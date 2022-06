Netflix – filmowe i serialowe premiery na czerwiec 2022 – 6. sezon Peaky Blinders oraz 3. sezon The Umbrella Academy

Choć na Netfliksie nie zawsze należy liczyć jedynie na relatywnie świeże tytuły, to platforma przynosi sporo sprawdzonych hitów oraz ciekawych produkcji własnych. Przyznać jednak trzeba, że Netflix wciąż budzi zainteresowanie. Dlatego też po raz kolejny sprawdzamy, co też bardziej lub mniej ciekawego pojawi się w serwisie w najbliższym czasie. Licząc także na czytelników PurePC zachęcam do dzielenia się w komentarzach tytułami ciekawych produkcji, które zdołaliście obejrzeć ostatnio zarówno na Netfliksie, jak i na platformach konkurencyjnych. Prócz kilku wybranych, dobrze rokujących tytułów, na końcu newsa znajdziecie również listę skrótową, dotyczącą wszystkich premier na cały nadchodzący miesiąc.

W przeciwieństwie do kilku ostatnich miesięcy, czerwiec na Netfliksie zaoferuje kilka niezłych premier, w tym kolejny sezon The Umbrella Academy, Peaky Blinders czy nową komedię z Rowanem Atkinsonem.

Sully

Opis : Kapitan Sullenberger ląduje uszkodzonym samolotem na rzece Hudson, ratując życie wielu osób. Wkrótce rozpoczyna się śledztwo mogące zniszczyć jego karierę.

: Kapitan Sullenberger ląduje uszkodzonym samolotem na rzece Hudson, ratując życie wielu osób. Wkrótce rozpoczyna się śledztwo mogące zniszczyć jego karierę. Występują : Tom Hanks, Aaron Eckhart, Laura Linney

: Tom Hanks, Aaron Eckhart, Laura Linney Światowa data premiery : 8 września 2016

: 8 września 2016 W Netflix od : 1 czerwca 2022

: 1 czerwca 2022 Tytuł oryginalny : Sully

: Sully Gatunek : Biograficzny, dramat

: Biograficzny, dramat Kraj produkcji : USA

: USA Ocena na portalu IMDb : 7,4

: 7,4 Ocena na portalu Filmweb: 7,3

Rząd: Królestwo, władza i chwała (Borgen - Power & Glory)

Opis : Serial porusza kwestie polityczne naszych czasów, jak znaczenie Królestwa Danii we współczesnym świecie czy walka supermocarstw o kontrolę nad Arktyką. Pokazuje też, co władza robi z ludźmi - zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

: Serial porusza kwestie polityczne naszych czasów, jak znaczenie Królestwa Danii we współczesnym świecie czy walka supermocarstw o kontrolę nad Arktyką. Pokazuje też, co władza robi z ludźmi - zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Występują : Birgitte Hjort Sørensen, Sidse Babett Knudsen, Marco Ilsø

: Birgitte Hjort Sørensen, Sidse Babett Knudsen, Marco Ilsø Światowa data premiery : 13 lutego 2022

: 13 lutego 2022 W Netflix od : 2 czerwca 2022

: 2 czerwca 2022 Tytuł oryginalny : Borgen - Riget, Magten og Æren

: Borgen - Riget, Magten og Æren Gatunek : Dramat, polityczny

: Dramat, polityczny Kraj produkcji : Dania

: Dania Ocena na portalu IMDb : 7,9

: 7,9 Ocena na portalu Filmweb: Brak

Iluzja

Opis : Matka zaginionej córki rozpoczyna własne, coraz bardziej irracjonalne śledztwo. Film o sile ludzkiego ducha, o szukaniu harmonii na przekór tragicznym okolicznościom.

: Matka zaginionej córki rozpoczyna własne, coraz bardziej irracjonalne śledztwo. Film o sile ludzkiego ducha, o szukaniu harmonii na przekór tragicznym okolicznościom. Występują : Agata Buzek, Marcin Czarnik, Anna Pliga

: Agata Buzek, Marcin Czarnik, Anna Pliga Światowa data premiery : 1 czerwca 2022

: 1 czerwca 2022 W Netflix od : 1 czerwca 2022

: 1 czerwca 2022 Tytuł oryginalny : Iluzja

: Iluzja Gatunek : Dramat obyczajowy

: Dramat obyczajowy Kraj produkcji : Polska

: Polska Ocena na portalu IMDb : Jeszcze brak

: Jeszcze brak Ocena na portalu Filmweb: Jeszcze brak

Peaky Blinders: Sezon 6

Opis : Należący do gangsterskiej rodziny z Birmingham Tommy Shelby usiłuje zwiększyć swoje wpływy, wykorzystując skradziony transport broni.

