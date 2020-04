Nowy Apple iPad Air - pierwsze informacje o tablecie i nie tylko

Apple iPad Air wygląda już nieco przestarzale. Winić za taki stan rzeczy można w głównej mierze szerokie ramki, których stosowanie wymusza obecność czytnika linii papilarnych Touch ID. Okazuje się jednak, że Apple przygotowuje dla nas nową odsłonę tabletu Apple iPad Air, w której nie znajdziemy już przycisku Home. Mimo braku obecności wspomnianego rozwiązania gigant z Cupertino nie zdecyduje się na zastąpienie go Face ID. Tutaj dochodzimy do sedna. Nowy Apple iPad Air zostanie wyposażony w pierwszy w świecie Sadowników czytnik linii papilarnych umieszczony bezpośrednio pod ekranem. Doniesienie traktujące o rzeczonej kwestii zdradza nam również, nad czym jeszcze pracuje ekipa Tima Cooka.

Nowy Apple iPad Air zaskoczy zupełnie nowym wyglądem. Zamiast topornego przycisku Home odpowiadającego za Touch ID, w tablecie zastosowany zostanie czytnik linii papilarnych pod ekranem.

Mówi się, że są tablety i jest Apple iPad. Wiele w tym racji, zwłaszcza że w tej kategorii urządzeń, Apple nie ma sobie równych. Nie byłoby natomiast szczerze, twierdzenie, że sprzęt tej zachwyca swoją stylistyką niezależnie od formy. Nie wygląda to tak kolorowo. Weźmy takiego Apple iPada Air. Sprzęt jest może atrakcyjny, ale jego stylistyczna strona kuleje i powoli przestanie to rekompensować cena. Sadownicy to spryciarze i najpewniej doszli do podobnych wniosków już wcześniej. Efekt? Według doniesień już we wrześniu możemy zobaczyć nowego Apple iPada Air z odświeżonym wyglądem i czytnikiem Touch ID umieszczonym bezpośrednio pod ekranem.

Informację tą podano na twitterowym koncie @L0vetodream, z którego już wcześniej wychodziły informacje znajdujące potwierdzenie w rzeczywistych działaniach firm. Tutaj dochodzimy do kolejnej ciekawostki. Wspomniany użytkownik opublikował bowiem pełną listę sprzętów, które mają pojawić się w portfolio produktowym Apple do końca przyszłego roku. Wśród nich możemy zaobserwować takie perełki jak słuchawki AirPods 3 Lite, nowe Apple TV, AirTag, iPhone 9 z układem A13, nowy MacBook 12 na układzie ARM, nowy mac Mini oraz cała seria iPhone'ów 12 (6,1-calowy, drugi 6,1-calowy, 6,7 calowy oraz Lite). Przyszły rok będzie więc dla fanów Apple gorący.

