8 mld Powierzchnia 608 mm² 378,6 mm² 294,5 mm² Bloki SM 128 76 60 Jednostki SP 16384 9728 7680 Moc FP32 82,6 TFLOPS 49 TFLOPS 40 TFLOPS Rdzenie RT 128 RT 3. generacji 76 RT 3. generacji 60 RT 3. generacji Rdzenie Tensor 512 Tensor 4. generacji 304 Tensor 4. generacji 240 Tensor 4. generacji Jednostki TMU 512 304 240 Jednostki ROP 176 112 80 Pamięć cache L2 96 MB 64 MB 48 MB Taktowanie bazowe 2230 MHz 2210 MHz 2310 MHz Taktowanie GPU Boost 2520 MHz 2505 MHz 2610 MHz Przepustowość VRAM 21 Gbps 22.5 Gbps 21 Gbps Pamięć VRAM 24 GB GDDR6X 16 GB GDDR6X 12 GB GDDR6X Szyna pamięci 384-bit 256-bit 192-bit Przepustowość 1008 GB/s 720 GB/s 504 GB/s Zgodność z PCIe PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 TDP (bazowe) 450 W 320 W 285 W TDP (Max) 660 W 516 W 366 W Obsługa DLSS 3 Tak Tak Tak Cena w złotówkach 9699 zł 7049 zł 5299 zł Premiera 12 października 2022 r. 16 listopada 2022 r. ANULOWANO

