Nowe monitory iiyama G-Master G2745QSU-B2 Black Hawk, GC2480HSU-B1 Red Eagle i GCB3280QSU-B2 debiutują w Polsce

Firma iiyama wprowadza właśnie do Polski trzy nowe modele monitorów, które mają odznaczać się dobrą relacją ceny do specyfikacji. Dwa z trzech prezentowanych dzisiaj urządzeń można już kupić w cenach poniżej 800 złotych. Najdroższym wariantem będzie iiyama G-Master GCB3280QSU-B2 Red Eagle, który został wyceniony na 1399 złotych. Dwa z trzech modeli oferują zakrzywione matryce VA, trzeci natomiast to płaskie urządzenie z wyświetlaczem IPS. Specyfikację znajdziecie w poniższym newsie.

Do sprzedaży w Polsce trafiły trzy nowe monitory od firmy iiyama. Mowa o modelach G-Master G2745QSU-B2 Black Hawk, G-Master GC2480HSU-B1 Red Eagle oraz G-Master GCB3280QSU-B2 Red Eagle.

Najtańszym modelem jest iiyama G-Master GC2480HSU-B1 Red Eagle, który kosztuje 599 złotych. Oferuje on 23,6", zakrzywiony ekran VA o rozdzielczości Full HD i ze 180 Hz częstotliwością odświeżania. Monitor oferuje m.in. czas reakcji MPRT na poziomie 0.5 ms, luminancję do 300 nitów oraz współczynnik kontrastu wynoszący 3000:1. Można również liczyć na około 96% pokrycie przestrzeni barw sRGB, dwa porty HDMI 2.0 oraz jeden DisplayPort 1.4. Drugim modelem z serii Red Eagle jest iiyama G-Master GCB3280QSU-B2, który będzie po prostu większą wersją uprzednio omawianego monitora. W tym wypadku otrzymamy 31,5" ekran VA, także zakrzywiony i również z częstotliwością odświeżania na poziomie 180 Hz. Różnicą będzie wyższa rozdzielczość Quad HD zamiast Full HD. Większy model może pochwalić się także bardziej rozbudowanym HUB-em z portami: zamiast dwóch złączy USB 2.0 otrzymamy cztery porty USB 3.2 typu A Gen.1. Cena wynosi 1399 złotych.

iiyama G-Master G2745QSU-B2 Black Hawk iiyama G-Master GC2480HSU-B1 Red Eagle iiyama G-Master GCB3280QSU-B2 Red Eagle Matryca IPS VA VA Podświetlenie LED LED LED Zakrzywienie ekranu - 1500R 1500R Przekątna 27" 23,6" 31,5" Rozdzielczość 2560 x 1440 (16:9) 1920 x 1080 (16:9) 2560 x 1440 (16:9) Rozmiar plamki 0.233 mm 0.271 mm 0.272 mm Odświeżanie 100 Hz 180 Hz 180 Hz NVIDIA G-SYNC Brak certyfikatu Brak certyfikatu Brak certyfikatu AMD FreeSync FreeSync FreeSync FreeSync Czas reakcji 1 ms MPRT 0.5 ms MPRT 0.2 ms MPRT Współczynnik kontrastu 1300:1 3000:1 3000:1 Luminancja 300 nitów 300 nitów 350 nitów HDR - HDR10 HDR10 Głębia kolorów 8-bit (16.7 mln odcieni barw) 8-bit (16.7 mln odcieni barw) 8-bit (16.7 mld odcieni barw) Pokrycie barw ~90% sRGB ~96% sRGB ~96% sRGB Złącza cyfrowe 1 x HDMI 2.0

1 x DisplayPort 1.2 2x HDMI 2.0

1x DisplayPort 1.4 2x HDMI 2.0

1x DisplayPort 1.4 USB HUB 2x USB 3.2 typu A Gen.1 2x USB 2.0 typu A 4x USB 3.2 typu A Gen.1 Inne złącza 1 x Audio-Jack 3,5 mm 1x Audio-jack 3.5 mm 1x Audio-jack 3.5 mm Głośniki 2 W (x2) 2 W (x2) 2 W (x2) VESA 100x100 100x100 100x100 Waga z podstawą 4,20 kg 3,8 kg 9,0 kg Wymiary z podstawą 611,5 x 434 x 192,5 mm 535,5 x 394,5 x 202 mm 709,5 x 473-623 x 290 mm Gwarancja 3 lata 3 lata 3 lata Cena 757 zł 599 zł 1399 zł

Trzeci monitor należy do niższej serii Black Hawk - jest to model iiyama G-Master G2745QSU-B2 Black Hawk, który charakteryzuje się wykorzystaniem 27-calowej matrycy IPS (o dość wysokim współczynniku kontrastu, zwłaszcza jak na sprzęt tej klasy cenowej, wynoszącym 1300:1) o rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli. Częstotliwość odświeżania to 100 Hz w tym wypadku. Monitor posiada na wyposażeniu dwa wejścia cyfrowe: HDMI 2.0 (x1) oraz DisplayPort 1.2 (x1). Cena tego konkretnego urządzenia wynosi obecnie 757 złotych. Wszystkie trzy monitory mogą także liczyć na 3-letni okres gwarancyjny. Dodatkowe szczegóły specyfikacji znajdziecie w tabeli powyżej.

