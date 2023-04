Neo Berlin 2087 - detektywistyczny thriller w mrocznej przyszłości. Pierwsza zapowiedź gry na silniku Unreal Engine 5

Okołocyberpunkowe klimaty to nieprzerwanie nośny temat - i to nie tylko przez wzgląd na grę CD Projekt Red, która pomimo mieszanego odbioru przyczyniła się do mocniejszego wypromowania gatunku. Dlatego mało kogo raczej dziwi powstawanie kolejnego tytułu w tym nurcie. Inna sprawa, że przedstawiony projekt niewielkiej ekipy z Elysium Game Studio bynajmniej nie zaliczył zbyt dobrego startu, wypuszczając swoje pierwsze promocyjne materiały.

Neo Berlin 2087 to action RPG umiejscowione w niedalekiej mrocznej przyszłości, momentami przypominając chociażby Blade Runnera czy... chyba wszystkie popularne wizje gatunku.

Na tę chwilę ciężko stwierdzić, czy widoczne problemy z grą związane są ze zbyt wczesnym wypuszczeniem trailera (do premiery ma dojść w 2024 roku na pecetach i konsolach PlayStation 5), czy po prostu mamy do czynienia z przedsięwzięciem bez klarownego konceptu. Choć futurystyczna wizja europejskiego miasta brzmi całkiem zachęcająco, w przeciągu tych dwóch minut Neo Berlin 2087 razi także dość generycznym ujęciem przedstawionego tam świata. W dodatku fragmenty gameplayu nie zachwycają płynnością, delikatnie mówiąc...

Nie zmienia to jednak faktu, że sama idea bazującego na cyberpunkowych klasykach projektu w mieście pełnym korupcji i wszelkiego rodzaju społecznych nierówności jak najbardziej jest do wyciągnięcia. Jak zapowiadają deweloperzy, całość ma stanowić swojego rodzaju detektywistyczny thriller, pozwalający nam na włamywanie się do umysłów podejrzanych, a także toczenie dynamicznych starć przy pomocy różnorodnych broni. Biorąc pod uwagę zaprezentowane zdolności głównej postaci można wnioskować będzie on posiadać jakiegoś rodzaju cybernetyczne usprawnienia. Tak czy inaczej przed twórcami sporo pracy.

Źródło: DSOGaming