NVIDIA GeForce RTX 3050 - Będzie czas na zapoznanie się z wydajnością. NDA na recenzje schodzi przed sklepowym debiutem

Dwa dni temu na rynku zadebiutowała najnowsza karta graficzna od AMD, czyli Radeon RX 6500 XT. To przedstawiciel niskiego segmentu cenowo-wydajnościowo z obecnej generacji, który został okrzyknięty najgorszą kartą graficzną ostatnich lat. Oszczędności poczynione zostały na każdym kroku - ilość pamięci VRAM, szyna danych, interfejs, złącza wideo. Większość z tego negatywnie odbija się na wydajności i karta często nie jest w stanie przegonić modelu z 2019 roku, czyli Radeona RX 5500 XT. Fani "taniego" grania czekają więc na odpowiedź NVIDII, czyli nadciągający układ GeForce RTX 3050. Wygląda na to, że Zieloni chcą zapewnić konsumentom możliwość zapoznania się z wydajnością przed sklepowym debiutem.

Sugerowana cena karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 3050 ma wynosić 249 USD. Zieloni przygotowali podobno bardzo dużo układów na premierę.

Serwis VideoCardz zdradził to, czego redakcje i youtuberzy nie mogli publicznie powiedzieć. Embargo na publikacje i wideo dotyczące testów karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 3050 schodzi już w przyszłym tygodniu, a dokładniej w środę 26 stycznia 2022 roku o godzinie 15:00 czasu polskiego. To dokładnie 24 godziny przed pojawieniem się układów w sklepach, tak aby każdy miał czas zaznajomić się z wynikami wydajności w grach oraz programach. Powinno to pozwolić na podjęcie świadomej decyzji dotyczącej ewentualnego zakupu.

GeForce RTX 3050 to układ oparty na rdzeniu NVIDIA GA106-150, który dysponuje 2560 jednostkami SP, 80 jednostkami Tensor oraz 20 rdzeniami RT. Całość doprawiono 8 GB pamięci VRAM typu GDDR6 z taktowaniem 14 000 MHz i na 128-bitowej szynie danych. Sugerowana cena ma wynosić 249 dolarów - czyli teoretycznie o 50 USD więcej niż MSRP Radeona RX 6500 XT - ale wszyscy wiemy, że obecnie to raczej marzenie ściętej głowy. Jednak zgodnie z doniesieniami z chińskich mediów powołujących się na dużych producentów, NVIDIA przygotowała spory zapas układów na premierę. Tak czy siak zakup GeForce RTX 3050 w niskiej cenie z pewnością będzie wymagał sporo szczęścia i walki z innymi chętnymi, botami oraz spekulantami.

