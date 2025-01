NEONET - sieć zaczyna zamykać pierwsze sklepy, w tle nieopłacanie czynszu od pół roku

Dwa tygodnie temu jako pierwsi w Polsce pisaliśmy o złożeniu przez sieć polskich sklepów NEONET wniosku upadłościowego. Wkrótce po tym ogłoszono rozpoczęcie postępowania sanacyjnego, które ma na celu pomóc oddłużyć spółkę i umożliwić dalszą egzystencję sieci na rynku. Jednak prowadzona restrukturyzacja nie obyła się bez ofiar. Dotarliśmy do informacji, że sieć zamknęła jeden ze swoich punktów. Na celownik obrano sklep w Retail Park Karpacka w Bielsku-Białej.

NEONET dwa tygodnie po ogłoszeniu postępowania sanacyjnego, po cichu zamyka sklep w Bielsku-Białej. Dowiedzieliśmy się, że sieć nie opłacała czynszu zarządcy parku handlowego od pół roku.

NEONET obecnie znajduje się w procesie postępowania sanacyjnego, choć niewątpliwie na sieć polskich sklepów z elektroniką rzuca cień złożony nie tak dawno temu wniosek o upadłość. Dowiedzieliśmy się, że spółka zamknęła jeden ze swoich punktów. Padło na sklep w Bielsku-Białej, który od kilku dni stoi zamknięty z zawieszoną informacją o awarii. Co ciekawe nie jest to zagrywka znana z pewnych stacji paliwowych. Faktycznie w punkcie doszło do awarii, jednak była to awaria podczas cichego likwidowania sklepu. Jak się bowiem okazuje, NEONET nie opłacał od pół roku czynszu zarządcy Retail Park Karpacka w Bielsku-Białej. Pracownicy sklepu otrzymali wyrównanie wypłaty za listopad tego roku, co nie było jednak takie pewne, o czym więcej piszemy tutaj. Umowy personelu zostały wypowiedziane z zachowaniem okresów wypowiedzenia, a była już obsługa dostała odprawę bez premii sprzedażowej.

Zatem należałoby poddać w wątpliwość słowa sieci NEONET w oficjalnym komunikacie, którego fragment brzmi: "Klient sieci NEONET nie odczuje trudności i problemów w zakupach oraz obsłudze obecnych oraz przyszłych zamówień realizowanych w sklepach stacjonarnych oraz online." Gdyż mieszkańcy miasta Bielsko-Biała pozostają teraz w trudnej sytuacji jeżeli chodzi o realizacje reklamacji. Faktem jest, że taką można zgłosić online i wysłać sprzęt kurierem, jednakże nie każdy z klientów preferuje takie rozwiązanie, a w szczególności starsi klienci NEONET. Warto dodać, że najbliższe sklepy polskiej sieci znajdują się dopiero w sąsiednich miastach oddalonych o 30 minut drogi autem. Niestety nie dotarliśmy do informacji czy zamknięcie punktu jest planowanym elementem restrukturyzacji. Jednakże skoro historia sklepu w Bielsku-Białej dobiegła końca, podobna sytuacja może mieć miejsce również w innych miastach w Polsce. Jeżeli również w waszej okolicy doszło do zamknięcia oddziału sieci NEONET, to zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją w zakładce kontakt.

Źródło: PurePC.pl