Nowa aktualizacja do Black Myth: Wukong wprowadza wiele zmian: mapę, nowe tryby, poprawki wydajności i nie tylko

Gdy jeszcze kilka lat temu Game Science po raz pierwszy zaprezentowało trailer Black Myth: Wukong, aż trudno było uwierzyć, że efekt końcowy będzie na choć przybliżonym poziomie. Tymczasem, wiele zapowiedzi później i parę przerzuconych terminów premiery, Chińczycy dostarczyli swój projekt, który okazał się jedną z największych niespodzianek - a dla wielu nawet najlepszą grą - 2024 roku. Teraz deweloperzy jeszcze ją usprawniają.

Black Myth: Wukong otrzymuje nowego patcha, który doda wreszcie mapę, a także kilka innych interesujących nowości, jak dwa tryby.

Wukong wygrywa jak na razie praktycznie na każdym polu. Sprzedaż idzie świetnie, a do tego już pojawiły się pewne sukcesy pod kątem nagród na koniec roku. A przecież czekamy jeszcze na DLC. Obecnie także nie przyjdzie nam narzekać na nudę, bo twórcy dalej dorzucają kolejne atrakcje. Teraz na przykład wchodzi patch 1.0.12.16581 - z początku na Epic Games Store, by z czasem pojawić się także na Steamie i PlayStation 5. Kiedy dokładnie, tego niestety jeszcze nie wiemy. Ale warto czekać, bo mowa tutaj o istotnych nowościach.

Aktualizacja dodaje na przykład ważny dla wielu element. Po pierwszej konfrontacji ze Strażnikiem na Czarnej Górze Wiatrów wprowadzona zostaje Journeyer's Chart - czyli po prostu mapa. Oczywiście nie cała - kolejne jej fragmenty, przypadające na dane obszary, będzie można potem kupować w kapliczkach. Ponadto do gry zawitają dwa tryby. Return of the Rivals daje możliwość zmierzenia się raz jeszcze z bossami, których uprzednio ubiliśmy w trakcie przechodzenia kolejnych aktów Black Myth: Wukong. Jest jeszcze Gauntlets of Legends. To specjalny boss rush, pozwalający na stoczenie z owymi przeciwnikami kilka starć z rzędu. Dodatkowym wyzwaniem będą pojawiające się u nich potencjalne dodatki do dotychczasowego movesetu. Zwyciężając, zyskamy wartościowe nagrody. A z okazji Chińskiego Nowego Roku przygotowano prezent w postaci nowej zbroi: Set of Opulence. Game Science wprowadzi również wiele poprawek związanych m.in. z działaniem Frame Generation, Intel XeSS, wyeliminuje pewne wycieki pamięci, a także poprawi wydajność po uruchomieniu Ray Tracingu na GPU od NVIDIA.

Źródło: WCCFtech