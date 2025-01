Netflix ogłasza dalszy rozwój usługi gier mobilnych. Niebawem subskrybenci zagrają w Sonic Mania Plus oraz Hades

Mimo tego, że Netflix najbardziej znany jest ze swojej oferty streamingu VOD, od przeszło dwóch lat stara się również rozwijać równoległą usługę dotyczącą gier mobilnych. Gałąź ta jest równie ważna dla firmy, wszak ogłoszono właśnie przyszłe plany związane z tą dziedziną i są one naprawdę rozległe. Netflix oferuje wszystkie gry mobilne wchodzące w skład oferty nawet dla najtańszego wariantu swojego abonamentu, więc każdy subskrybent ma szansę z nich skorzystać.

Netflix coraz bardziej rozwija swoją ofertę gier mobilnych, w które każdy z subskrybentów usługi ma możliwość zagrać. Przyszły rok ma obfitować w wiele nowości - wśród nich znajdzie się gra Hades, która zawita na smartfony Apple iPhone z systemem iOS.

Trzeba przyznać, że oferta gier mobilnych Netflixa robi się coraz ciekawszym dodatkiem do opłacanej przez wiele osób miesięcznej subskrypcji. Szczególnie że jak wspomniano we wstępie, nawet użytkownicy podstawowego planu mogą z niej skorzystać. Od dziś (14.12.23) abonenci mogą pobrać całą trylogię z serii GTA (Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition), coraz więcej użytkowników zyskuje dostęp do rozgrywki na swoim telewizorze, a plany Netflixa się na tym nie kończą. Do końca 2023 roku w dodatkowej usłudze dostępnych będzie 86 gier.

Podstawowy Standard Premium Cena 29 zł 43 zł 60 zł Jakość wideo 720p 1080p 4K + HDR

Co ciekawe, już teraz firma pochwaliła się, że w planach jest niemalże 90 kolejnych tytułów, które mają się pojawić na platformie, tak więc przyszły rok z pewnością będzie obfitował w wiele nowości w branży mobilnej. Wśród nich nie będzie jedynie prostych gier mobilnych. Planowana jest co najmniej jedna pełnoprawna produkcja AAA, gra w uniwersum Squid Game, a także porty niektórych znanych tytułów, takich jak Hades (choć niestety będzie on dostępny jedynie dla użytkowników systemu iOS) lub Braid. Niektóre z nowości, jakie zapowiedziano, możemy zobaczyć w liście poniżej.

Cozy Grove: Camp Spirit (2024)

(2024) FashionVerse (2024)

(2024) Game Dev Tycoon (2024)

(2024) Sonic Mania Plus (2024)

(2024) Braid, Anniversary Edition (30 kwietnia 2024 roku)

(30 kwietnia 2024 roku) Chicken Run: Eggstraction (wkrótce)

(wkrótce) The Dragon Prince: Xadia (wkrótce)

(wkrótce) Dumb Ways to Survive (wkrótce)

(wkrótce) Hades (wkrótce)

(wkrótce) Harmonium: The Musical (wkrótce)

(wkrótce) Katana Zero (wkrótce)

(wkrótce) Money Heist: Ultimate Choice (4 stycznia 2024 roku)

(4 stycznia 2024 roku) Monument Valley 1 & 2 (wkrótce)

(wkrótce) Netflix Stories: Virgin River (wkrótce)

(wkrótce) Paper Trail (wkrótce)

(wkrótce) The Rise Of The Golden Idol (wkrótce)

Źródło: Netflix