MSI MAG 275CQRF-QD - 27-calowy, zakrzywiony monitor dla graczy o rozdzielczości 1440p i odświeżaniu obrazu 170 Hz

Tajwańskie przedsiębiorstwo Micro-Star International zaprezentowało właśnie nowy model zakrzywionego monitora skierowanego specjalnie w stronę wszystkich graczy. Tytułowy MAG 275CQRF-QD opiera się na 27-calowym panelu Rapid VA z częstotliwością odświeżania wynoszącą 170 herców oraz całkiem przyzwoitym czasem reakcji, który plasuje się na poziomie 1 ms (GtG). Dodatkowo monitor oferuje wsparcie dla oprogramowania Gaming Intelligence oraz podświetlenia Mystic Light.

MSI MAG 275CQRF-QD to nowa propozycja zakrzywionego monitora dla graczy od znanego tajwańskiego producenta. Sprzęt wyróżniać się będzie wysoką częstotliwością odświeżania, dobrym czasem reakcji oraz sporą liczbą i szeroką funkcjonalnością portów.

Monitor na pierwszy rzut oka prezentuje się całkiem dobrze, konstrukcja jest dość typowa jak na serię MAG. Mamy bowiem do czynienia z dość kanciastą podstawką oraz dostępnym regulowanym podświetleniem RGB - Mystic Light. Zakrzywiona (1000R) 27-calowa matryca może się pochwalić bardzo niewielkimi ramkami, ale także częściowo swoją specyfikacją. Wspomniany panel Rapid VA posiada rozdzielczość 2560 x 1440 px, wsparcie dla VRR oraz kontrast statyczny wynoszący 4000:1. Częstotliwość odświeżania możemy regulować w zakresie od 48 do 170 Hz. Znalazła się także obsługa technologii AMD FreeSync Premium. Pokrycie palety barw DCI-P3 wynosi dokładnie 96%. Monitor przedstawiany jest jako HDR Ready, więc teoretycznie powinien obsługiwać szeroki zakres dynamiki, jednak nie wszystkie jego parametry spełniają wymagania. Można do nich zaliczyć jasność szczytową, która jest tu na poziomie "zaledwie" 300 nitów. Zaledwie, ponieważ do obsługi HDR wartość ta powinna być na poziomie co najmniej 400 nitów.

Specyfikacja monitora MSI MAG 275CQRF-QD Przekątna 27" (16:9) Rozdzielczość 2560 x 1440 px, WQHD Typ Matrycy Rapid VA Kąty widzenia 178°/178° Kontrast statyczny 4000:1 DCR 100000000:1 Rozmiar plamki 0,2331 mm Odświeżanie 48 - 170 Hz Technologia odświeżania AMD FreeSync Premium Czas reakcji 1 ms (GtG) Zakrzywienie 1000R Pokrycie palety barw Adobe RGB - 94%

DCI-P3 - 96%

SRGB - 127% Głębia barw 8-bit + FRC (1,07 mld odcieni barw) Jasność 300 nitów HDR HDR Ready Złącza obrazu 2 x HDMI 2.0b

1 x DisplayPort 1.2a

1 x USB typu C (PD 15 W) Hub USB 2 x USB 2.0 typu A

1 x USB 2.0 typu B Głośniki - Pivot - Waga - Wymiary 607 x 267 x 427 mm z podstawką

607 x 112 x 372 bez podstawki Rozstaw montażowy VESA 100x100 Cena -

Monitor "dysponuje" dość standardowymi, bo 178-stopniowymi kątami widzenia oraz 8-bitową głębią barw z obsługą FCR (Frame Rate Control). Z tyłu urządzenia znajdziemy kilka dostępnych wyjść wideo w tym: dwa porty HDMI 2.0b, jedno złącze Display Port 1.2, jak również USB typu C z funkcją Power Delivery (15 W). Z kolei ulokowany nieopodal hub USB zawiera w sobie dwa złącza USB 2.0 typu A oraz jedno USB 2.0 typu B. Kąt nachylenia możemy regulować w zakresie od 5 do 20 stopni, a wysokość do 130 mm. Spotkamy się także ze złączem Jack 3,5 mm. Całość z podstawką ma wymiary 607 x 267 x 427 mm, jednak nie podano dokładnej wagi. Nie podano niestety również ceny ani dokładnej daty debiutu. Spodziewać się można natomiast, że będzie miał on miejsce już niebawem.

Źródło: MSI