: Należący do gangsterskiej rodziny z Birmingham Tommy Shelby usiłuje zwiększyć swoje wpływy, wykorzystując skradziony transport broni. Występują : Cillian Murphy, Paul Anderson, Sophie Rundle

: Cillian Murphy, Paul Anderson, Sophie Rundle Światowa data premiery : 27 lutego 2022

: 27 lutego 2022 W Netflix od : 10 czerwca 2022

: 10 czerwca 2022 Tytuł oryginalny : Peaky Blinders

: Peaky Blinders Gatunek : Kryminał, dramat historyczny

: Kryminał, dramat historyczny Kraj produkcji : Wielka Brytania

: Wielka Brytania Ocena na portalu IMDb : 8,8

: 8,8 Ocena na portalu Filmweb: 8,6

Pajęcza Głowa (Spiderhead)

Opis : Przyszłość. Skazańcy mają wybór między więzieniem, a placówką naukową gdzie, w zamian za skrócenie wyroku, dostaną eksperymentalne substancje działające na emocje.

: Przyszłość. Skazańcy mają wybór między więzieniem, a placówką naukową gdzie, w zamian za skrócenie wyroku, dostaną eksperymentalne substancje działające na emocje. Występują : Miles Teller, Chris Hemsworth, Charles Parnell

: Miles Teller, Chris Hemsworth, Charles Parnell Światowa data premiery : 17 czerwca 2022

: 17 czerwca 2022 W Netflix od : 17 czerwca 2022

: 17 czerwca 2022 Tytuł oryginalny : Spiderhead

: Spiderhead Gatunek : Thriller, Sci-Fi

: Thriller, Sci-Fi Kraj produkcji : USA

: USA Ocena na portalu IMDb : Jeszcze brak

: Jeszcze brak Ocena na portalu Filmweb: Jeszcze brak

Człowiek kontra pszczoła: Sezon 1 (Man vs. Bee)

Opis : Rowan Atkinson pilnuje luksusowej rezydencji, ale przeszkadza mu w tym wyjątkowo natrętna pszczoła, więc wypowiada jej wojnę. Kto wygra i jakie nieodwracalne szkody wyrządzi przy okazji ta dwójka zaciekłych przeciwników?

: Rowan Atkinson pilnuje luksusowej rezydencji, ale przeszkadza mu w tym wyjątkowo natrętna pszczoła, więc wypowiada jej wojnę. Kto wygra i jakie nieodwracalne szkody wyrządzi przy okazji ta dwójka zaciekłych przeciwników? Występują : Rowan Atkinson, Tom Basden, Julian Rhind-Tutt

: Rowan Atkinson, Tom Basden, Julian Rhind-Tutt Światowa data premiery : 24 czerwca 2022

: 24 czerwca 2022 W Netflix od : 24 czerwca 2022

: 24 czerwca 2022 Tytuł oryginalny : Man vs. Bee

: Man vs. Bee Gatunek : Komedia

: Komedia Kraj produkcji : Wielka Brytania

: Wielka Brytania Ocena na portalu IMDb : Jeszcze brak

: Jeszcze brak Ocena na portalu Filmweb: Jeszcze brak

Dom z Papieru: Korea: Sezon 1 (Money Heist: Korea)

Opis : Enigmatyczny profesor zbiera grupę zdolnych złodziei z Północy i Południa, aby ukraść świeżo wydrukowaną walutę przyszłej, zjednoczonej Korei.

: Enigmatyczny profesor zbiera grupę zdolnych złodziei z Północy i Południa, aby ukraść świeżo wydrukowaną walutę przyszłej, zjednoczonej Korei. Występują : Lee Si-Woo, Yunjin Kim, Jeon Jong-seo

: Lee Si-Woo, Yunjin Kim, Jeon Jong-seo Światowa data premiery : 24 czerwca 2022

: 24 czerwca 2022 W Netflix od : 24 czerwca 2022

: 24 czerwca 2022 Tytuł oryginalny : Jong-i-eui Jib

: Jong-i-eui Jib Gatunek : Thriller, akcja

: Thriller, akcja Kraj produkcji : Korea Południowa

: Korea Południowa Ocena na portalu IMDb : Jeszcze brak

: Jeszcze brak Ocena na portalu Filmweb: Jeszcze brak

The Umbrella Academy: Sezon 3

Opis : Dysfunkcyjna rodzina superbohaterów wspólnie próbuje rozwiązać tajemnicę śmierci ojca i zapobiec apokalipsie.

