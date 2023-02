MSI PRO MP161 - tajwański producent przedstawia przenośny biznesowy monitor o przekątnej 15,6 cala

Przenośne monitory nie cieszą się nadmierną popularnością. Osoby potrzebujące rozwiązań mobilnych bardzo często korzystają z laptopów albo tabletów. Nie przeszkadza to jednak producentom sprzętu, którzy od czasu do czasu wprowadzają nowe konstrukcje na rynek. Najnowszym przykładem jest urządzenie MSI PRO MP161, które skierowane zostało przede wszystkim do klientów biznesowych. Niewykluczone jednak, że zastosowanie dla nowego produktu znajdą także zwykli użytkownicy.

Firma MSI wprowadziła na rynek przenośny monitor PRO MP161. Urządzenie wyposażono w matrycę IPS, która obsługuje rozdzielczość 1080p i technologie zmniejszające negatywny wpływ wyświetlanego obrazu na wzrok.

Omawiany monitor oferuje przekątną ekranu 15,6 cala i obsługuje rozdzielczość 1080p. Zastosowano w nim matrycę IPS, która charakteryzuje się czasem reakcji na poziomie 4 ms. Urządzenie obsługuje standardową częstotliwość odświeżania na poziomie 60 Hz. Ekran został wyposażony w technologię MSI EyesErgo, obejmującą rozwiązania pozwalające zredukować migotanie ekranu i ograniczające ilość niebieskiego światła. Cechą charakterystyczną MSI PRO MP161 jest niewielki ciężar, zwiększający potencjał wykorzystania urządzenia w pracy mobilnej. Monitor waży zaledwie 0,75 kg i jest bardzo cienki (1,08 cm). Nie przeszkodziło to firmie MSI w zainstalowaniu dwóch głośniczków o mocy znamionowej 1,5 W. Do dyspozycji użytkownika oddano jeden port Mini-HDMI i dwa gniazda USB-C, które mogą służyć do przesyłania obrazu i zasilania urządzenia w tym samym czasie.

MSI PRO MP161 Przekątna ekranu 15,6 cala Typ matrycy IPS Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 Jasność 250 cd/m2 Kontrast 600:1 Częstotliwość odświeżania 60 Hz Czas reakcji 4 ms Kąty widzenia 170° (H) / 170° (V) Głębia kolorów 6-bitowa Interfejs wideo 1 x Mini-HDMI (2.0b)

2 x USB-C Głośniki 2 x 1,5 W Wymiary 362,26 x 17,8 x 232,92 mm Waga netto 0,75 kg Cena ok. 130 GBP

Większość monitorów MSI cechuje się minimalistycznym designem. Podobnie jest w przypadku przenośnego modelu PRO MP161. Producent postawił przede wszystkim na użyteczność. Monitor może służyć jako dodatkowy ekran dla laptopa lub duplikować obraz ze smartfona, co jest ciekawą alternatywą dla tabletów. W skład zestawu wchodzi ergonomiczna podpórka oraz specjalny rękaw zabezpieczający ekran w czasie transportu. Regulacja trybów wyświetlania możliwa jest za pomocą aplikacji MSI Display Kit. Oprogramowanie pozwala także dzielić ekran na części. Funkcja przypadnie do gustu zwłaszcza tym, którzy pracują z wieloma dokumentami oraz zdjęciami równocześnie.

Oczywiście monitor nie oferuje tak dobrych parametrów pracy jak wyświetlacze stacjonarne, czy rozwiązania zastosowane w niektórych laptopach. Konieczne było pewne kompromisy. Oficjalnie nie jest jeszcze dostępny na rynku polskim. Na brytyjskim Amazonie urządzenie można zakupić w cenie oscylującej w okolicy 130 funtów, co przekłada się na około 750 zł, wraz z kosztami wysyłki do naszego kraju. Należy zaznaczyć, że nie jest to pierwsze podejście firmy MSI do segmentu mobilnych monitorów. Na rynku można znaleźć chociażby przenośne urządzenia Optix MAG161V czy Optix MAG162V, które są jednak bardziej kosztowne.

