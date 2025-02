Neo Berlin 2087 - wzbudzająca skrajne emocje next-genowa strzelanka SF z efektownym gameplay trailerem

Futurystyczny setting to zawsze zachęcająca otoczka niezależnie od medium. Nie dziwi zatem, że twórcy gier stosunkowo często po nią sięgają - tak przy projektach indie, jak i tych wysokobudżetowych. Z takiego założenia wyszło także studio Elysium Game, przygotowując własną wersję mrocznej wizji przyszłości. Pierwsze materiały podzieliły widzów, nierzadko wytykających takie problemy jak spadki płynności w rozgrywce. Najnowsze wyglądają lepiej, choć wątpliwości pozostają.

Deweloperzy zamieścili gameplay trailer Neo Berlin 2087, gdzie mogliśmy rzucić okiem na nowe ujęcia z tytułu.

Science fiction i Unreal Engine 5 to może być naprawdę dobry duet. Żeby daleko nie szukać, pokazało to polskie Nobody Wants to Die, wypuszczone pod koniec zeszłego miesiąca. Czy Neo Berlin 2087 okaże się następnym tego przykładem? Na obecną chwilę doprawdy trudno to ocenić. Nie tylko przez wzgląd na raczej dosyć wczesny moment (nie ogłoszono jeszcze nawet orientacyjnej daty premiery), ale również kilka mniej zachęcających aspektów. Nowa zapowiedź wygląda już nieco bardziej charakternie, ale nadal do perfekcji daleko.

Na pewno sama gra wygląda mniej generycznie niż chociażby w poprzednim trailerze. Kadry są stosunkowo różnorodne i robią wrażenie - niezależnie od tego, czy mówimy o panoramie wielkiego miasta, czy krótkich ujęciach ze śnieżnych terenów (aczkolwiek wciąż chwilami trącą technologicznym demem). Dość dziwacznie z kolei prezentują się modele twarzy postaci, nadal przypominające lalki. Do tych intrygujących elementów Neo Berlin 2087 wpisuje się fakt, że będziemy mieli do czynienia z detektywistycznym thrillerem umiejscowionym w niemieckiej stolicy, co na ogół nie jest intuicyjnym rozwiązaniem. Pozycja zawita na komputery osobiste oraz konsole Sony i Microsoftu najnowszej generacji.

Źródło: IGN (Youtube)