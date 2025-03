Motorola moto g85 5G - premiera smartfona niebawem. Specyfikacja kryje coraz mniej tajemnic

Wydana w zeszłym roku Motorola moto g84 5G to bez wątpienia jeden z ciekawszych smartfonów w segmencie od 1000 do 1500 zł. Model ten prezentuje się dosyć niepozornie za sprawą budżetowej, plastikowej obudowy czy układu Snapdragon 695 5G, jednak należy docenić fakt, że oferuje sporo pamięci, ładny ekran pOLED 120 Hz, mocną baterię oraz porządny aparat fotograficzny. Jak się okazuje, już niebawem w sklepach będziemy mogli znaleźć jego następcę.

Motorola moto g85 5G najprawdopodobniej zostanie wyposażona w niezapowiedziany jeszcze procesor Qualcomm Snapdragon 4 Gen 3 wykonany w procesie technologicznym 4 nm. Oczekuje się, że smartfon zadebiutuje w najbliższych tygodniach w cenie do ok. 1500 zł.

Smartfon Motorola moto g85 5G pojawił się w bazie benchmarku Geekbench 6.3.0. Jak widać na poniższym zestawieniu, urządzenie uzyskało 939 punktów w teście Single-Core, natmiast w teście Multi-Core udało się "wykręcić" 2092 punkty. To raczej niezbyt porywające liczby, ale generalnie jak na tego typu model nie ma tragedii. Jak wynika z tabelek, smartfon opiera się na niesprecyzowanym 8-rdzeniowym układzie SoC z sześcioma jednostkami o taktowaniu 2,0 GHz i dwoma 2,3 GHz. Najprawdopodobniej jest to niezapowiedziany jeszcze Qualcomm Snapdragon 4 Gen 3 wykonany w procesie technologicznym 4 nm.

Informacja na samym dole sugeruje, że urządzenie ma 8 GB RAM, jednak biorąc pod uwagę fakt, że poprzednik sprzedawany jest w Polsce z 12 GB RAM, wiele wskazuje na to, że mowa tutaj o modelu, który raczej nie zawita do naszej części świata. Jest mało prawdopodobne, by producent zdecydował się na taki regres. Jesteśmy tylko ciekawi, co zaoferuje smartfon poza tym. Poprzednik wypada solidnie pod każdym innym względem, dlatego oczekujemy, że model moto g85 będzie równie ciekawy. Spodziewamy się, że smartfon ten zadebiutuje w najbliższych tygodniach w cenie do ok. 1500 zł.

Źródło: MySmartPrice