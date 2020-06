Netflix: filmowe i serialowe premiery na 8 - 14 czerwca 2020

Z każdym tygodniem na Netfliksie przybywa premier. Choć nie zawsze należy liczyć jedynie na świeże kinowe tytuły, to platforma przynosi często sporo sprawdzonych hitów oraz własnych ciekawych produkcji (często, nie znaczy niestety zawsze). Przyznać jednak trzeba, że Netflix wciąż budzi zainteresowanie, podobnie jak niniejsza cotygodniowa lista. Jak co tydzień sprawdzamy więc, co też bardziej lub mniej ciekawego pojawi się w serwisie. Licząc także na czytelników PurePC zachęcam do dzielenia się w komentarzach tytułami ciekawych produkcji, które zdołaliście obejrzeć ostatnio zarówno na Netfliksie, jak i na platformach konkurencyjnych. Prócz kilku wybranych, dobrze rokujących tytułów, na końcu newsa znajdziecie również listę skrótową, dotyczącą wszystkich premier w nowym tygodniu.

Z każdym dniem na Netfliksie przybywa premier. Tym razem sprawdzamy co przyniesie tydzień 8 - 14 czerwca 2020 na platformie Netflix.

Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald)

Opis: Gellertowi Grindelwaldowi udaje się uciec z więzienia. Tylko Dumbledore z pomocą Newta Scamandera mogą go ponownie pokonać.

Występują: Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler

Światowa data premiery: 8 listopada 2018

W Netflix od: 13 czerwca 2020

Tytuł oryginalny: Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald

Gatunek: Familijny, Fantasy, Przygodowy

Kraj produkcji: USA, Wielka Brytania

Ocena na portalu IMDb: 6,6

Ocena na portalu Filmweb: 6,7

Strona produkcji: Brak

W głębi lasu: Sezon 1

Opis: Odnalezione ciało zostaje powiązane ze sprawą siostry warszawskiego prokuratora, która zniknęła 25 lat wcześniej.

Występują: Grzegorz Damięcki, Agnieszka Grochowska, Hubert Miłkowski

Światowa data premiery: 12 czerwca 2020

W Netflix od: 12 czerwca 2020

Tytuł oryginalny: W głębi lasu

Gatunek: Kryminał

Kraj produkcji: Polska

Ocena na portalu IMDb: Jeszcze brak

Ocena na portalu Filmweb: Jeszcze brak

Strona produkcji: klik

Reality Z: Sezon 1

Opis: Rio de Janeiro atakują zombie. Uczestnicy reality show chronią się w studiu telewizyjnym, gdzie okazuje się, że hordy ludożerców nie są ich jedynym zmartwieniem.

Występują: Ana Hartmann, Sabrina Sato, Luellem de Castro

Światowa data premiery: 10 czerwca 2020

W Netflix od: 10 czerwca 2020

Tytuł oryginalny: Reality Z

Gatunek: Horror, Komedia

Kraj produkcji: Brazylia

Ocena na portalu IMDb: Jeszcze brak

Ocena na portalu Filmweb: Jeszcze brak

Strona produkcji: klik

Curon: Sezon 1

Opis: Po 17 latach kobieta wraca do domu z nastoletnimi bliźniętami. Gdy znika, jej dzieci muszą zmierzyć się z mroczną przeszłością swojej rodziny.

Występują: Valeria Bilello, Luca Lionello, Federico Russo

Światowa data premiery: 10 czerwca 2020

W Netflix od: 10 czerwca 2020

Tytuł oryginalny: Curon

Gatunek: Fantasy, Thriller

Kraj produkcji: Włochy

Ocena na portalu IMDb: Jeszcze brak

Ocena na portalu Filmweb: Jeszcze brak

Strona produkcji: klik

Whispers: Sezon 1

Opis: Gdy w podejrzanych okolicznościach umiera głowa zamożnej rodziny, jej członkowie zaczynają odkrywać zaskakujące sekrety rodzinne.

Występują: Elham Ali, Mysoon Alruwaily, Norah Al Anbar

Światowa data premiery: 11 czerwca 2020

W Netflix od: 11 czerwca 2020

Tytuł oryginalny: Whispers

Gatunek: Tajemnica, Thriller

Kraj produkcji: Arabia Saudyjska

Ocena na portalu IMDb: Jeszcze brak

Ocena na portalu Filmweb: Jeszcze brak

Strona produkcji: Brak

Nienawistna ósemka (The Hateful Eight)

Opis: Dwaj łowcy głów, próbując znaleźć schronienie przed zamiecią śnieżną, trafiają do Wyoming, gdzie wplątani zostają w splot krwawych wydarzeń.

Występują: Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh

Światowa data premiery: 7 grudnia 2015

W Netflix od: 10 czerwca 2020

Tytuł oryginalny: The Hateful Eight

Gatunek: Western

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: 7,8

Ocena na portalu Filmweb: 7,6

Strona produkcji: klik

Pełna lista premier Netflix w dniach 8 - 14 czerwca 2020:

10 czerwca 2020:

Reality Z: Sezon 1

Igrzyska śmierci

Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia

Poradnik pozytywnego myślenia

Curon: Sezon 1

Szpital Lenox Hill: Sezon 1

My Mister

Nienawistna ósemka



12 czerwca 2020:

Whispers: Sezon 1

Frank Elstner: Ostatnie pytanie: Sezon 1

Uzależnieni od życia

Nie daj się złamać

Nie daj się złamać II

Nie daj się złamać III

Magnetyzm żywiołów

Hotel Transylwania 3

Nie ma jak w rodzinie: Sezon 4

Pięć pierwszych randek: Sezon 2

W głębi lasu: Sezon 1

Choked: Money Talks

Da 5 Bloods: In conversation

Jo Kay: In his Elements

Kipo I Dziwozwierze: Sezon 2

Pokémon Journeys: The Series

Pięciu braci



13 czerwca 2020:

Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda

The King: Eternal Monarch

Alexa i Katie: Część 4



14 czerwca 2020:

Blood

Marcella: Sezon 3

Patriot Act with Hasan Minhaj: Volume 6



Źródło: Netflix