MSI Modern AM242 i AM272 - nowe jednostki z serii komputerów All-in-One. Na pokładzie procesory Intel Raptor Lake-U Refresh

Oprócz laptopów i komputerów stacjonarnych na rynku mamy jeszcze jeden segment, który łączy w sobie cechy ich obu i poniekąd je uzupełnia. Mowa o komputerach All-in-One, a więc takich jednostkach, które wszystkie niezbędne komponenty (w tym przypadku także wyświetlacz) mają zamknięte w jednym urządzeniu. Firma MSI zaprezentowała właśnie cztery nowe modele, które wchodzą w skład dwóch tytułowych serii: Modern AM242 oraz AM272.

Osoby poszukujące komputera typu All-in-One, którego przeznaczeniem ma być praca biurowa lub obróbka grafiki, mogą być zainteresowane nowymi jednostkami od firmy MSI. Występują one w wielu konfiguracjach i mogą liczyć na sporo dodatkowych udogodnień.

Jak łatwo zauważyć, pierwsze cyfry z danej serii odnoszą się do wielkości matrycy. Mamy więc do czynienia z jednostkami 23,8 oraz 27-calowymi. Wszystkie ekrany to panele IPS, które wyróżniają się rozdzielczością Full HD oraz powłoką przeciwodblaskową. Wariant MSI Modern 242TP 1M jako jedyny oferuje dotykowy 10-punktowy wyświetlacz. Za wydajność odpowiadać będą procesory Intel Core 100 (pierwszej generacji) i nawet 64 GB pamięci RAM w standardzie DDR5. Nośniki danych zapewne będą występować w różnych pojemnościach - warto zaznaczyć, że konstrukcja pozwala na łatwy dostęp do 2,5-calowego nośnika SSD.

MSI Modern AM242 1M MSI Modern AM242P 1M

Modern 242TP 1M MSI Modern AM272P 12M Procesor Intel Core 3 100U | 6C/8T (2P/4E)

E-Core: 0,9 - 3,3 GHz

P-Core: 1,2 - 4,7 GHz

Intel Core 5 120U | 10C/12T (2P/8E)

E-Core: 0,9 - 3,8 GHz

P-Core: 1,4 - 5 GHz

Intel Core 7 150U | 10C/12T (2P/8E)

E-Core: 1,2 - 4 GHz

P-Core: 1,8 - 5,4 GHz Układ graficzny Intel Iris Xe Graphics Pamięć RAM 2 x DDR5 5200 MHz (do 64 GB) Nośnik danych 1 x 2,5" SATA III (7200 RPM)

1 x M.2 SSD (NVMe PCIe) Wyświetlacz 23,8" IPS 1920 x 1080 px

MSI Anti-Flicker 23,8" 1920 x 1080 px, IPS

MSI Anti-Flicker



Modern 242TP 1M - dotykowy panel 27" 1920 x 1080 px, IPS

MSI Anti-Flicker Głośniki 2 x 2,5 W Kamera internetowa Full HD Złącza, porty i sloty 1 x RJ-45

1 x HDMI-in

2 x USB 2.0 typu A

1 x Audio-Jack 3,5 mm

1 x HDMI-out (4K@60 Hz)

2 x USB 3.2 Gen 2 typu C

2 x USB 3.2 Gen 2 typu A Regulacja nachylenia -5° ~ 15° -5° ~ 20° -4° ~ 20° Regulacja wysokości Brak 0 ~ 130 mm Łączność Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 VESA 75x75 Wymiary i waga 541,4 x 175,09 x 406,86 mm / 4,65 kg 541,4 x 194,68 x 534,92 mm / 6,16 kg 611,75 x 194,68 x 561,48 mm / 7,5 kg System operacyjny Microsoft Windows 11 Home

Na pokładzie znalazło się sporo różnych portów i złącz, z których wartym nadmienienia jest wejście HDMI, dzięki czemu komputer może pełnić rolę dodatkowego monitora. Nie zabrakło modułów łaczności bezprzewodowej Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.3. Konstrukcja pozwala na regulację zarówno wysokości (z wyjątkiem MSI Modern AM242 1M), jak i nachylenia. Dostępna jest funkcja Windows Hello, a wbudowaną kamerę Full HD możemy wygodnie zakryć. Na ten moment nie podano oficjalnych polskich cen za poszczególne warianty, natomiast można oczekiwać, że wkrótce trafią na nasz rynek, ponieważ poprzednicy są od dawna dostępni do kupienia.

Źródło: MSI