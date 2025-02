Nowe funkcje w przeglądarce Google Chrome. Sztuczna inteligencja pomoże w sprawniejszym wyszukiwaniu treści

Od przeszło 12 lat najpopularniejszą przeglądarką internetową, która przeznaczona jest dla komputerów, jest Google Chrome. Jej dominację podkreśla udział na rynku, który aktualnie wynosi 66,73%. Google wciąż stara się dodawać do swojej przeglądarki przydatne opcje, które od jakiegoś czasu skupiają się wokół segmentu sztucznej inteligencji. Nowe funkcje także skorzystają z AI, aby pomóc w wyszukiwaniu informacji, porównywaniu produktów oraz odnajdywaniu zamkniętych adresów.

Google Chrome niebawem zostanie wzbogacony o trzy nowe funkcje, których działanie wspierane będzie przez sztuczną inteligencję. Usprawnienia mają pomóc w jeszcze wygodniejszym wyszukiwaniu treści w internecie.

Pierwszą, a zarazem najważniejszą z nowości, jakie zostaną wkrótce dodane do przeglądarki Google Chrome, jest ulepszone działanie funkcji Obiektyw Google. Teraz będzie on dostępny w formie dedykowanego przycisku na pasku adresowym. Kiedy na niego klikniemy, otrzymamy możliwość oznaczenia fragmentu strony internetowej lub obiektu, który na niej widnieje. Od razu też otworzy się boczny panel, w którym zostaną wyświetlone wyniki wyszukiwania dotyczące wskazanej rzeczy. Na jej temat będzie można zadawać dodatkowe pytania i bardziej precyzować całe wyszukiwanie, aby dowiedzieć się więcej. Funkcja zadziała również w przypadku tekstu (np. równania matematycznego) wyświetlanego w materiale wideo (np. na platformie YouTube). Udoskonalony Obiektyw Google ma być dostępny w ciągu kilku najbliższych dni.

Drugą nowością będzie możliwość porównywania przedmiotów z wielu otwartych kart. Sztuczna inteligencja będzie mogła wygenerować tabelkę z produktami, w której znajdą się najważniejsze informacje, takie jak opinie, czy też specyfikacja. W tym wypadku funkcja trafi najpierw do użytkowników ze Stanów Zjednoczonych, a przewidywany czas to "kilka najbliższych tygodni". Ostatnia funkcja, która zostanie wkrótce udostępniona (tutaj także w tym samym okresie i pierwotnie w USA), to możliwość łatwiejszego wyszukiwania zamkniętych adresów. Nie będziemy musieli już znać nazwy witryny internetowej, gdyż w pasku adresowym otrzymamy sposobność spytania sztucznej inteligencji o treść, jaka się w niej znajdowała.

Źródło: Google, Statcounter