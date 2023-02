MSI GeForce RTX 4080 i RTX 4070 Ti GAMING X TRIO WHITE. Tajwańczycy prezentują wydajne karty graficzne w białym kolorze

Choć większość zestawów komputerowych utrzymana jest w ciemnych barwach, to wśród graczy znajdziemy również amatorów koloru białego. To właśnie do nich skierowane są zaprezentowane dziś karty graficzne MSI GeForce RTX 4080 i 4070 Ti GAMING X TRIO WHITE. Tajwański producent odświeżył wygląd dobrze znanego projektu chłodzenia poprzez zastąpienie czerni bielą. Nowe modele mają trafić do sklepów jeszcze w tym miesiącu.

Tajwańczycy wprowadzają do oferty kolejne karty graficzne. MSI GeForce RTX 4080 i 4070 Ti GAMING X TRIO WHITE zainteresują przede wszystkim osoby planujące budowę białego zestawu komputerowego.

W ostatnim czasie zaobserwować można wzmożoną aktywność MSI na rynku kart graficznych. Zaledwie kilka dni temu w sklepach pojawiły się Radeony RX 7900 XTX i 7900 XT GAMING TRIO CLASSIC, a dziś zaprezentowano odświeżone wizualnie wersje modeli korzystających z układów z serii NVIDIA GeForce RTX 4000. Mowa tu o MSI GeForce RTX 4080 i 4070 Ti GAMING X TRIO WHITE, czyli propozycji skierowanej do osób, które zainteresowane są budową białego zestawu komputerowego. Oprócz zmiany koloru system chłodzenia nie uległ znaczącym modyfikacjom. Za utrzymanie niskich temperatur wciąż odpowiada duży radiator oraz wentylatory TORX Fan 5.0. Zauważalną metamorfozę możemy zauważyć w przypadku backplate'u. Producent zrezygnował z umieszczenia loga w postaci małej tarczy, a zamiast tego wykorzystał wizerunek białego smoka widoczny po lewej stronie.

MSI GeForce RTX 4080 GAMING X TRIO WHITE MSI GeForce RTX 4070 Ti GAMING X TRIO WHITE Architektura Ada Lovelace Ada Lovelace Układ graficzny AD103 AD104 Litografia 5 nm 5 nm Jednostki SP 9728 7680 Jednostki TMU 304 240 Jednostki ROP 112 80 Jednostki RT 76 60 Jednostki Tensor 304 240 Taktowanie bazowe 2205 MHz 2310 MHz Taktowanie boost 2595 MHz 2745 MHz Taktowanie pamięci 22400 MHz 21000 MHz Ilość pamięci 16 GB 12 GB Szyna pamięci 256-bit 192-bit Współczynnik TGP 320 W 285 W Wymiary 337 x 140 x 67 mm 337 x 140 x 62 mm Waga 1885 g 1618 g

Pod względem specyfikacji mamy do czynienia z wierną kopią klasycznych wersji. MSI GeForce RTX 4080 GAMING X TRIO WHITE zaoferuje maksymalny zegar boost wynoszący 2595 MHz, a MSI GeForce RTX 4070 Ti GAMING X TRIO WHITE – 2745 MHz. W obu przypadkach gracze mogą liczyć na dodatkowe 15 MHz po zainstalowaniu aplikacji MSI Dragon Center i włączeniu trybu Extreme Performance. Aby zapewnić w pełni stabilną pracę kart, producent rekomenduje wykorzystanie zasilaczy o mocy odpowiednio 850 i 700 W. Nie zapomniano także o funkcji Dual BIOS, która pozwoli wybrać tryb cichy lub wydajny. Gracze będą musieli przygotować sporo wolnego miejsca w swoich obudowach, ponieważ oba modele zajmą 3,5-slotu. Dokładna data sklepowej dostępności nie została ogłoszona, jednak MSI deklaruje, że nowe karty będzie można kupić jeszcze w tym miesiącu.

Źródło: VideoCardz, MSI