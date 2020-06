MSI Creator 15 - laptop dla twórców z NVIDIA GeForce RTX SUPER

Tajwański producent MSI dba obecnie o jednoczesne rozwijanie kilku serii notebooków, przygotowanych z myślą o graczach, twórcach oraz osobach, które potrzebują sprzętu do pracy biurowej. W przypadku gamingowej serii obecne flagowe modele dzielimy na serie GE66 Raider oraz GS66 Stealth, które posiadają procesory Intel Core 10 generacji oraz najmocniejsze układy graficzne NVIDIA GeForce RTX SUPER (lub Max-Q w przypadku GS66 Stealth). Jednocześnie tajwański producent ma także do zaoferowania modele z linii Creator, które są mobilnymi stacjami roboczymi przygotowanymi głównie z myślą o pracy w profesjonalnym oprogramowaniu, dodatkowo wspieranym przez platformę NVIDIA Studio. Kilka miesięcy temu zapowiedziano laptopa Creator 17 z ekranem typu MiniLED, dzisiaj natomiast debiutuje mniejszy model Creator 15, będący odpowiednikiem gamingowego MSI GS66 Stealth.

MSI zaprezentował nową mobilną stację roboczą w postaci laptopa Creator 15. Będzie on wyposażony w 8-rdzeniowe i 16-wątkowe procesory Intel Comet Lake-H oraz karty NVIDIA GeForce RTX SUPER.

MSI Creator 15 bazuje w rzeczywistości na tym samym kadłubku co gamingowy GS66 Stealth. Otrzymujemy więc smukłego notebooka do pracy o prostym i eleganckim designie, świetnych głośnikach oraz wygodnej klawiaturze. Laptop będzie bazował na 8-rdzeniowym i 16-wątkowym procesorze Intel Core i7-10875H oraz 6-rdzeniowym i 12-wątkowym Intel Core i7-10750H. Nie zabraknie także kart graficznych NVIDIA GeForce RTX SUPER w wersjach Max-Q Design, a więc obniżonym limitem energetycznym i mniejszym poborem mocy. Najtańszy wariant urządzenia będzie jednak bazował na karcie GeForce GTX 1660 Ti - układ ten nie wspiera silnika NVIDIA OptiX, o czym warto pamiętać.

MSI Creator 15 w przeciwieństwie do gamingowego GS66 Stealth otrzyma matrycę 4K typu IPS ze 100 procentowym pokryciem szerokiego gamutu Adobe RGB - to istotna zaleta z punktu widzenia zastosowania sprzętu do profesjonalnej obróbki materiałów foto/wideo. Producent deklaruje także wierną reprodukcję kolorów, a średni błąd deltaE ma być mniejszy niż 2 punkty. Matryca ponadto otrzymała certyfikat Calman Verified. Podobnie jak w modelu GS66 Stealth, notebook będzie miał wbudowany akumulator o pojemności 99,9 Wh, co powinno przełożyć się na dobry czas pracy z dala od gniazdka sieciowego - bardzo dobre rezultaty zostały potwierdzone m.in. w naszym teście modelu MSI GS66 Stealth. Niestety ceny za MSI Creator 15 pozostają wciąż nieznane, ale biorąc pod uwagę zastosowanie, z pewnością notebook będzie bardzo drogi.

Źródło: MSI