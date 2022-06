Test ASUS ROG Zephyrus G14 2022 - Laptop do gier z AMD Ryzen 9 6900HS oraz układem graficznym AMD Radeon RX 6800S

Pierwsza generacja laptopa ASUS ROG Zephyrus G14 była wyjątkowo odświeżającym doświadczeniem na dość skostniałym rynku przenośnych komputerów do gier. Otrzymaliśmy zupełnie nowy, kompaktowy notebook, który zdawał się świetnie łączyć tematykę wysokiej wydajności oraz autentycznej mobilności. W ubiegłym roku otrzymaliśmy odświeżony model ROG Zephyrus G14 na mocniejszych procesorach AMD Ryzen 5000 oraz układzie graficznym NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU. Dobry laptop stał się jeszcze lepszy. W tym roku wprowadzono trzecią już generację, wprowadzającą kilka istotnych zmian. Rozwiązania NVIDII zmieniono na układy graficzne AMD Radeon RX 6000S, a do tego wprowadzono nowy ekran o proporcjach 16:10. Wiele z tych pomniejszych zmian wyszło na dobre komputerowi, ale nie ukrywam że ROG Zephyrus G14 2022 potknął się w kilku miejscach i nie mam tutaj na myśli drobnych uwag, a poważnych wad, które dla wielu wręcz zdyskwalifikują ten sprzęt.

Autor: Damian Marusiak

ROG Zephyrus G14 2022 oferuje doskonale znany pomysł na AniMatrix, czyli specjalne białe diody LED umieszczone na zewnętrznej pokrywie, które mogą pokazywać jedną z predefiniowanych animacji lub taką, jaką sami stworzymy. Nowe diody są nieco mniejsze, jest ich więcej niż wcześniej i zauważalnie jaśniej świecą, dzięki czemu efekt AniMatrix jest lepszy niż kiedykolwiek wcześniej. Pod względem podzespołów laptop nie powinien (przynajmniej w teorii) niczego się wstydzić. Wszak oferuje mocny procesor AMD Ryzen 9 6900HS oraz dedykowany układ graficzny AMD Radeon RX 6800S - układy z serii "S" to energooszczędne wersje RDNA 2, odznaczające się niskim napięciem, a co za tym idzie zauważalnie niższym poborem energii. W dalszym ciągu to jednak wydajne układy graficzne. Testowana wersja posiada Radeona RX 6800S, którego budowa jest zbliżona do Radeona RX 6600M - oba układy RDNA 2 operują na tym samym rdzeniu NAVI 23. W tym miejscu należy podkreślić, że pod kątem budowy Radeon RX 6800S oraz Radeon RX 6800M to dwa zupełnie inne układy. AMD w tym miejscu chyba zbyt mocno zapatrzyło się na ostatnie działania NVIDII. Mniej doświadczeni użytkownicy będą mieli nie mały problem, by rozróżnić oba układy graficzne.

ROG Zephyrus G14 2022 to najnowsza wersja popularnej "czternastki" do gier oraz codziennego użytku. Tym razem do dyspozycji oddano nam procesor AMD Ryzen 9 6900HS, układ AMD Radeon RX 6800S oraz ekran 16:10. Notebook należy także do programu AMD Advantage.

Przy okazji wprowadzenia układu AMD Radeon RX 6800S do notebooków, producent zdecydował się na podobny ruch (który mi osobiście bardzo się nie podoba) w kwestii nomenklatury. Nie dość, że Radeon RX 6800S nie ma kompletnie nic wspólnego z Radeonem RX 6800, to nawet nie dzieli tej samej specyfikacji z mobilnym Radeonem RX 6800M (a który to także nie miał nic wspólnego z desktopowym odpowiednikiem). Mobilna wersja Radeona RX 6800M korzysta z układu NAVI 22, jednak Radeon RX 6800S bazuje na NAVI 23, oferując 32 bloki Compute Units, 32 jednostki Ray Accelerators (do sprzętowego wsparcia obliczeń RT) oraz 2048 procesorów strumieniowych. Radeon RX 6800S posiada także 8 GB pamięci VRAM GDDR6 o efektywnym taktowaniu 16 000 MHz (wykorzystano 128-bitową magistrali), dodatkowo oferując 32 MB pamięci Infinity Cache, która ma nieco zrekompensować wykorzystanie węższej szyny pamięci. Maksymalne TGP karty AMD Radeon RX 6800S wynosi 100 W, osiągając przy tym taktowanie w trybie Game na poziomie 1945 MHz - w rzeczywistości przy podanym TGP zegary osiągają poziom blisko 2400 MHz - duża w tym zasługa funkcji AMD SmartShift.

Radeon RX 6800S GeForce RTX 3060 Laptop GPU Radeon RX 6800M GeForce RTX 3070 Laptop GPU Architektura RDNA 2 Ampere RDNA 2 Ampere Litografia 7 nm TSMC 8 nm Samsung 7 nm TSMC 8 nm Samsung Tranzystory 11 mld 13 mld 17 mld 17 mld Powierzchnia 237 mm² 276 mm² 335 mm² 392 mm² Układ graficzny NAVI 23 GA106 NAVI 22 GA104 Bloki obliczeniowe 32 CU 30 SM 40 CU 40 SM Rdzenie FP32 2048 3840 2560 5120 Rdzenie RT 32 30 40 40 Rdzenie Tensor - 120 - 160 Jednostki TMU 128 120 160 160 Jednostki ROP 64 48 64 96 Taktowanie 1975 MHz Do 1703 MHz 2300 MHz Do 1620 MHz Pamięć VRAM 8 GB GDDR6 6 GB GDDR6 12 GB GDDR6 8 GB GDDR6 Magistrala 128-bit 192-bit 192-bit 256-bit Przepustowość 256 GB/s Do 336 GB/s 384 GB/s Do 448 GB/s Infinity Cache 32 MB - 96 MB - TGP Do 100 W Do 140 W 145 W Do 140 W

ROG Zephyrus G14 2022 został wyposażony w najnowszy procesor AMD z rodziny APU Rembrandt-H. Nowe procesory AMD Ryzen serii 6000 (H) wykorzystują usprawnioną architekturę Zen 3+, poprawiającą efektywność energetyczną oraz nieco usprawniając wydajność wielowątkową. Nowe układy Rembrandt oferują maksymalnie 8 rdzeni oraz 16 wątków,. Testowana jednostka to AMD Ryzen 9 6900HS o TDP na poziomie 35 W. Bazowy zegar procesora wynosi 3,3 GHz z możliwością zwiększenia w trybie Turbo do maksymalnie 4,9 GHz. Nowy procesor APU Rembrandt oferuje układ graficzny Radeon 680M, oparty na architekturze RDNA 2, z 12 blokami CU i zegarem rdzenia na poziomie do 2400 MHz. Nie brakuje także 2-kanałowego kontrolera pamięci DDR5 4800 MHz oraz LPDDR5 6400 MHz. Nie brakuje także obsługi magistrali PCIe 4.0 (8 linii dla GPU, pozostałe dla SSD), USB 4 czy kodeka AV1.