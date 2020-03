iPad Pro 2020 rozebrany przez iFixit. Uzyskany efekt nie zachwyca

W poprzednim tygodniu informowałem Was o wyniku, jaki w teście serwisu iFixit zdobył nowy MacBook Air 2020. Sprzęt uzyskał cztery na dziesięć możliwych punktów, co czyni go w miarę przystępnym w ewentualnych naprawach komputerem. „W miarę” to w tym przypadku idealne określenie, gdyż we wspomnianym sprzęcie znajdzie się co najmniej kilka utrudnień. Niestety, to samo można powiedzieć o drugim z zaprezentowanych urządzeń Apple, czyli o iPadzie Pro 2020. Ten także trafił na tapet serwisu iFixit. Nota zdobyta przez najnowszy tablet Apple nie zachwyca, ale cały proces demontażu pozwolił serwisantom na dotarcie do interesujących informacji, dotyczących procesora, pamięci RAM oraz portu USB-C.

iPad Pro 2020 oraz wspomniany wcześniej MacBook Air 2020 zostały zaprezentowane raptem kilkanaście dni temu. Mimo że od premiery minął stosunkowo krótki okres, serwisowi iFixit udało się dobrać do trzewi rzeczonych urządzeń. Jako że o demontażu MacBooka informowałem Was w ubiegłym tygodniu, dzisiejszy tekst chcę poświęcić tabletowi. Tak się składa, że iFixit opublikował właśnie film z rozbiórki, który zdradza szczegóły konstrukcji. W skali od 1 do 10 iPad Pro 2020 uzyskał zaledwie 3 punkty. Jest to wynik średni jak na sprzęt tej klasy, ale nie stanowi on żadnego zaskoczenia. Co wpłynęło na taką, a nie inną ocenę?

Okazuje się, że nie licząc kilku drobnych zmian w specyfikacji, z których największa to obecność skanera LiDAR, tablet jest niemal identyczny z poprzednikiem. Również tutaj port USB-C może zostać wymieniony niezależnie od innych komponentów. Przeszkodą jest niestety wszechobecny klej, który znacząco utrudnia naprawy, choć nie czyni ich niemożliwymi. Z materiału iFixit dowiadujemy się również tego, że procesor A12Z Bionic, w którym działa ośmiordzeniowy układ graficzny, jest nieco usprawnionym (o uruchomiony dodatkowy rdzeń GPU) procesorem A12X. Podczas rozbiórki udało się również potwierdzić to, że sprzęt pracuje w oparciu o 6 GB RAM.

