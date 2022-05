Netflix – filmowe i serialowe premiery na maj 2022: Miłość, Śmierć i Roboty: Część 3 oraz Stranger Things: Sezon 4A

Choć na Netfliksie nie zawsze należy liczyć jedynie na relatywnie świeże tytuły, to platforma przynosi sporo sprawdzonych hitów oraz ciekawych produkcji własnych. Przyznać jednak trzeba, że Netflix wciąż budzi zainteresowanie. Dlatego też po raz kolejny sprawdzamy, co też bardziej lub mniej ciekawego pojawi się w serwisie w najbliższym czasie. Licząc także na czytelników PurePC zachęcam do dzielenia się w komentarzach tytułami ciekawych produkcji, które zdołaliście obejrzeć ostatnio zarówno na Netfliksie, jak i na platformach konkurencyjnych. Prócz kilku wybranych, dobrze rokujących tytułów, na końcu newsa znajdziecie również listę skrótową, dotyczącą wszystkich premier na cały nadchodzący miesiąc.

Co przyniesie maj 2022 na platformie Netflix? Jak zazwyczaj kilka nowych seriali oraz starszych filmów, ale przede wszystkim nowe odcinki popularnych serii jak Miłość, Śmierć i Roboty oraz Stranger Things.

Przyjaciel do końca świata (Seeking a Friend for the End of the World)

Opis : Dodge i Penny wyruszają na spotkanie z licealną sympatią mężczyzny. W obliczu asteroidy zmierzającej do zderzenia się z Ziemią muszą się pospieszyć.

: Dodge i Penny wyruszają na spotkanie z licealną sympatią mężczyzny. W obliczu asteroidy zmierzającej do zderzenia się z Ziemią muszą się pospieszyć. Występują : Steve Carell, Keira Knightley, Melanie Lynskey

: Steve Carell, Keira Knightley, Melanie Lynskey Światowa data premiery : 18 czerwca 2012

: 18 czerwca 2012 W Netflix od : 2 maja 2022

: 2 maja 2022 Tytuł oryginalny : Seeking a Friend for the End of the World

: Seeking a Friend for the End of the World Gatunek : Dramat, komedia, romans

: Dramat, komedia, romans Kraj produkcji : USA, Singapur, Indonezja

: USA, Singapur, Indonezja Ocena na portalu IMDb : 6,7

: 6,7 Ocena na portalu Filmweb: 6,3

Pentawerat: Miniserial (The Pentaverate)

Opis : Kanadyjski dziennikarz zostaje wmanewrowany w misję odkrycia prawdy o Pentaweracie - tajnym stowarzyszeniu miłych mężczyzn, którzy z ukrycia rządzą światem.

: Kanadyjski dziennikarz zostaje wmanewrowany w misję odkrycia prawdy o Pentaweracie - tajnym stowarzyszeniu miłych mężczyzn, którzy z ukrycia rządzą światem. Występują : Jennifer Saunders, Mike Myers, Jeremy Irons

: Jennifer Saunders, Mike Myers, Jeremy Irons Światowa data premiery : 5 maja 2022

: 5 maja 2022 W Netflix od : 5 maja 2022

: 5 maja 2022 Tytuł oryginalny : The Pentaverate

: The Pentaverate Gatunek : Komedia

: Komedia Kraj produkcji : USA

: USA Ocena na portalu IMDb : Jeszcze brak

: Jeszcze brak Ocena na portalu Filmweb: Jeszcze brak

Clark: Miniserial

Opis : Niewiarygodna historia Clarka Olofssona — bezwzględnego szwedzkiego gangstera. To od jego zbrodni pochodzi nazwa "syndromu sztokholmskiego".

: Niewiarygodna historia Clarka Olofssona — bezwzględnego szwedzkiego gangstera. To od jego zbrodni pochodzi nazwa "syndromu sztokholmskiego". Występują : Bill Skarsgård, Alicia Agneson, Vilhelm Blomgren

: Bill Skarsgård, Alicia Agneson, Vilhelm Blomgren Światowa data premiery : 5 maja 2022

: 5 maja 2022 W Netflix od : 5 maja 2022

: 5 maja 2022 Tytuł oryginalny : Clark

: Clark Gatunek : Dramat

: Dramat Kraj produkcji : Szwecja

: Szwecja Ocena na portalu IMDb : Jeszcze brak

: Jeszcze brak Ocena na portalu Filmweb: Jeszcze brak

Nowy Eden: Sezon 1 (Welcome to Eden)

Opis : Kilka osób aktywnych w mediach społecznościowych otrzymuje zaproszenie do promocji nowej marki napoju, zorganizowanej na tajemniczej, sielskiej wyspie. Wkrótce stopniowo zaczynają zdawać sobie sprawę, że raj nie jest tym, czym się wydaje.

