Tablet Apple iPad Pro w nowych wersjach ze świetnym aparatem

Zwykło się mówić, że są tablety i jest iPad. Wiele w tym prawdy, gdyż wspomniana kategoria urządzeń faktycznie dzieli się na produkt Apple oraz całą resztę. Odzwierciedlają to również wyniki uzyskiwane przez Apple w związku z oferowanymi tabletami. Modele z dopiskiem Pro w nazwie z powodzeniem mogą zastąpić niejednej osobie komputer. Tak przynajmniej twierdzi gigant z Cupertino, który powtórzył to ponownie wczoraj przy okazji premiery nowych iPadów. Sprawdźmy zmiany, jakie zaszły w iPadach Pro względem poprzedników i odpowiedzmy sobie na pytanie, czy 1699 zł za dodatkową klawiaturę stanowi kwotę akceptowalną. Przypomnę tylko, że za niewiele większą cenę możemy kupić podstawowego iPada.

Apple wprowadza do sprzedaży dwa nowe iPady Pro w wersji z ekranami o przekątnej 11 oraz 12,9-cala. Mamy też nową klawiaturę z gładzikiem.

Zgodnie ze wcześniejszymi doniesieniami Apple zaprezentowało wczoraj swoje nowe urządzenia. Mowa o odświeżonych MacBookach Air z klawiaturą nożycową, nowych wersjach pojemności w komputerze Mac Mini oraz iPadach Pro wraz z akcesoryjną klawiaturą. Skupmy się na ostatnich z wymienionych sprzętach. iPad Pro zarówno w wersji 11-calowej, jak i 12,9-calowej wygląda niemal jak poprzednik, jednak to tylko pozory. Cała magia dzieje się pod maską, ale zanim do niej przejdziemy, pragnę zwrócić uwagę na kwestię fotograficzną. Otóż Apple zdecydowało się wyposażyć rzeczone tablety w nowy system kamer. Prostokątny moduł składa się ze standardowego 12 Mpix aparatu głównego oraz dodatkowego ultra-szerokokątnego aparatu o rozdzielczości 10 Mpix. Znajdziemy tu także skaner LiDAR, który odpowiada za wykrywanie głębi i wspomaganie działania funkcji AR. Rozwiązanie to pozwala wykrywać obiekty z odległości do 5 metrów.

Sadownicy twierdzą, że wydajność nowych iPadów Pro jest wyższa od wydajności większości notebooków z Windowsem na pokładzie. Jestem w stanie w to uwierzyć, szczególnie że za obliczenia odpowiada tutaj procesor Apple A12Z Bionic wraz z chipem Neural Engine. Autorskie jednostki giganta niejednokrotnie udowadniały już swoją sprawność. Teraz nie powinno być więc inaczej. Ekrany pracują przy odświeżaniu na poziomie 120 Hz i zostały pokryte powłoką antyrefleksyjną. Cieszy również obecność pięciu mikrofonów i czterech głośników. Ceny różnią się w zależności od wybranego wariantu i tak dla przykładu 11-calowy iPad Pro z Wi-Fi i 128 GB pamięci na dane kosztuje 3899 złotych, podczas gdy 12,9-calowy iPad Pro z Wi-Fi i LTE oraz 1 TB pamięci to wydatek 8199 zł. Martwi mnie natomiast klawiatura. Znalazł się w niej bowiem nowy element — gładzik, który działa nieco inaczej niż w MacBookach, jednak spełnia podobne zadanie. Sęk w tym, że tak wyposażone akcesorium kosztuje 1499 zł (11-calowy iPad Pro) oraz 1699 zł (12,9-calowy iPad Pro). To gruba przesada, choć Craig Federighi twierdzi inaczej.

Model Pamięć LTE Wi-Fi Cena iPad Pro 11 128 GB Nie Tak 3899 zł iPad Pro 11 256 GB Nie Tak 4399 zł iPad Pro 11 512 GB Nie Tak 5399 zł iPad Pro 11 1 TB Nie Tak 6399 zł iPad Pro 11 128 GB Tak Tak 4699 zł iPad Pro 11 256 GB Tak Tak 5199 zł iPad Pro 11 512 GB Tak Tak 6199 zł iPad Pro 11 1 TB Tak Tak 7199 zł iPad Pro 12,9 128 GB Nie Tak 4899 zł iPad Pro 12,9 256 GB Nie Tak 5399 zł iPad Pro 12,9 512 GB Nie Tak 6399 zł iPad Pro 12,9 1 TB Nie Tak 7399 zł iPad Pro 12,9 128 GB Tak Tak 5699 zł iPad Pro 12,9 256 GB Tak Tak 6199 zł iPad Pro 12,9 512 GB Tak Tak 7199 zł iPad Pro 12,9 1 TB Tak Tak 8199 zł

Źródło: Apple