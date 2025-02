Na rynek trafia coraz więcej komputerów AI PC, ale wciąż stanowią one stosunkowo mały odsetek wszystkich dostaw

Choć wielu indywidualnych klientów pochodzi ze sceptycyzmem do komputerów określanych mianem AI PC, to wydaje się, że nie ma odwrotu od ich upowszechnienia. Proces zajmie jednak jeszcze trochę czasu, ponieważ jest to wciąż nowa kategoria sprzętu. Dane pokazują, że tego typu komputery coraz częściej znajdują się w ofercie różnych firm, choć do dominacji rynkowej jest wciąż bardzo daleko. Trendy zostały jednak już wytyczone i nie zanosi się na ich zmianę.

W drugim kwartale 2024 roku na rynek dostarczono 8,8 mln komputerów, które można zaklasyfikować jako AI PC. Odsetek tego typu sprzętu w globalnych dostawach będzie w przyszłości dynamicznie rósł.

O sztucznej inteligencji jest głośno już od co najmniej kilkunastu miesięcy. Rozwiązania wykorzystujące algorytmy tego typu są coraz powszechniejsze. To samo dotyczy nowych komputerów, które wzbogaciły się o moduły NPU, mogące dokonywać lokalnych obliczeń AI na ograniczoną skalę. Obecność tego rozwiązania sprzętowego pozwala zwykle zaklasyfikować komputer do kategorii AI PC. Takowych jest na rynku coraz więcej. Firma analityczna Canalys szacuje, że w drugim kwartale bieżącego roku dostarczono 8,8 mln AI PC. 39% z nich stanowiły urządzenia działające pod kontrolą systemu operacyjnego Windows. Zestawienie zdominowały jednak komputery z macOS, które miały aż 60% udział. Pozostały 1% należał do komputerów z ChromeOS. Szacuje się, że do końca 2024 roku na rynek trafi łącznie 44 mln jednostek tego typu sprzętu, a w 2025 aż 105 mln.

Komputery AI PC stanowiły w Q2 2024 14% globalnych dostaw sprzętu, który wykorzystuje system operacyjny Windows i ma wartość powyżej 800 dolarów. Choć odsetek ten może nie wydawać się nadmiernie imponujący, to należy pamiętać, że jesteśmy wciąż na początku rewolucji, którą przyniesie sztuczna inteligencja. Dla porównania w pierwszym kwartale bieżącego roku AI PC tego typu miały zaledwie 7% udział w dostawach. Wzrósł on zatem dwukrotnie w przeciągu zaledwie trzech miesięcy. Wszyscy znaczący producenci procesorów wprowadzają do swojej oferty jednostki z modułami NPU, więc odsetek ten będzie w kolejnych kwartałach rósł i docelowo AI PC osiągną prawdopodobnie dominację rynkową.

Źródło: Canalys, Tom's Hardware