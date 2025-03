Test iiyama G-Master GB2795HSU Gold Phoenix - Monitor do gier z dość szybką matrycą VA i w cenie poniżej 1000 złotych

Japońska firma iiyama nie tak dawno temu zaprezentowała kolejne nowe monitory, tym razem należące również do serii Gold Phoenix, a nie tylko Red Eagle. Ta pierwsza odznacza się tym, że modele oferują najniższy czas reakcji oraz jak najlepszą jakość w ruchu. Jedną z najnowszych propozycji monitorów jest iiyama G-Master GB2795HSU-B1 Gold Phoenix, w której wykorzystano matrycę o rozdzielczości Full HD przy przekątnej 27 cali. Już sam ten fakt z pewnością sprawi, że część potencjalnych użytkowników się zniechęci i poszuka czegoś o rozdzielczości Quad HD w podobnej cenie (1000 złotych). Jak jednak wypada sama jakość zastosowanej matrycy? Okazuje się, że ekran wypada naprawdę dobrze, a i nie brakuje tutaj kilku niespodzianek, których się raczej nie spodziewałem.

Autor: Damian Marusiak

Monitor iiyama G-Master GB2795HSU-B1 Gold Phoenix wykorzystuje 27-calowy ekran VA o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli wraz z częstotliwością odświeżania na poziomie maksymalnie 280 Hz (240 Hz w przypadku podłączenia przez HDMI oraz 280 Hz dla DisplayPort). Jako że mamy do czynienia z wyświetlaczem VA, sprzęt charakteryzuje się znacznie wyższym współczynnikiem kontrastu, w tym wypadku wynoszącym 4000:1. To przekłada się również na znacznie lepszą czerń. Jasność ekranu sięga 300 nitów, a sam wyświetlacz to panel 8-bitowy, co oznacza wyświetlanie 16,7 mln odcieni barw oraz gorszą jakość przejść tonalnych.

Monitor iiyama G-Master GB2795HSU-B1 Gold Phoenix to najnowsza propozycja firmy skierowana głównie do graczy. Otrzymujemy tutaj 27-calowy panel VA o rozdzielczości Full HD i z odświeżaniem do 280 Hz.

Pod względem technologii jak również jakości, matryca VA w monitorze iiyama G-Master GB2795HSU-B1 Gold Phoenix znajduje się pomiędzy panelami IPS oraz TN. W tym wypadku ciekłe kryształy ułożone są zarówno prostopadle jak również pod skosem względem powierzchni panelu. Takie ułożenie kryształów powoduje, że kąty widzenia są szersze w porównaniu do Twisted Nematic. Ponadto czas reakcji matrycy jest niższy w porównaniu do większości matryc IPS, jednak trochę wyższy w porównaniu do TN. Jest to więc rozwiązanie, które stara się odnaleźć złoty środek i próbuje wykorzystać możliwości najważniejszych atutów wspomnianych przed momentem technologii IPS oraz TN.

iiyama G-Master GB2795HSU-B1 Gold Phoenix LG UltraGear 27GR75Q-B AOC Q27G2S/BK Matryca VA IPS IPS Podświetlenie LED LED LED Zakrzywienie ekranu - - - Przekątna 27" (68,6 cm) 27" (68,6 cm) 27" (68,6 cm) Rozdzielczość 1920 x 1080 (16:9) 2560 x 1440 (16:9) 2560 x 1440 (16:9) Odświeżanie 240 Hz (HDMI 2.0)

280 Hz (DisplayPort 1.4) 165 Hz 165 Hz NVIDIA G-SYNC Brak certyfikatu G-SYNC Compatible G-SYNC Compatible AMD FreeSync FreeSync Premium FreeSync Premium FreeSync Premium Czas reakcji 0.2 ms MPRT 1 ms GtG 1 ms MPRT, 4 ms GtG Współczynnik kontrastu 4000:1 1000:1 1000:1 Luminancja 300 nitów 300 nitów 350 nitów HDR HDR10 HDR10 HDR10 Głębia kolorów 8-bit (16,7 mln odcieni barw) 8-bit (16,7 mln odcieni barw) 8-bit + FRC (1,07 mld odcieni barw) Pokrycie przestrzeni barw ~100% sRGB ~100% sRGB ~100% sRGB

~95% DCI-P3 Złącza cyfrowe 1x HDMI 2.0

1x DisplayPort 1.4 2x HDMI 2.0

1x DisplayPort 1.4 2x HDMI 2.0

1x DisplayPort 1.4 HUB 4x USB 3.2 typu A Gen.1 - - Inne złącza 1 x Audio-Jack 3,5 mm 1x Audio-Jack 3.5 mm 1x Audio-jack 3.5 mm Głośniki 2 W (x2) - - VESA 100x100 100x100 100x100 Waga z podstawą 5,4 kg 6,19 kg 5,6 kg Wymiary z podstawą 614,5 x 400,5-550,5 x 213 mm 614,6 x 370,8-459,7 x 292,1 mm 611,8 x 398,6-528,6 x 227,4 mm Gwarancja 3 lata 2 lata 3 lata Cena 999 zł ~979 złotych ~989 złotych

W teście monitora iiyama G-Master GB2795HSU-B1 Gold Phoenix, skupiamy się na kilku najważniejszych aspektach z punktu widzenia codziennego użytkowania. Przyjrzymy się więc dokładnie jakości wykonania oraz użytkowaniu menu OSD. Nie zabraknie kolorymetrycznej weryfikacji odwzorowania przestrzeni barw sRGB, Adobe RGB oraz DCI-P3 wraz ze wskazaniem błędów w przedstawieniu barw. Sprawdzimy również równomierność podświetlenia, luminancję w kilku scenariuszach oraz obecność backlight bleedingu. Nie zabraknie również omówienia kątów widzenia, input laga (opóźnienia matrycy), czasu reakcji, smużenia oraz poboru mocy.