Notebooki ASUS ROG Zephyrus G14 (2023) oraz ROG Zephyrus M16 (2023) na pierwszych zdjęciach

W styczniu odbędzie się kolejna edycja targów CES w Las Vegas. To jedno z największych wydarzeń w naszej branży i miejsce, w którym prezentowane są najnowsze technologiczne rozwiązania. Przyszłoroczna edycja będzie ciekawa dla wszystkich fanów laptopów, bowiem w Las Vegas skumulują się trzy duże premiery: układy graficzne NVIDIA GeForce RTX 4000 Laptop GPU, procesory Intel 13. generacji Raptor Lake-H/HX oraz procesory APU AMD Ryzen 7040 (Phoenix) oraz Ryzen 7045 (Dragon Range). Tymczasem w sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia przyszłorocznych laptopów ASUS ROG Zephyrus M16 oraz ROG Zephyrus G14.

W sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia laptopów ASUS ROG Zephyrus G14 (2023) oraz ROG Zephyrus M16 (2023). Spodziewamy się, że notebooki zostaną wyposażone w układy graficzne NVIDIA GeForce RTX 4000 (M16) oraz AMD Radeon RX 7000M (G14).

Na Twitterze użytkownika @harukaze5719 pojawiły się zdjęcia mające przedstawiać notebooki dla graczy firmy ASUS: ROG Zephyrus G14 (2023, oznaczenie GU604V) oraz ROG Zephyrus M16 (2023, oznaczenie na razie nieznane). W przypadku jednego i drugiego laptopa widać, że zachowano względnie zbliżone bryły obudów, przez co urządzenia prezentują się bliźniaczo do wcześniejszych modeli. W przypadku ROG Zephyrus M16 2023 widać jednak nową kamerę internetową, być może o rozdzielczości Full HD. Jeśli ASUS postawi na podobne podzespoły co wcześniej, to nowa wersja ROG Zephyrus M16 powinna otrzymać procesory Intel Core 13. generacji oraz układy graficzne NVIDIA GeForce RTX 4000 Laptop GPU.

Niewiele wizualnych zmian widać również w przypadku ASUS ROG Zephyrus G14 2023. To nadal stosunkowo smukła konstrukcja, wyposażona m.in. w ekran o proporcjach 16:10. Tegoroczna wersja korzysta z procesorów AMD Ryzen 6000HS oraz układów graficznych AMD Radeon RX 6000S. W przypadku tego laptopa nie ukryto naklejki prezentującej częściową specyfikację, przy czym jakość jest na tyle kiepska, że trudno doczytać coś więcej prócz tego, że ponownie zdecydowano się na procesory AMD Ryzen z serii HS. Nie wiemy jednak czy będą to nowe układy Ryzen 7040 (Zen 4) czy odświeżone APU Rembrandt o oznaczeniu Ryzen 7035. Wygląda na to, że w najbliższym czasie do sieci zacznie przedostawać się coraz więcej informacji o nadchodzących laptopach na nowych podzespołach.

Źródło: WCCFTech, Twitter @harukaze5719