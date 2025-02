Netflix - filmowe i serialowe nowości VOD na 17 - 23 lutego 2025. Wśród premier Dzień zero oraz Opowieść o mojej rodzinie

Na Netfliksie nie zawsze należy liczyć jedynie na relatywnie świeże tytuły, bowiem platforma przynosi sporo starszych hitów oraz ciekawych produkcji własnych. Dlatego sprawdzamy, co też bardziej lub mniej ciekawego pojawi się w serwisie w nowym tygodniu. Liczymy także na Was, czytelników PurePC – zachęcamy do dzielenia się w komentarzach tytułami interesujących produkcji, które ostatnio obejrzeliście, zarówno na Netfliksie, jak i na innych platformach.

Co przyniesie tydzień 17 - 23 lutego 2025 r. na platformie streamingowej Netflix? Wśród premier pojawi się m.in. Morderstwo po amerykańsku: Gabby Petito, Koci Domek Gabi, Too Hot to Handle: Niemcy, Opowieść o mojej rodzinie oraz wyczekiwany thriller - Dzień zero.

Morderstwo po amerykańsku: Gabby Petito (American Murder: Gabby Petito) - Miniserial

Opis: Ostatnie dni życia młodej podróżniczki Gabby Petito były pełne napięcia i dramatycznych wydarzeń. W serialu jej bliscy dzielą się nieznanymi dotąd szczegółami tej wstrząsającej sprawy. Podróż przez kraj, którą Gabby i jej narzeczony Brian Laundrie relacjonowali w mediach społecznościowych, początkowo wyglądała na idylliczną przygodę, lecz za fasadą idealnego życia kryło się narastające napięcie i przemoc domowa.

Brak informacji Światowa data premiery: 17 lutego 2025 roku

17 lutego 2025 roku Na Netflix od: 17 lutego 2025 roku

17 lutego 2025 roku Tytuł oryginalny: American Murder: Gabby Petito

American Murder: Gabby Petito Gatunek: Dokumentalny, Kryminalny

Dokumentalny, Kryminalny Kraj produkcji: USA

USA Ocena na portalu IMDb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / jeszcze brak

Koci Domek Gabi (Gabby's Dollhouse) - Sezon 11

Opis: „Koci Domek Gabi” to barwna animacja, która zabiera najmłodszych w podróż do magicznego świata pełnego uroczych kotków i niezwykłych przygód! Gabi, 11-letnia miłośniczka kotów, dzięki swoim magicznym uszkom może zmniejszać się do mikro rozmiaru i odkrywać każdy zakamarek fantastycznego kociego domku. Wraz z Kiciusiem Pandusiem i resztą futrzanych przyjaciół przeżywa niezliczone przygody.

Laila Lockhart Kraner, Juliet Donenfeld, Donovan Patton, Tucker Chandler Światowa data premiery: 5 stycznia 2021 roku

5 stycznia 2021 roku Na Netflix od: 17 lutego 2025 roku

17 lutego 2025 roku Tytuł oryginalny: Gabby's Dollhouse

Gabby's Dollhouse Gatunek: Animacja, Komedia, Przygodowy, Musical, Familijny

Animacja, Komedia, Przygodowy, Musical, Familijny Kraj produkcji: USA

USA Ocena na portalu IMDb: 7,1/10 (853 oceny)

7,1/10 (853 oceny) Ocena na portalu Filmweb: 6,7/10 (207 ocen)

6,7/10 (207 ocen) Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / jeszcze brak

Too Hot to Handle: Niemcy (Too Hot to Handle: Germany) - Sezon 1

Opis: Grupa niemieckojęzycznych singli trafia do rajskiego domu marzeń, licząc na gorące i pełne namiętności wakacje. Jednak ich plany szybko legną w gruzach – jeśli chcą wygrać 200 000 euro, muszą całkowicie powstrzymać się od seksu. Zero pocałunków, zero flirtu, zero przyjemności… a każde złamanie zasad kosztuje ich część nagrody. Czy wytrzymają w świecie pełnym pokus, czy może emocje i pożądanie wezmą górę?

Alana Barrett-Adkins, Ninoshka De Leon Gill, Kim Taff Światowa data premiery: 28 lutego 2023 roku

28 lutego 2023 roku Na Netflix od: 18 lutego 2025 roku

18 lutego 2025 roku Tytuł oryginalny: Too Hot to Handle: Germany

Too Hot to Handle: Germany Gatunek: Reality-show

Reality-show Kraj produkcji: Niemcy

Niemcy Ocena na portalu IMDb: 4,5/10 (493 ocen)

4,5/10 (493 ocen) Ocena na portalu Filmweb: 5,3/10 (112 ocen)

5,3/10 (112 ocen) Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / jeszcze brak

Opowieść o mojej rodzinie (My Family) - Sezon 1

Opis: Nieuleczalnie chory ojciec staje przed najtrudniejszym zadaniem – przygotowaniem swojej chaotycznej rodziny na życie bez niego. Zanim odejdzie, musi upewnić się, że jego dwójka dzieci znajdzie bezpieczny dom, a bliscy pogodzą się ze sobą i zażegnają dawne konflikty. To opowieść o miłości, stracie i drugich szansach.

Eduardo Scarpetta, Vanessa Scalera, Massimiliano Caiazzo, Cristiana Dell'Anna Światowa data premiery: 19 lutego 2025 roku

19 lutego 2025 roku Na Netflix od: 19 lutego 2025 roku

19 lutego 2025 roku Tytuł oryginalny: Storia della mia famiglia

Storia della mia famiglia Gatunek: Dramat, Komedia

Dramat, Komedia Kraj produkcji: Włochy

Włochy Ocena na portalu IMDb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / jeszcze brak

Dzień zero (Zero Day) - Miniserial

Opis: Były prezydent USA zostaje wyrwany z emerytury, by odnaleźć źródło katastrofalnego w skutkach cyberataku. Wkrótce odkrywa rozległą sieć kłamstw i spisków, która sięga znacznie dalej, niż mógł przypuszczać. W świecie targanym kryzysem prawda staje się nieuchwytna, a granica między rzeczywistością a teoriami spiskowymi zaciera się coraz bardziej. Jak odróżnić fakty od iluzji? W roli głównej legenda kina – Robert De Niro.

Robert De Niro, Jesse Plemons, Lizzy Caplan, Connie Britton, Joan Allen Światowa data premiery: 20 lutego 2025 roku

20 lutego 2025 roku Na Netflix od: 20 lutego 2025 roku

20 lutego 2025 roku Tytuł oryginalny: Zero Day

Zero Day Gatunek: Dramat, Thriller, Kryminalny

Dramat, Thriller, Kryminalny Kraj produkcji: USA

USA Ocena na portalu IMDb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / jeszcze brak

Źródło: Netflix