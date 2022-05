Naukowcy z Chin twierdzą, że ich kraj musi opracować sposoby na ewentualne zniszczenie satelitów Starlink

Jak donosi serwis PCMag, chiński magazyn Modern Defence Technology opublikował w minionym miesiącu artykuł ostrzegający przed potencjalnymi zagrożeniami ze strony satelitów Starlink. Na "zagrożenie" zwrócił uwagę Ren Yuanzhen, naukowiec z Pekińskiego Instytutu Śledzenia i Telekomunikacji w ramach Sił Wsparcia Strategicznego Ludowo-wyzwoleńczej armii Chin. "System Starlink przeżywa obecnie rozkwit, i to właśnie ze względu na ogromny potencjał wszechstronnego zastosowania, przyniósł on naszemu krajowi także ukryte zagrożenia i wyzwania" - czytamy w artykule.

"System Starlink przeżywa obecnie rozkwit, i to właśnie ze względu na ogromny potencjał wszechstronnego zastosowania, przyniósł on naszemu krajowi także ukryte zagrożenia i wyzwania. Do unieszkodliwienia funkcji poszczególnych satelitów jak i całych konstelacji, trzeba by zastosować kombinację niszczenia zarówno software'u jak i hardware'u." - napisał Yuanzhen w rzeczonym artykule. Okazuje się, że Chiny pracują już nawet nad mikrofalami, które mogą zakłócać komunikację satelitarną lub spalać podzespoły, oraz nad laserami, które mogą je uszkadzać lub "oślepiać". Naukowiec wykluczył zaś użycie pocisków rakietowych, biorąc pod uwagę zagrażające Ziemi szczątki, które mogłyby powstać w wyniku zastosowania tej metody.

Niewątpliwie chiński rząd zaczął baczniej przyglądać się systemowi Starlink od momentu, gdy Elon Musk zastosował swoje terminale do pomocy Ukrainie. Zobaczyli w nich mianowicie sprzęt, który może stanowić przewagę na polach bitew - zarówno na lądzie jak i w przestrzeni powietrznej. We wspomnianym artykule Yuanzhen podkreśla na przykład, że system satelitów jest w stanie umożliwić dronom i myśliwcom typu stealth zwiększenie prędkości transmisji danych o ponad 100 procent. "Satelity mogłyby również oferować łączność online żołnierzom w terenie, eliminować wartościowe cele w przestrzeni kosmicznej za pomocą silników jonowych oraz przenosić ładunki wojskowe" - czytamy w materiale.