: Dysfunkcyjna rodzina superbohaterów wspólnie próbuje rozwiązać tajemnicę śmierci ojca i zapobiec apokalipsie. Występują : Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda

: Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda Światowa data premiery : 22 czerwca 2022

: 22 czerwca 2022 W Netflix od : 22 czerwca 2022

: 22 czerwca 2022 Tytuł oryginalny : The Umbrella Academy

: The Umbrella Academy Gatunek : Fantasy, akcja

: Fantasy, akcja Kraj produkcji : USA

: USA Ocena na portalu IMDb : 8,0

: 8,0 Ocena na portalu Filmweb: 7,4

Pełna lista premier Netflix w czerwcu 2022:

1 czerwca 2022 (środa):

SULLY

SULLY 2 czerwca 2022 (czwartek):

RZĄD: KRÓLESTWO, WŁADZA I CHWAŁA: SEZON 1

ILUZJA

RZĄD: KRÓLESTWO, WŁADZA I CHWAŁA: SEZON 1 ILUZJA 3 czerwca 2022 (piątek):

MATKA IDEALNA: SEZON 1

POLICJANT CZY PRZEMYTNIK: SPRAWA EIRIKA JENSENA: SEZON 1

PRZECHWYCENIE

LATO SUMMER: SEZON 1

NA SKRZYDŁACH AMBICJI: SEZON 1

30 LAT PÓŹNIEJ: SEZON 1

MATKA IDEALNA: SEZON 1 POLICJANT CZY PRZEMYTNIK: SPRAWA EIRIKA JENSENA: SEZON 1 PRZECHWYCENIE LATO SUMMER: SEZON 1 NA SKRZYDŁACH AMBICJI: SEZON 1 30 LAT PÓŹNIEJ: SEZON 1 6 czerwca 2022 (poniedziałek) :

BILL BURR PRESENTS: FRIENDS WHO KILL

SUPER DRUŻYNA: SEZON 2

: BILL BURR PRESENTS: FRIENDS WHO KILL SUPER DRUŻYNA: SEZON 2 7 czerwca 2022 (wtorek) :

I TO BY BYŁO NA TYLE - ZAPRASZA DAVID LETTERMAN

: I TO BY BYŁO NA TYLE - ZAPRASZA DAVID LETTERMAN 8 czerwca 2022 (środa) :

GLADBECK: KRYZYS Z ZAKŁADNIKAMI

PODŁOGA TO LAWA: SEZON 2

BĄDŹCIE ŻYCZLIWI: MODLITWA I POSŁUSZEŃSTWO: MINISERIAL

RZUT ŻYCIA

BABY FEVER: SEZON 1

: GLADBECK: KRYZYS Z ZAKŁADNIKAMI PODŁOGA TO LAWA: SEZON 2 BĄDŹCIE ŻYCZLIWI: MODLITWA I POSŁUSZEŃSTWO: MINISERIAL RZUT ŻYCIA BABY FEVER: SEZON 1 9 czerwca 2022 ( czwartek ) :

STAND OUT: AN LGBTQ+ CELEBRATION

RHYTHM + FLOW: FRANCJA: SEZON 1

: STAND OUT: AN LGBTQ+ CELEBRATION RHYTHM + FLOW: FRANCJA: SEZON 1 10 czerwca 2022 ( piątek ) :

DRZEWA POKOJU

DIRTY DADDY: THE BOB SAGET TRIBUTE

PIERWSZE ZABÓJSTWO: SEZON 1

PRYWATNOŚĆ: SEZON 1

PEAKY BLINDERS: SEZON 6

: DRZEWA POKOJU DIRTY DADDY: THE BOB SAGET TRIBUTE PIERWSZE ZABÓJSTWO: SEZON 1 PRYWATNOŚĆ: SEZON 1 PEAKY BLINDERS: SEZON 6 11 czerwca 2022 ( sobota ) :

AMY SCHUMER'S PARENTAL ADVISORY

: AMY SCHUMER'S PARENTAL ADVISORY 13 czerwca 2022 ( poniedziałek ) :

PETE DAVIDSON PRESENTS: THE BEST FRIENDS

KAROLEK Z NAKLEJKOWA: WIELKIE FILMOWE PRZYGODY

KAROLEK Z NAKLEJKOWA: PANNA POGODA I PRZYJACIELE

: PETE DAVIDSON PRESENTS: THE BEST FRIENDS KAROLEK Z NAKLEJKOWA: WIELKIE FILMOWE PRZYGODY KAROLEK Z NAKLEJKOWA: PANNA POGODA I PRZYJACIELE 14 czerwca 2022 ( wtorek ) :

JANE FONDA & LILY TOMLIN: LADIES NIGHT LIVE

JENNIFER LOPEZ: HALFTIME

: JANE FONDA & LILY TOMLIN: LADIES NIGHT LIVE JENNIFER LOPEZ: HALFTIME 15 czerwca 2022 (środa) :

