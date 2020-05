Lenovo ThinkPad P73 - Test notebooka z NVIDIA Quadro RTX 4000

Lenovo posiada w swojej ofercie bardzo rozbudowane portfolio z serii ThinkPad - najwięcej czasu poświęcamy smuklejszym modelom z serii T, L czy X. Producent posiada jednak również mobilne stacje robocze z prawdziwego zdarzenia. To najwydajniejsze urządzenia, które powinny sobie dać radę nawet z najbardziej rozbudowanymi zadaniami. Ostatnie modele, które wyszły od Lenovo to odpowiednio ThinkPad P53 oraz ThinkPad P73. My na warsztat wzięliśmy większy model o niemalże topowej konfiguracji. Mobilna stacja robocza Lenovo ThinkPad P73 to przede wszystkim solidna jakość wykonania, doskonały ekran Ultra HD, rozbudowany układ chłodzenia oraz wydajne podzespoły, które poradzą sobie w programach oraz w grach.

Autor: Damian Marusiak

Lenovo ThinkPad P73 zostało zaprezentowane kilka miesięcy temu, jednak dopiero teraz udało nam się na dłuższą chwilę korzystać ze sprzętu. Stacje robocze ThinkPad P to najwyższe w hierarchii modele z tej rodziny. Najdroższe, ale równocześnie najbardziej dopakowane, dopracowane i odpicowane. Znajdziemy tutaj tylko najwydajniejsze podzespoły oraz wydłużony okres gwarancji. Testowany model został wyposażony w 8-rdzeniowy i 16-wątkowy procesor Intel Core i9-9880H vPro, profesjonalny układ graficzny NVIDIA Quadro RTX 4000, matrycę o rozdzielczości 4K, 64 GB pamięci RAM oraz dwa nośniki SSD o łącznej pojemności 2 TB. Nie jest to nadal najwyższa konfiguracja, bowiem możemy zdecydować się na np. kartę NVIDIA Quadro RTX 5000, 128 GB pamięci RAM czy nośniki SSD o pojemności 4 TB. Możliwości konfiguracji są całkiem spore, ale i spora jest także cena. Lenovo ThinkPad P73 to bez wątpienia bezpośredni konkurent dla Dell Precision 7740, ale czy wypadnie od niego lepiej?

Lenovo ThinkPad P73 to obecnie absolutny top w rodzinie ThinkPad - mobilna stacja robocza wyposażona w najmocniejsze podzespoły, świetny ekran 4K oraz pokaźną ilość pamięci RAM. Taki sprzęt musi sobie doskonale radzić przede wszystkim w profesjonalnym oprogramowaniu.

Notebook Lenovo ThinkPad P73 został w testowanej konfiguracji wyposażony w układ graficzny NVIDIA Quadro RTX 4000. Karta wykorzystuje rdzeń graficzny Turing TU104, a jego konfiguracja jest bliźniacza do konsumenckiej karty NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER. Pewnym niedopowiedzeniem może być to, jaka wersja karty została użyta. Choć wszystkie sterowniki i programy podają GPU jako Quadro RTX 4000, w rzeczywistości karcie bliżej do wariantu Max-Q Design ze względu na obniżone TDP ze 115 W do 90 W. Tym samym taktowanie rdzenia jest nieco niższe. Dość dziwna i ryzykowana decyzja ze strony NVIDII, bowiem dotychczas wersje Max-Q oraz non Max-Q były od siebie wyraźnie odseparowane. Tutaj użytkownik nie posiada informacji o tym jaka wersja GPU znajduje się w środku, co może doprowadzić do małego zaskoczenia, licząc na wyższe osiągi karty.

Konfiguracja Lenovo ThinkPad P73:



Procesor Intel Core i9-9880H (2,3 GHz / 4,8 GHz)

Pamięć: 64 GB DDR4 2666 MHz

Dedykowana karta graficzna: NVIDIA Quadro RTX 4000

Ekran: 17,3” / matowy IPS / HDR Dolby Vision / 3840x2160 pikseli

Dysk SSD #1 1 TB / Toshiba XG6 / Interfejs M.2 PCIe x4 Gen.3 NVMe

Dysk SSD #2 1 TB / Samsung PM981a / Interfejs M.2 PCIe x4 Gen.3 NVMe

System operacyjny: Microsoft Windows 10 Professional 1909 (November Update)

Sercem testowanego laptopa został 8-rdzeniowy i 16-wątkowy procesor Intel Core i9-9880H vPro, którego oficjalna prezentacja miała miejsce w maju 2019 roku. Jest to przedstawiciel serii Coffee Lake-H Refresh, którą wyprodukowano w ulepszonym 14-nm procesie technologicznym. Układ charakteryzuje się bazowym taktowaniem wynoszącym 2,3 GHz z możliwością podbicia częstotliwości w trybie Turbo Boost 2.0 do poziomu 4,8 GHz. Warto dodać, że maksymalne taktowanie dla wszystkich obciążonych rdzeni wynosi 4,0 GHz. TDP układu wynosi 45 W, z możliwością automatycznego podniesienia do 90 W przy obciążeniu trwającym do 96 sekund. Oprócz zwiększenia ilości rdzeni oraz wątków, procesor otrzymał większą ilość pamięci cache L3 - 16 MB, a także wykorzystuje technologię Intel Hyper-Threading, dzięki czemu obsługuje maksymalnie 16 wątków. CPU ma zablokowany mnożnik, toteż nie ma możliwości dalszego podnoszenia wydajności poprzez OC. Procesor obsługuje maksymalnie 128 GB pamięci RAM DDR4 2666 MHz. Tutaj ponadto mamy wariant vPro, co oznacza między innymi dodatkowe zabezpieczenia sprzętowe dla firm w porównaniu do zwykłej wersji procesora.