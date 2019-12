Acer Swift 3 (2019) - test ultrabooka z Intel Core i5-1035G1 i MX250

We wrześniu podczas targów IFA w Berlinie firma Acer zaprezentowała odświeżone modele ultrabooków Swift 3 oraz Swift 5, które wykorzystują procesory 10 generacji Intel Ice Lake-U. Są to obecnie jedne z tańszych modeli, które wyposażono w 10 nm układy Sunny Cove. Dotychczas mieliśmy okazję przetestować procesory Intel Core i5-1035G7 oraz Intel Core i7-1065G7. Obie jednostki wyposażone zostały w najmocniejszy zintegrowany układ graficzny 10 generacji, a więc Intel Iris Plus Graphics G7. Tym razem sprawdzimy model Acer Swift 3, który już na pierwszy rzut oka robi dobre wrażenie. Lekki, dobrze wykonany z aluminiową obudową. Pomimo niezbyt wysokiej ceny znajdziemy tutaj także procesor Intel Ice Lake-U oraz port Thunderbolt 3, co jeszcze kilka miesięcy temu było nie do pomyślenia. Ale czy to wystarczy by sprzęt otrzymał rekomendację?

Autor: Damian Marusiak

Acer Swift 3 w najnowszej wersji bazuje na procesorze Intel Core i5-1035G1. Pod względem budowy, sam procesor nie różni się niczym od jednostki przetestowanej w Microsoft Surface Laptop 3. Inny jest z kolei zintegrowany układ graficzny, co można zauważyć już w samym nazewnictwie. Użytkownicy otrzymują w tym wypadku do dyspozycji układ Intel UHD Graphics G1. Za nieco wyższą wydajność w grach odpowiadać będzie z kolei dedykowany układ graficzny NVIDIA GeForce MX250. Użytkownicy nie będą również narzekać na jakość wykonania, bowiem obudowa niemal w całości wykonana została z aluminium. Mobilność także będzie atutem urządzenia, bowiem waga laptopa wynosi zaledwie 1,15 kg. Jeszcze lepiej pod tym względem wypada Swift 5, który waży poniżej kilograma. Jak natomiast sprawdzi się tańszy Swift 3 (bo tańszy nie oznacza bynajmniej gorszy w tym wypadku), o tym przeczytacie w niniejszej recenzji.

Acer Swift 3 (2019) w swojej najnowszej wersji odznacza się metalową budową oraz zastosowaniem najnowszego procesora Intel Ice Lake-U w postaci Core i5-1035G1, zintegrowanego układu Intel UHD Graphics G1 oraz dedykowanej karty NVIDIA GeForce MX250.

Intel zapowiadając nową mikroarchitekturę Sunny Cove (na której bazują procesory Ice Lake-U) jej najważniejsze założenia podzielił na dwie grupy. Pierwszą są wzrosty wydajności w zastosowaniach ogólnych, które wynikać mają ze wzrostu czystej mocy obliczeniowej (IPC - liczba instrukcji wykonywanych przez procesor w jednym cyklu zegara) oraz zegarów. Niezależnie od kodu, wzrost po którejkolwiek z tych stron, ostatecznie ma dać użytkownikowi lepszą wydajność. Druga grupa to wzrosty w specjalistycznych zastosowaniach. W przypadku mikroarchitektury Sunny Cove oznacza to dodanie nowych rozszerzeń, nowych wyspecjalizowanych jednostek w obrębie procesorów, czy dodatkowych metod akceleracji obliczeń. Architektura Sunny Cove odznacza się zwiększoną pojemnością pamięci na dane pierwszego poziomu (z 32 KB do 48 KB). Zwiększy się też pojemność pamięci podręcznej drugiego poziomu, aczkolwiek tu skale wzrostów będą różne. Zwiększy się też przepustowość pamięci podręcznej pierwszego poziomu. Dzięki mikroarchitekturze Sunny Cove do procesorów Ice Lake zostaną także zaimplementowane instrukcje AVX-512, dzięki którym rdzeń CPU ma obsługiwać instrukcje IFMA, Vector-AES, SHA, czy SHA-NI, które są wykorzystywane w kryptografii.

Konfiguracja Acer Swift 3:



Procesor Intel Core i5-1035G1 (1,0 GHz - 3,6 GHz)

8 GB pamięci RAM DDR4 2666 MHz

Zintegrowany układ Intel Iris Plus Graphics G1

Dedykowany układ graficzny NVIDIA GeForce MX250 2 GB GDDR5

Matryca 14,0" / matowy IPS / rozdzielczość 1920x1080 pikseli

Dysk SSD Intel 660p Series / 512 GB / Interfejs PCIe x4 Gen.3 NVMe

System operacyjny Microsoft Windows 10 Home 64-bit 1903 (May Update)

Oprócz modyfikacji w samej strukturze procesorów Ice Lake, zmianie uległ także zintegrowany układ graficzny - tym razem 11 generacji, zamiast 9,5 gen. Zintegrowane układy graficzne w nowych procesorach, określane obecnie jako Gen11, mają być pierwszym krokiem na drodze realizacji planu oferowania graczom wydajności i rozwiązań technicznych, które pozwolą grać w popularne gry, niezależnie od implementacji. Według Intela nowe integry graficzne GT2 jako pierwsze mają oferować moc obliczeniową na poziomie 1+ TFLOPS. W Gen11 znacząco wzrośnie liczby jednostek wykonawczych - z 24 w Gen9.5 do 64 w Gen11. Każda jednostka wykonawcza ma obsługiwać maks. siedem wątków (tak jak Gen9.5), tak więc cała jednostka graficzna ma w efekcie 512 równoległych potoków. Aby lepiej rozporządzać efektywnością pracy potoków Intel wprowadził zmiany w organizacji podsystemu pamięci. Czterokrotnie zwiększono pojemność pamięci podręcznej trzeciego poziomu (do 3 MB). Ponadto pamięć ta jest teraz oddzielnym blokiem GPU. W przypadku testowanego modelu Acer Swift 3 mamy do czynienia z najbardziej podstawowym modelem iGPU - Intel UHD Graphics G1, wyposażonym w 32 jednostki wykonawcze. Wydajność układu będzie w tym wypadku niewiele wyższa niż w poprzedniku Intel UHD Graphics 620 czy UHD Graphics 630.