MALDIVAS: SEZON 1

W SIECI UŁUDY: ŚMIERĆ, KŁAMSTWA I INTERNET

PARADA SERC

GNIEW BOŻY

CENTAURO

KUCHENNE POTYCZKI: KTO ZOSTANIE LEGENDĄ

ULUBIONY BOSKI IDIOTA: SEZON 1

: MALDIVAS: SEZON 1 W SIECI UŁUDY: ŚMIERĆ, KŁAMSTWA I INTERNET PARADA SERC GNIEW BOŻY CENTAURO KUCHENNE POTYCZKI: KTO ZOSTANIE LEGENDĄ ULUBIONY BOSKI IDIOTA: SEZON 1 16 czerwca 2022 ( czwartek ) :

ŚPIEW, TANIEC, SZTUKA: KABUKI Z TŌMĄ IKUTĄ

ŚWIAT KARMY: TELEDYSKI: CZĘŚĆ 2

MARTWY PUNKT: PARANORMALNY PARK

SNOOP DOGG'S F*CN AROUND COMEDY SPECIAL

KOLIZJA

MIŁOŚĆ I ANARCHIA: SEZON 2

: ŚPIEW, TANIEC, SZTUKA: KABUKI Z TŌMĄ IKUTĄ ŚWIAT KARMY: TELEDYSKI: CZĘŚĆ 2 MARTWY PUNKT: PARANORMALNY PARK SNOOP DOGG'S F*CN AROUND COMEDY SPECIAL KOLIZJA MIŁOŚĆ I ANARCHIA: SEZON 2 17 czerwca 2022 ( piątek ) :

SĄSIEDZKA WOJNA: SEZON 2

EFEKT MARTHY MITCHELL

PAJĘCZA GŁOWA

SHE: SEZON 2

NIC O MNIE NIE WIECIE: SEZON 1

: SĄSIEDZKA WOJNA: SEZON 2 EFEKT MARTHY MITCHELL PAJĘCZA GŁOWA SHE: SEZON 2 NIC O MNIE NIE WIECIE: SEZON 1 18 czerwca 2022 ( sobota ) :

SPRIGGAN: SEZON 1

: SPRIGGAN: SEZON 1 19 czerwca 2022 ( niedziela ) :

BEN CRUMP: PO STRONIE OBYWATELI

: BEN CRUMP: PO STRONIE OBYWATELI 20 czerwca 2022 ( poniedziałek ) :

FATALNA MIŁOŚĆ

: FATALNA MIŁOŚĆ 21 czerwca 2022 ( wtorek ) :

JOEL KIM BOOSTER: PSYCHOSEXUAL

WIZJE PRZYSZŁOŚCI

: JOEL KIM BOOSTER: PSYCHOSEXUAL WIZJE PRZYSZŁOŚCI 22 czerwca 2022 (środa) :

SNOWFLAKE MOUNTAIN

BRUNA LOUISE: DEMOLKA

TAJEMNICE ZWIERZAKÓW DOMOWYCH

LOVE & GELATO

THE UMBRELLA ACADEMY: SEZON 3

: SNOWFLAKE MOUNTAIN BRUNA LOUISE: DEMOLKA TAJEMNICE ZWIERZAKÓW DOMOWYCH LOVE & GELATO THE UMBRELLA ACADEMY: SEZON 3 23 czerwca 2022 ( czwartek ) :

KRÓLOWA

FIRST CLASS

: KRÓLOWA FIRST CLASS 24 czerwca 2022 ( piątek ) :

ANGRY BIRDS: LETNIE SZALEŃSTWO: SEZON 2

DOM Z PAPIERU: KOREA: SEZON 1

CZŁOWIEK Z TORONTO

CZŁOWIEK KONTRA PSZCZOŁA: SEZON 1

: ANGRY BIRDS: LETNIE SZALEŃSTWO: SEZON 2 DOM Z PAPIERU: KOREA: SEZON 1 CZŁOWIEK Z TORONTO CZŁOWIEK KONTRA PSZCZOŁA: SEZON 1 27 czerwca 2022 ( poniedziałek ) :

FRYTKA I KARTOFELCIA: FRYTKA NA WAKACJACH

: FRYTKA I KARTOFELCIA: FRYTKA NA WAKACJACH 28 czerwca 2022 ( wtorek ) :

BLASTED: KUMPLE KONTRA KOSMICI

CRISTELA ALONZO: MIDDLE CLASSY

: BLASTED: KUMPLE KONTRA KOSMICI CRISTELA ALONZO: MIDDLE CLASSY 29 czerwca 2022 (środa) :

CRISTELA ALONZO: MIDDLE CLASSY

PIRACKIE ZŁOTO Z WYSPY ADAK

BEAUTY

: CRISTELA ALONZO: MIDDLE CLASSY PIRACKIE ZŁOTO Z WYSPY ADAK BEAUTY 30 czerwca 2022 (czwartek):

REKSIN: SEZON 2

BASTARD‼ -HEAVY METAL, DARK FANTASY-

Źródło: Netflix