Nowy ekran od JDI pozwoli zmniejszyć koszt produkcji headsetów VR. Wyróżnia go bardzo wysokie zagęszczenie pikseli

Już wkrótce do świata wirtualnej rzeczywistości może zawitać mała rewolucja. W headsetach VR istotnym elementem są wyświetlacze, które odpowiadają nie tylko za ostrość widzianego obrazu, ale także pole widzenia (FOV) i występowanie ewentualnych problemów, takich jak Screen Door Effect (SDE). Japońska marka JDI opracowała ekran, który wyróżnia się bardzo wysokim zagęszczeniem pikseli, a na dodatek jego koszt produkcji jest relatywnie niewielki.

Przechodząc od razu do konkretów: firmie JDI (Japan Display) udało się opracować ekran IPS o przekątnej 2,15 cala, który wyróżnia się rozdzielczością 3840 x 3840 pikseli. Mówimy więc o zagęszczeniu pikseli na cal (PPI), które wynosi aż 2527. Jest to naprawdę bardzo dobra wartość, a na dodatek jej osiągnięcie ma być sporo tańsze od produkcji z wykorzystaniem dotychczasowych metod. JDI stworzyło bowiem swój wyświetlacz z użyciem szklanego substratu, a nie krzemowego, który znacząco podnosi całościowy koszt. Oczywiście w headsetach VR używane byłyby dwa takie ekrany, więc mamy zapewnioną świetną ostrość obrazu, a dodatkowo zminimalizowane zostają negatywne efekty, jakie są obecne w wielu dzisiejszych sprzętach tego typu. Najważniejsze są jednak dużo niższe koszty produkcji, które z pewnością mogą się przełożyć na korzystniejsze ceny końcowych produktów.

Na rynku mamy już co prawda headsety, których ekrany przekraczają wspomnianą wartość PPI, natomiast są one bardzo drogie ze względu na swoją metodę produkcji (i nie tylko). Mowa oczywiście o Apple Vision Pro, którego zagęszczenie pikseli na cal wynosi 3386 (w przypadku Meta Quest 3 jest to 1218). Ekran od JDI wykorzystuje także technologię LTPO (Low-Temperature Polycrystalline Oxide) oraz COA (Color Filter on Array). Użycie szklanego substratu do tworzenia tego typu wyświetlaczy wydaje się więc bardzo dobrym rozwiązaniem, które może przynieść całkiem sporo korzyści dla użytkowników. Pozostaje nam jedynie poczekać na pierwsze headsety, które skorzystają z nowo opracowanej technologii od firmy Japan Display.

Źródło: Japan Display