: Kilka osób aktywnych w mediach społecznościowych otrzymuje zaproszenie do promocji nowej marki napoju, zorganizowanej na tajemniczej, sielskiej wyspie. Wkrótce stopniowo zaczynają zdawać sobie sprawę, że raj nie jest tym, czym się wydaje. Występują : Begoña Vargas, Amaia Salamanca, Berta Vázquez

: Begoña Vargas, Amaia Salamanca, Berta Vázquez Światowa data premiery : 1 kwietnia 2022

: 1 kwietnia 2022 W Netflix od : 6 maja 2022

: 6 maja 2022 Tytuł oryginalny : Bienvenidos a Edén

: Bienvenidos a Edén Gatunek : Thriller

: Thriller Kraj produkcji : Hiszpania

: Hiszpania Ocena na portalu IMDb : brak

: brak Ocena na portalu Filmweb: 8,0

Miłość, Śmierć i Roboty: Część 3 (Love, Death & Robots)

Opis : Zbiór animowanych historii o miłości, śmierci i robotach utrzymanych w różnych gatunkach filmowych.

: Zbiór animowanych historii o miłości, śmierci i robotach utrzymanych w różnych gatunkach filmowych. Występują : Scott Whyte, Nolan North, Steven Pacey

: Scott Whyte, Nolan North, Steven Pacey Światowa data premiery : 20 maja 2022

: 20 maja 2022 W Netflix od : 20 maja 2022

: 20 maja 2022 Tytuł oryginalny : Love, Death & Robots

: Love, Death & Robots Gatunek : Horror, Sci-Fi, Animacja dla dorosłych

: Horror, Sci-Fi, Animacja dla dorosłych Kraj produkcji : USA

: USA Ocena na portalu IMDb : 8,4

: 8,4 Ocena na portalu Filmweb: 8,0

Prawnik z lincolna: Sezon 1 (The Lincoln Lawyer)

Opis : Odstawiony po wypadku na boczny tor gwiazdor palestry Los Angeles Mickey Haller wznawia karierę i wraca do swojego słynnego lincolna. Zaczyna od sprawy zabójstwa.

: Odstawiony po wypadku na boczny tor gwiazdor palestry Los Angeles Mickey Haller wznawia karierę i wraca do swojego słynnego lincolna. Zaczyna od sprawy zabójstwa. Występują : Manuel Garcia-Rulfo, Neve Campbell, Becki Newton

: Manuel Garcia-Rulfo, Neve Campbell, Becki Newton Światowa data premiery : 13 maja 2022

: 13 maja 2022 W Netflix od : 13 maja 2022

: 13 maja 2022 Tytuł oryginalny : The Lincoln Lawyer

: The Lincoln Lawyer Gatunek : Kryminał, dramat

: Kryminał, dramat Kraj produkcji : USA

: USA Ocena na portalu IMDb : Jeszcze brak

: Jeszcze brak Ocena na portalu Filmweb: Jeszcze brak

Stranger Things: Sezon 4: Część 1

Opis : Podczas powrotu do domu znika dwunastoletni Will Byers. Zaginięcie chłopca jest początkiem dziwnych i niebezpiecznych wydarzeń trapiących prowincjonalne miasteczko.

: Podczas powrotu do domu znika dwunastoletni Will Byers. Zaginięcie chłopca jest początkiem dziwnych i niebezpiecznych wydarzeń trapiących prowincjonalne miasteczko. Występują : Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Winona Ryder

: Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Winona Ryder Światowa data premiery : 27 maja 2022

: 27 maja 2022 W Netflix od : 27 maja 2022

: 27 maja 2022 Tytuł oryginalny : Stranger Things

: Stranger Things Gatunek : Dramat, horror, Sci-Fi

: Dramat, horror, Sci-Fi Kraj produkcji : USA

: USA Ocena na portalu IMDb : 8,7

: 8,7 Ocena na portalu Filmweb: 8,3

Nieobliczalni 2 (The Takedown)

Opis : Dwóch niedobranych, znających się z przeszłości policjantów, podejmuje się śledztwa w podzielonym francuskim mieście, gdzie kwitnie zakrojony na szeroką skalę spisek.

: Dwóch niedobranych, znających się z przeszłości policjantów, podejmuje się śledztwa w podzielonym francuskim mieście, gdzie kwitnie zakrojony na szeroką skalę spisek. Występują : Omar Sy, Laurent Lafitte, Izïa Higelin

: Omar Sy, Laurent Lafitte, Izïa Higelin Światowa data premiery : 6 maja 2022

: 6 maja 2022 W Netflix od : 6 maja 2022

: 6 maja 2022 Tytuł oryginalny : Loin du périph

: Loin du périph Gatunek : Akcja, komedia kryminalna

: Akcja, komedia kryminalna Kraj produkcji : Francja

: Francja Ocena na portalu IMDb : Jeszcze brak

: Jeszcze brak Ocena na portalu Filmweb: Jeszcze brak

Pełna lista premier Netflix w maju 2022:

2 maja 2022 (poniedziałek) :

Oktonauci: Przygody na lądzie: Sezon 2

Przyjaciel do końca świata

: Oktonauci: Przygody na lądzie: Sezon 2 Przyjaciel do końca świata 3 maja 2022 (wtorek) :

