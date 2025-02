HP Envy Move - przemyślana konstrukcja komputera All-in-One, który zabierzemy ze sobą jak walizkę

W zależności od specyfiki pracy, czy też osobistych preferencji, niektórzy użytkownicy kierują się ku komputerom stacjonarnym, z kolei inni ku laptopom lub innym mobilnym rozwiązaniom. Dla tej drugiej grupy osób przygotowano całkiem ciekawą propozycję komputera AIO (All-in-One), czyli konstrukcji, która całościowo mieści się w jednym elemencie. Dawniej rozwiązania tego typu cieszyły się sporą popularnością, ponieważ pozwalały zaoszczędzić sporo miejsca na biurku, a także okazywały się całkowicie wystarczające pod kątem wydajności. Nowość w ofercie HP dodatkowo usprawnia niektóre elementy takich komputerów.

HP Envy Move to nowy model komputera typu All-in-One, w którym zastosowano kilka ciekawych rozwiązań. Konstrukcja jest bardzo mobilna, a przy tym powinna zaoferować przyzwoitą wydajność.

Podobne konstrukcje, co omawiany dziś model HP Envy Move, istnieją do dziś, a z bardziej popularnych urządzeń można wymienić serię iMac od Apple. Natomiast większość tychże rozwiązań wymaga do działania zasilania sieciowego, więc nie jest tak do końca mobilna. Problem ten rozwiązuje HP, ponieważ sprzęt ma wbudowany akumulator, który powinien wystarczyć na maksymalnie 4 godziny pracy. Na froncie urządzenia znalazło się miejsce na przyzwoitej wielkości ekran, na który składa się 23,8-calowy panel IPS o rozdzielczości 2560 x 1440 px. Bez problemu obsłużymy go za pomocą dotyku, natomiast przeszkodą w zabraniu go na zewnątrz może być dość niska jasność szczytowa - wynosi ona bowiem 300 nitów. W domu sprawdzi się więc całkiem dobrze, natomiast w innych wypadkach już niekoniecznie.

HP Envy Move Ekran 23,8" IPS 2560 x 1440 px

Dotykowy panel, 300 nitów Procesor Intel Core 13. generacji Układ graficzny Intel UHD Graphics Pamięć RAM do 16 GB LPDDR5 Nośnik danych do 1 TB SSD (opcje poniżej)

256 GB PCIe NVMe M.2 SSD

512 GB PCIe NVMe M.2 SSD

512 GB PCIe 4x4 NVMe TLC M.2 SSD

1 TB PCIe NVMe M.2 SSD

1 TB PCIe 4x4 NVMe TLC M.2 SSD Złącza 1 x USB typu C 3.1 (DP 1.4a)

1 x USB typu A 3.1

2 x Interfejs M.2

1 x HDMI 1.4b Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 Czas pracy Do 4 godzin System operacyjny Microsoft Windows 11 Home Pobór mocy 90 W Kamera internetowa 5 MP Głośniki 2 x 5 W (B&O) Wymiary i waga 366,5 x 552,1 x 148,5 mm / 4,1 kg Cena od 899,99 dolarów

Za wydajność będzie odpowiadał jeden z procesorów Intel Core 13. generacji (np. i3-1315U lub i5-1335U). Dopełni go maksymalnie 16 GB pamięci RAM w standardzie LPPDR5, a także nośnik danych o pojemności do 1 TB. Komputer sprawdzi się do oglądania filmów z uwagi na dwa wbudowane głośniki, z których każdy ma moc 5 W i sygnowany jest marką Bang & Olufsen, jak również na dostępne złącza USB oraz HDMI. Skorzystamy także z nadal świeżych modułów Wi-Fi 6 oraz Bluetooth 5.3. Na obudowie znajdziemy przyciski do regulacji jasności oraz poziomu głośności. Z tyłu konstrukcji umieszczono magnetyczny uchwyt, dzięki czemu łatwo przeniesiemy ten 4 kg sprzęt na inne miejsce. W zestawie otrzymamy też klawiaturę z gładzikiem, którą wygodnie schowamy w specjalnym miejscu. Rozwiązanie to wyceniono w najtańszej wersji na 899 dolarów, natomiast produkt nie jest jeszcze oferowany w Polsce, więc jeśli chcemy go zakupić, musimy się uzbroić w cierpliwość.

Źródło: HP