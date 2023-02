Laptopy MSI z układami graficznymi NVIDIA GeForce RTX 4000 - relacja z premierowego wydarzenia w Warszawie

Dedykowany układ

NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU, 6 GB VRAM, TGP do 90 W (do 2370 MHz)



NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU, 8 GB VRAM, TGP do 90 W (do 2250 MHz)

NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU, 8 GB VRAM, TGP do 105 W (do 2250 MHz)



NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU, 8 GB VRAM, TGP do 105 W (do 1980 MHz)



NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU, 12 GB VRAM, TGP do 105 W (do 1665 MHz)



NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU, 16 GB VRAM, TGP do 105 W (do 1455 MHz)

NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU, 6 GB VRAM, TGP do 45 W (do 1605 MHz)



NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU, 8 GB VRAM, TGP do 45 W (do 1470 MHz)