Wstrzymaj oddech: Rekord pod lodem

: Wstrzymaj oddech: Rekord pod lodem 4 maja 2022 (środa) :

Three Mile Island: O krok od katastrofy nuklearnej

Tylko 40 lat

Trzy metry nad niebem: Sezon 3 (finał)

El Marginal: Sezon 5

The Circle – USA: Sezon 4 (odcinki co tydzień)

: Three Mile Island: O krok od katastrofy nuklearnej Tylko 40 lat Trzy metry nad niebem: Sezon 3 (finał) El Marginal: Sezon 5 The Circle – USA: Sezon 4 (odcinki co tydzień) 5 maja 2022 (czwartek) :

Pentawerat

Dzieci dzikich zwierząt

Clark

Siostry krwi

: Pentawerat Dzieci dzikich zwierząt Clark Siostry krwi 6 maja 2022 (piątek) :

Nowy Eden

The Sound Of Magic

Bezsenność we dwoje

Nieobliczalni 2

Thar

: Nowy Eden The Sound Of Magic Bezsenność we dwoje Nieobliczalni 2 Thar 7 maja 2022 (sobota) :

Elon Musk: The Real Life Iron Man

: Elon Musk: The Real Life Iron Man 8 maja 2022 (niedziela) :

Christina P: Mom Genes

: Christina P: Mom Genes 9 maja 2022 (poniedziałek) :

Ghost in the Shell: SAC_2045 – Zrównoważona wojna

: Ghost in the Shell: SAC_2045 – Zrównoważona wojna 10 maja 2022 (wtorek) :

Pracujące mamy: Sezon 6

: Pracujące mamy: Sezon 6 11 maja 2022 (środa) :

42 dni w mroku

Nasz ojciec

Bractwo: Sezon 2

Krime Story Love Story

: 42 dni w mroku Nasz ojciec Bractwo: Sezon 2 Krime Story Love Story 12 maja 2022 (czwartek) :

Piękna i zemsta

Maverix

: Piękna i zemsta Maverix 13 maja 2022 (piątek) :

Erşan Kuneri

Powrót do liceum

Prawnik z lincolna

Imperium przepychu: Sezon 2

Neumatt

: Erşan Kuneri Powrót do liceum Prawnik z lincolna Imperium przepychu: Sezon 2 Neumatt 16 maja 2022 (poniedziałek) :

Wampir w ogrodzie

: Wampir w ogrodzie 17 maja 2022 (wtorek) :

The Future Diary: Sezon 2 (odcinki co tydzień)

: The Future Diary: Sezon 2 (odcinki co tydzień) 18 maja 2022 (środa) :

Rodzina idealna

Kto zabił Sarę?: Sezon 3 (finał)

Toscana

Miłość w spektrum: USA

Cyberpiekło: Jak ujawniono internetowy koszmar

Toskania

: Rodzina idealna Kto zabił Sarę?: Sezon 3 (finał) Toscana Miłość w spektrum: USA Cyberpiekło: Jak ujawniono internetowy koszmar Toskania 19 maja 2022 (czwartek) :

Dzieciak rządzi: Powrót do kolebki

Perfekcyjne połączenie

Rodrigo Sant’Anna: I’ve Arrived

Adam Conover: Słowo na „rz”

Fotograf i listonosz: Morderstwo w Pinamar

Insiders: Sezon 2 (odcinki co tydzień)

: Dzieciak rządzi: Powrót do kolebki Perfekcyjne połączenie Rodrigo Sant’Anna: I’ve Arrived Adam Conover: Słowo na „rz” Fotograf i listonosz: Morderstwo w Pinamar Insiders: Sezon 2 (odcinki co tydzień) 20 maja 2022 (piątek) :

Miłość, śmierć i roboty: Część 3

Po złej stronie torów

F*ck Love Too

Jackass 4.5

: Miłość, śmierć i roboty: Część 3 Po złej stronie torów F*ck Love Too Jackass 4.5 21 maja 2022 (sobota) :

Błękitne opowieści

: Błękitne opowieści 23 maja 2022 (poniedziałek) :

Podwodni przyjaciele

Godspeed

Ghost in the Shell: SAC_2045: Sezon 2

: Podwodni przyjaciele Godspeed Ghost in the Shell: SAC_2045: Sezon 2 25 maja 2022 (środa) :

Somebody Feed Phil: Sezon 5

Larva: Wisiorek

: Somebody Feed Phil: Sezon 5 Larva: Wisiorek 26 maja 2022 (czwartek) :

My Little Pony: Każdy jest ważny

: My Little Pony: Każdy jest ważny 27 maja 2022 (piątek) :

Stranger Things: Sezon 4: Część 1

: Stranger Things: Sezon 4: Część 1 30 maja 2022 (poniedziałek):

Potężny mały Bheem: Tadź Mahal

Sprawdź też, co w maju 2022 zostanie usunięte z biblioteki Netflix:

