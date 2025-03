Netflix stawia kolejny krok w stronę branży gier. Usługa grania w chmurze zawita na kolejnych platformach sprzętowych

Netflix podjął decyzję o wejściu na rynek gier mobilnych już 2 lata temu. W kwocie abonamentu otrzymywaliśmy więc dostęp do wybranych tytułów, których biblioteka stale się poszerzała. Firma znana najbardziej ze swojego serwisu streamingowego nie zamierza jednak odpuszczać w tej dziedzinie i właśnie ogłosiła otwarcie beta testów do nowej usługi gier w chmurze. Początkowo zawita ona tylko do wybranych osób i wyłącznie na określone platformy, jednak szybko się to zmieni.

Netflix kontynuuje ekspansję swoich usług i już niebawem wszyscy abonenci będą mogli zagrać w wiele gier na swoich telewizorach i komputerach. Na ten moment prowadzone są jednak beta testy.

Jak wspomniano na początku, usługa dostępna jest obecnie wyłącznie dla określonych osób i to w dodatku tylko w Kanadzie i USA. Mamy do czynienia z testami, które mają się przyczynić do wykrycia wszystkich niedogodności i wprowadzenia ostatecznych poprawek. Raptem wczoraj (14 sierpnia 2023 r.) Netflix udostępnił granie w chmurze na niektórych telewizorach (oczywiście mowa o tych "Smart"), natomiast w przeciągu następnych tygodni usługa stanie się osiągalna na komputerach (przez przeglądarkę) oraz sprzętach od Apple (Mac). W przypadku telewizorów będziemy mogli z niej skorzystać przy pomocy sprzętów od LG lub Samsunga (Smart TV) oraz urządzeń takich jak Amazon Fire TV, Roku, Chromecast (z Google TV), Nvidia Shield TV i Walmart ONN. Z czasem liczba obsługiwanych produktów powinna się powiększyć.

Kiedy uruchomimy rozgrywkę na telewizorze, za nasz kontroler posłuży smartfon. Natomiast jeśli będziemy chcieli zagrać poprzez przeglądarkę internetową na PC, bez problemu użyjemy w tym celu myszki i klawiatury. Pierwszymi grami w usłudze będą Oxenfree (Night School Studio) oraz Molehew’s Mining Adventure. Start nie jest więc zbyt huczny, jednak widać, że firma nie ma zamiaru się łatwo poddać i będzie walczyć o zagarnięcie choćby kawałka rynku. Dokładna data premiery nie została podana, więc pozostaje poczekać na dalsze informacje.

