GeForce GTX 1660 Ti vs RTX 2060 - Test wydajności w laptopach MSI

Ubiegły rok przyniósł kilka premier na rynku gamingowych notebooków - wpierw zadebiutowały układy GeForce RTX 2060, GeForce RTX 2070 oraz GeForce RTX 2080, a kilka miesięcy później do grona dołączyły karty GeForce GTX 1650 oraz GeForce GTX 1660 Ti. Ze względu na dość charakterystyczną specyfikację najsłabszego układu Turing TU106 oraz najmocniejszego Turing TU116, wiele osób zaczęło zadawać pytanie czy w segmencie mobilnym warto w ogóle inwestować w kartę z GeForce RTX 2060, skoro notebooki z GTX 1660 Ti są często znacznie tańsze, a różnica w wydajności wynosi może kilka procent. Wszak mobilny RTX 2060 pracuje z bardzo niskim zegarem, natomiast laptopowy GTX 1660 Ti broni się wyższą częstotliwością pracy pod obciążeniem. Czy nieco kulejący Ray Tracing (w grach, co podkreślam bo użycie rdzeni RT i Tensor w programach 3D to inna historia) będzie wystarczającym argumentem by sięgnąć po laptopa z RTX 2060?

Autor: Damian Marusiak

Ostatnio przyszedł mi do głowy pomysł na lekki i szybki artykuł porównawczy dwóch kart graficznych, które pod względem specyfikacji są zaskakująco wręcz bliskie siebie, przynajmniej w wersjach mobilnych. Coraz częściej możemy znaleźć promocje na notebooki z kartą NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti, podczas gdy modele z GeForce RTX 2060 są zwykle przynajmniej kilkaset złotych droższe, a czasem nawet więcej. Oczywiście pewnym wabikiem dla potencjalnych kupujących może być wsparcie dla Ray Tracingu oraz DLSS w układzie GeForce RTX 2060, aczkolwiek z racji niskiego taktowania rdzenia, wydajność wersji mobilnej w tym aspekcie jest jeszcze gorsza niż przy desktopowej wersji. Do tego w sieci można znaleźć sporo opinii o tym, że słabszy GeForce GTX 1660 Ti radzi sobie w grach bardzo podobnie jak RTX 2060, a ewentualne dopłaty nie są warte tych kilku klatek na sekundę. Dlatego postanowiłem przygotować test z porównaniem wydajności w rozdzielczości 1920x1080 oraz 2560x1440 pikseli.

W cenie poniżej 4000 złotych coraz częściej znajdziemy laptopy z kartą NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti, z kolei najtańsze modele z RTX 2060 to koszt wciąż bliski 5000 złotych. Czy różnica w wydajności obu kart jest warta dopłaty? Sprawdźmy to na konkretnych przykładach!

Do testów przygotowano dwa notebooki MSI GL65. Pierwszy to wariant 9SD z kartą NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti, drugi z dopiskiem 9SE posiada już na pokładzie mocniejszy układ GeForce RTX 2060. Wszystkie pozostałe parametry były identyczne - procesor Intel Core i7-9750H, 16 GB RAM DDR4-2666 oraz dysk SSD o pojemności 512 GB. Karta NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti wykonana została w usprawnionym, 12 nm procesie technologicznym FFN (FinFET NVIDIA), zawierając 6,6 miliarda tranzystorów, zaś wszystko umieszczono na znacznie mniejszej (w porównaniu do kart GeForce RTX) powierzchni wynoszącej 284 mm². Znacznie mniejszy rozmiar rdzenia wiąże się z usunięciem rdzeni Tensor oraz RT, toteż układ choć teoretycznie pozwala na aktywację Ray Tracingu (choć z opłakanym dla wydajności skutkiem) to ma całkowicie zablokowaną możliwość uruchomienia DLSS. Bazowe taktowanie zastosowanej karty NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ustalone zostało na poziomie 1435 MHz, natomiast w trybie GPU Boost 4.0 wzrasta do 1570 MHz. Współczynnik TDP karty wynosi skromne 80W. Pozostałe parametry prezentują się następująco - układ wyposażono w 6144 MB pamięci VRAM typu GDDR6 firmy Samsung na magistrali 192-bitowej i efektywnym taktowaniu rzędu 12000 MHz (12 Gbps). Daje to w przepustowość na poziomie 288 GB/s. Zastosowany chip graficzny TU116 posiada 48 jednostki renderujące (ROP), 96 jednostek teksturujących (TMU) oraz 1536 rdzeni CUDA.



NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti (źródło: TechPowerUp).

Specyfikacja GeForce GTX 1660 Ti (Laptop) GeForce RTX 2060 (Laptop) GeForce RTX 2060S (Desktop) Rdzeń graficzny Turing TU116 Turing TU106 Turing TU106 Litografia 12 nm 12 nm 12 nm Powierzchnia rdzenia 284 mm² 445 mm² 445 mm² Ilość tranzystorów 6,6 mld 10,8 mld 10,8 mld CUDA 1536 1920 2176 ROP 48 48 64 TMU 96 120 136 Tensor Cores - 240 272 RT Cores - 30 34 Taktowanie rdzenia 1435 MHz 960 MHz 1470 MHz Taktowanie GPU Boost 4.0 1570 MHz 1200 MHz 1650 MHz Pamięć 6144 MB GDDR6 6144 MB GDDR6 8192 MB GDDR6 Taktowanie pamięci 12000 MHz 14000 MHz 14000 MHz Przepustowość 288 GB/s 336 GB/s 448 GB/s TDP 80W 90W 175W

Karta NVIDIA GeForce RTX 2060 wykonana została w usprawnionym, 12 nm procesie technologicznym FFN (FinFET NVIDIA), zawierając 10,8 miliarda tranzystorów, zaś wszystko umieszczono na znacznie większej powierzchni wynoszącej 445 mm². W dużej mierze jest to związane z dodaniem dedykowanych rdzeni Tensor oraz jednostek RT, które w domyśle mają obsługiwać technologię śledzenia promieni w czasie rzeczywistym (Ray Tracing) oraz nową formę upscalingu (DLSS) bazującej na algorytmach sztucznej inteligencji. Bazowe taktowanie zastosowanej karty ustalone zostało na poziomie 960 MHz, natomiast w trybie GPU Boost 4.0 wzrasta do 1200 MHz. Stosunkowo niskie taktowanie nie pozostanie wprawdzie bez wpływu na ogólną wydajność, jednak z drugiej strony otrzymujemy znacznie bardziej energooszczędny układ, idealnie nadający się do tego typu konstrukcji. Współczynnik TDP karty wynosi w tym wypadku 90W. Pozostałe parametry prezentują się następująco - układ wyposażono w 6144 MB pamięci VRAM typu GDDR6 firmy Micron na magistrali 192-bitowej i efektywnym taktowaniu rzędu 14000 MHz. Daje to w przepustowość na poziomie 336 GB/s. Zastosowany chip graficzny TU106 posiada 48 jednostki renderujące (ROP), 120 jednostek teksturujących (TMU), 1920 rdzeni CUDA. 30 jednostek RT oraz 240 rdzeni Tensor.



NVIDIA GeForce RTX 2060.