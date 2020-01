Lenovo Legion Y740S - laptop do gier bez dedykowanej karty

W Las Vegas za moment rozpoczną się targi CES, na których producenci elektroniki będą prezentować swoje nowości na ten rok. Wśród obecnych firm nie zabraknie także chińskiego Lenovo, które co roku prezentuje kolejne modele notebooków z segmentu gamingowego oraz biznesowego. Oprócz kolejnych iteracji ThinkPadów X1 Carbon czy ThinkPadów X1 Yoga, firma przywiozła do Las Vegas również propozycję dla graczy. Mowa o urządzeniu Lenovo Legion Y740S. Jest to jednak dość intrygująca propozycja, bowiem nie mamy w tym wypadku do czynienia z klasycznym notebookiem gamingowym. Brakuje mu bowiem... dedykowanej karty graficznej. Pomimo tego reklamowany jest jako sprzęt dla graczy. Wszystko bowiem opiera się o informację, iż kompanem laptopa Legion Y740S będzie stacja eGPU Legion BoostStation.

Lenovo Legion Y740S to laptop gamingowy, ale bez dedykowanej karty graficznej, która umożliwiałaby granie w nowsze gry. Przyznam, że taki marketing dla notebooka jest dla mnie nowością.

Lenovo Legion Y740S został pozbawiony dedykowanej karty graficznej, zamiast tego został znacząco uszczuplony względem podstawowego modelu Y740. Waży bowiem tylko 1,8 kg przy obudowie częściowo aluminiowej z ekranem o przekątnej 15,6" (o rozdzielczości Full HD lub 4K ze wsparciem dla HDR Dolby Vision). W przypadku procesorów otrzymamy układy Intel Core 9 generacji: Core i5-9300H, Core i7-9750H lub Core i9-9880H. Procesory będą wspomagane przez maksymalnie 32 GB RAM DDR4-2666. Za wyświetlenie obrazu odpowiada zintegrowany układ Intel UHD Graphics 630. Jeśli chcemy na Lenovo Legion Y740S pograć, musimy wyposażyć się w dedykowaną stację eGPU o nazwie Legion BoostStation.

Podstawowe karty jakie znajdziemy w tej stacji to NVIDIA GeForce RTX 2060 lub AMD Radeon RX 5700 XT. Stacja eGPU Legion BoostStation ma sobie poradzić z układami do GeForce RTX 2080 SUPER włącznie. W środku znajdziemy zasilacz o mocy 500W, z kolei stacja łączy się z laptopem za pomocą portu Thunderbolt 3. W przypadku magazynu danych to Lenovo Legion Y740S będzie oferowany z pojedynczym nośnikiem SSD PCIe x4 Gen.3 NVMe o pojemności od 256 GB do 1 TB. Wbudowany akumulator to bateria litowo-jonowa, 8-komorowa o pojemności 60 Wh, która ma pozwolić na maksymalnie 8 godzin pracy z dala od gniazdka sieciowego. Wewnątrz laptopa ukryto także dwa głośniki po 2W każdy ze wsparciem dla przestrzennego systemu Dolby Atmos. Legion Y740S posiada następujące porty: 2x Thunderbolt 3, 2x USB 3.1 typu A Gen.2, czytnik kart pamięci SD oraz gniazdo audio-jack 3,5 mm. Zarówno laptop jak i stacja eGPU wejdą do sprzedaży w maju 2020 roku. Notebook wyceniono na minimum 1100 dolarów, z kolei stacja Legion BoostStation to kolejne 250 dolarów (przy wyborze podstawowych kart graficznych).

