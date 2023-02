MSI Cubi 5 12M – tajwański producent zapowiedział nowe komputery typu Mini-PC

Na rynek biznesowy często trafią interesujące produkty, łączące w sobie kompaktowe rozmiary z dobrym poziomem wydajności. Przykładem takiego rozwiązania mogą być zaprezentowane ostatnio komputerki MSI Cubi 5 12M, które skierowane są przede wszystkim do osób ceniących sobie minimalizm oraz oszczędność w zagospodarowaniu przestrzeni. Zestawy pozbawione są dedykowanej karty graficznej, ale oferują mobilne procesory Intel Core 12. generacji.

Firma MSI zaprezentowała komputery typu Mini-PC o nazwie Cubi 5 12M. Wydajność zestawów powinna być wystarczająca do większości zwykłych prac biurowych.

Wiele osób boryka się zapewne w swoim miejscu pracy z biurkami zastawionymi przez różnego rodzaju dokumenty. Jeśli dochodzi do tego konieczność skorzystania ze standardowego PC-ta z oddzielnym monitorem, łatwo można przekroczyć limit dostępnej przestrzeni. Odpowiedzią na te problemy są zaprezentowane przez tajwańskiego producenta komputery typu Mini-PC. Urządzenia są naprawdę małe. Ich rozmiar wynosi zaledwie 124 x 124 x 53,7 mm. Podzespoły użyte do konstrukcji jednostek, powinny zapewnić odpowiednią wydajność w najbardziej powszechnych zastosowaniach biurowych.

Mini-PC będą dostępne w wariantach z trzema rodzajami procesorów. Dla najbardziej wymagających użytkowników przygotowano zestaw z CPU Intel Core i7-1255U, cechujący się 2 rdzeniami typu Performance oraz 8 rdzeniami Efficient. Można będzie też zakupić komputer wyposażony w procesor Intel Core i5-1235U lub Intel Core i3-1215U. Zintegrowana karta graficzna to oczywiście układ Intel Iris Xe, który powinien bez problemów dać sobie radę z podstawowymi zadaniami biurowymi. Komputery MSI obsługują nawet do 64 GB pamięci DDR4 SO-DIMM o częstotliwości pracy 2666 i 3200 MHz. Wewnątrz urządzenia możliwe będzie zainstalowanie jednego napędu M.2 SSD i jednego nośnika HDD lub SSD SATA o wielkości 2,5 cala. Oprócz standardowych portów USB-A w wersji 3.2 Gen 2, w urządzeniu można będzie znaleźć także jeden port Thunderbolt 4. Podłączenie monitora ma być możliwe za pomocą gniazda HDMI oraz DisplayPort w wersji 1.4.

Urządzenia będą oferowały wsparcie dla komunikacji za pośrednictwem Bluetooth oraz zostaną wyposażone w kartę sieciową do obsługi połączeń internetowych za pomocą standardu wi-fi. Możliwe będzie też skorzystanie z dwóch dostępnych portów RJ45. Całość będzie cechowała się dużą energooszczędnością. Do zasilania wykorzystano bowiem jednostkę o mocy zaledwie 65 W. Komputery mają być dostępne w dwóch wariantach kolorystycznych – czarnym i białym. Przy odpowiedniej wycenie, będzie to z pewnością ciekawa alternatywa dla tradycyjnych PC-tów, które zazwyczaj zabierają znaczącą ilość miejsca na biurku. Nie bez znaczenia jest także duża mobilność komputerków MSI, choć należy mieć na uwadze konieczność podłączenia zewnętrznego monitora.

