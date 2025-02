Zamień fizyczny monitor na kilka ekranów w wirtualnej rzeczywistości. Wystarczą gogle VR i aplikacja Immersed

Technologia wirtualnej rzeczywistości jest dziś szeroko dostępna i coraz bardziej przystępna cenowo. Najpopularniejsze gogle VR, jakimi nadal są Meta Quest 2, nawet obecnie okazują się bardzo dobrym wyborem i stanowią udane rozwiązanie, które dla wielu może być wstępem do świata VR. Większość osób kojarzy jednak całą technologię wyłącznie z rozrywkowymi aspektami, mimo tego, że równie dobrze może się nadawać do codziennej pracy. Udowadniają to różne aplikacje, a jedną z nich jest Immersed. To oprogramowanie pozwala nam stworzyć kilka wirtualnych ekranów, z których możemy korzystać zamiast pojedynczego monitora. Pomaga to zwiększyć efektywność pracy, a przy okazji zmniejsza ewentualne dodatkowe koszty, które mogą być związane z dokupieniem opcjonalnych urządzeń.

Autor: Natan Faleńczyk

Oczywiście najlepsze efekty osiągniemy na goglach VR z wysoką rozdzielczością ekranów (zazwyczaj mamy do czynienia z dwoma wyświetlaczami), aczkolwiek całkiem przyzwoite rezultaty zapewni nam wspomniany już model Meta Quest 2 - na dodatek możemy go aktualnie nabyć za niecałe 1300 zł. Aplikacja Immersed w zamyśle została stworzona po to, aby usprawnić naszą pracę przy komputerze. Darmowa wersja oferuje bowiem utworzenie trzech ekranów w wirtualnej rzeczywistości, które możemy wykorzystać w dowolny sposób, a dodatkowo nic nas nie ogranicza w kwestii ich rozmieszczenia i dalszej konfiguracji. Cały proces jest naprawdę prosty, więc szybko możemy przenieść naszą pracę do świata VR. W tym poradniku zostaną omówione wszystkie wymagane kroki, dzięki czemu każda osoba, która posiada gogle VR, będzie mogła zapoznać się z tym rozwiązaniem.

Gogle VR nie muszą nas ograniczać jedynie do rozrywki - równie dobrze nadają się bowiem do pracy. Aplikacja Immersed pozwoli nam zastąpić nasz monitor kilkoma wirtualnymi ekranami, które będziemy w stanie niemal dowolnie skonfigurować. Dzięki temu nasza praca stanie się efektywniejsza.

Kilka słów o aplikacji Immersed

Oprogramowanie pozwala nam wykorzystać zarówno technologię wirtualnej, jak i rozszerzonej rzeczywistości. Utworzone ekrany możemy bowiem umiejscowić w prawdziwym świecie lub w całkowicie wirtualnym środowisku - tutaj mamy do dyspozycji sporo cyfrowych scenerii, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Dodatkową możliwością jest praca z innymi ludźmi, ponieważ możemy tworzyć wirtualne pokoje, do których jesteśmy w stanie zapraszać swoich znajomych. Oczywiście omawiane ekrany mogą nam służyć do wyświetlania dowolnych rzeczy, więc tutaj także nie musi nas ograniczać wyłącznie praca. Darmowa wersja pozwala na stworzenie trzech wspomnianych wyświetlaczy, jednak za dodatkową opłatą będziemy mogli skorzystać aż z pięciu - choć bez problemu możemy zyskać bezpłatny dostęp do wersji Pro, o czym więcej na końcu tego materiału. Aplikacja dostępna jest na trzech systemach: macOS (11+), Windows (10+) oraz Linux. Poradnik będzie opierał się na goglach VR Meta Quest 3, aczkolwiek wszystkie kroki będą wyglądać identycznie na innych headsetach tej firmy. Natomiast z Immersed skorzystamy także na Apple Vision Pro (wkrótce), HTC VIVE Focus 3 oraz Pico 4 (poprzez World Store).

Instalacja wymaganego oprogramowania

Najpierw na komputerze przechodzimy na tę stronę i klikamy ikonkę, która reprezentuje nasz system operacyjny. Rozpoczniemy wtedy pobieranie oprogramowania Immersed Agent. Rzecz jasna kolejnym krokiem jest instalacja programu - podczas tego procesu (w przypadku Windowsa) będziemy musieli dodatkowo potwierdzić kilka monitów, a na samym końcu wymagany jest restart urządzenia. Po jego wykonaniu odszukujemy zainstalowaną aplikację i ją uruchamiamy. Ukaże nam się okno widoczne poniżej, w którym klikamy przycisk Sign In. Międzyczasie włączamy i ubieramy nasze gogle VR, przechodzimy do cyfrowego sklepu i instalujemy Immersed.

Aplikacja Immersed w cyfrowym sklepie na goglach Meta Quest.

Poprzednie kroki wykonane w programie Immersed Agent przeniosą nas do ekranu logowania w przeglądarce internetowej. Musimy więc utworzyć nowe konto i się na nie zalogować (dostępne są również proste metody, takie jak rejestracja poprzez konto Google). Kiedy już to zrobimy, pozostanie nam wpisanie nazwy użytkownika oraz specjalnego kodu - te informacje znajdziemy zaraz po uruchomieniu aplikacji Immersed na naszych goglach VR. Wpisujemy więc odpowiednie dane i klikamy przycisk Submit. Monit w przeglądarce poinformuje nas o tym, że musimy udostępnić dane logowania do programu Immersed Agent - zgadzamy się i przechodzimy do dalszej konfiguracji (powinien wyświetlić się komunikat o treści: Successfully signed into your Immersed account).