Notebooki z układem NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPU mogą być droższe niż modele z GeForce RTX 4050 Laptop GPU

NVIDIA obecnie przygotowuje się do premiery nowej generacji układów graficznych, opartych na architekturze Blackwell. Wszystko wskazuje na to, że zarówno desktopowe karty graficzne jak i mobilne układy zostaną zaprezentowane jednocześnie na targach CES 2025 w Las Vegas. Jak również z pewnością pamiętacie, kilka tygodni temu pojawiły się poszlaki wskazujące na to, że niemal cała seria GeForce RTX 4000 będzie pomału wygaszana, aby przygotować miejsce dla modeli GeForce RTX 5000. Tylko jeden układ ma być dalej produkowany - GeForce RTX 4050 Laptop GPU. Powód raczej Was nie ucieszy.

Według informacji opublikowanej przez chińskiego Product Managera z firmy Lenovo, układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU będzie jedynym, nadal produkowanym po premierze modeli GeForce RTX 5000. Związane ma to być z tym, że notebooki z GeForce RTX 5050 wystartują z wyższych półek cenowych w porównaniu do modeli z GeForce RTX 4050.

Informacje o układach GeForce RTX 4050 Laptop GPU oraz GeForce RTX 5050 Laptop GPU pojawiły się na chińskim forum Weibo i pochodzą od lokalnego Product Managera firmy Lenovo. Według udostępnionych informacji, GeForce RTX 4050 Laptop GPU będzie w dalszym ciągu produkowany, jako jedyny przedstawiciel architektury Ada Lovelace. Związane jest to z faktem, iż notebooki z nowszym GeForce RTX 5050 Laptop GPU mają być oferowane w wyższych cenach (to z kolei może oznaczać, że laptopy z pozostałymi układami Blackwell także będą droższe od swoich odpowiedników z GeForce RTX 4000).

Laptopy z NVIDIA GeForce RTX 4050 pozostaną w sprzedaży w przyszłym roku, oferując po prostu korzystniejszą relację ceny do możliwości. Przypominamy, że najsłabszy układ Ada Lovelace dla notebooków korzysta z rdzenia AD107 z 2560 rdzeniami CUDA oraz z 6 GB pamięci GDDR6 na 96-bitowej szynie. Jego TGP wynosi od 35 do maksymalnie 115 W. Przy aktywnym Dynamic Boost, TGP może sięgać od 40 do 140 W, w zależności od konkretnego laptopa. Nowszy GeForce RTX 5050 otrzyma 8 GB pamięci GDDR7 na 128-bitowej szynie, a TGP będzie sięgać maksymalnie 115 W.

