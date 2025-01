Nie oglądaj, jak inni grają, tylko pobierz piracką kopię. Twórcy Slay the Princess prezentują odmienne podejście w branży gier

Nielegalne kopiowanie i rozpowszechnianie gier wideo jest zmorą praktycznie każdego studia, które zajmuje się ich tworzeniem. Aby ustrzec się przed "piractwem", deweloperzy stosują rozmaite zabezpieczenia, które mają na celu uniemożliwić ten proceder. Jednak w trakcie tych wszystkich lat zdarzali się twórcy, których podejście do tego tematu było zgoła inne. Jednym z nich jest studio Black Tabby Games, które stworzyło bardzo oryginalną grę Slay The Princess.

Na przestrzeni lat podobna sytuacja nie miała miejsca zbyt wiele razy. Można jednak wspomnieć o kilku produkcjach, których twórcy zdecydowali się na zbliżone kroki, a mianowicie udostępnili swoje gry w serwisach z plikami torrent. Były to choćby Darkwood, Trials 2: Second Edition, czy też Dark and Darker. Tym razem jednak studio odpowiedzialne za tytułowe Slay the Princess otwarcie przyznaje, że "jeśli pieniądze są dla nas problemem, powinniśmy pobrać 'piracką' wersję i kupić legalną kopię dopiero wtedy, kiedy gra nam się spodoba i będziemy mieli na nią środki". Podejście Black Tabby Games jest poniekąd zrozumiałe, wszak ich produkcja wyróżnia się na tle innych i to właśnie osobiste doświadczenie rozgrywki pozwala na zanurzenie się w świecie gry, a zarazem jej lepszy odbiór (w porównaniu z oglądaniem czyjejś rozgrywki).

Since a lot of new folks are discovering Slay the Princess:



The game is at its best if your first experience is playing it yourself instead of watching someone else's play-through.



(And if $ is an issue, pirate it and buy a copy later when you have money if you liked it!)