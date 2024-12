Test smartfona Motorola moto g34 5G - kolejny udany model z układem Snapdragon 695 5G. Motorola konkuruje sama ze sobą

Motorola to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych producentów smartfonów, jednak warto zauważyć, że oferta tej firmy jest ogólnie dosyć wyjątkowa. W jej portfolio znajdziemy co prawda linię droższych modeli Edge i składanych razr, jednak ogromna większość wszystkich produktów to tanie telefony z rodziny moto g. Nie da się nie dostrzec, że koncern skupia się właśnie na tej serii, bowiem w ostatnim czasie właściwie co kilka tygodni mamy do czynienia z kolejną premierą modelu za kilka stówek, a o przyszłych flagowcach nadal nie mówi się zupełnie nic. Powitajmy zatem na naszych łamach nową Motorolę moto g34 5G, która zadebiutowała na początku bieżącego roku i z miejsca przedstawiła nam się jako jeden z najbardziej atrakcyjnych wyborów w cenie do 1000 zł.

Autor: Piotr Piwowarczyk

Zacznijmy od tego, że mimo upływu lat obsługa sieci 5G wcale nie jest czymś oczywistym w tej półce cenowej. W końcu po dziś dzień większości osób w zupełności wystarcza LTE. Producenci niejako dobrze zdają sobie z tego sprawę i nie dziwota, że ciągle pakują do tanich smartfonów niezbyt zaawansowane chipy bez wsparcia dla sieci nowej generacji. Między innymi dlatego właśnie omawiana Motorola moto g34 5G prezentuje się całkiem atrakcyjnie już po zerknięciu do tabelki ze specyfikacją. Urządzenie zawiera bowiem Snapdragona 695 5G, który choć może najlepsze lata ma już za sobą, to jednak nadal odznacza się niezłą w tej półce wydajnością, a także - co moim zdaniem nawet ważniejsze - bardzo wysoką kulturą pracy. Poza tym warto pamiętać, że procesor ten niedawno trafił na pokład np. znacznie wyżej pozycjonowanej Motoroli moto g84 5G.

Motorola moto g34 5G wyróżnia się nie najnowszym, ale za to stosunkowo wydajnym w tym segmencie Snapdragonem 695 5G. Resztę specyfikacji uzupełnia m.in. podwójny aparat z głównym obiektywem 50 MP, bateria 5000 mAh czy szybka pamięć UFS 2.2. Całość kosztuje 799 zł.

Trudno ukryć, że wspomniany przed chwilą popularny Snapdragon to jeden z najjaśniejszych punktów tego urządzenia. Musimy mieć jednak na uwadze, że Motorola moto g34 5G to dosyć budżetowy smartfon, a to podkreśla m.in. skromny 6,5-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości 1600 x 720 pikseli, który na szczęście nadrabia wysoką częstotliwością odświeżania. Ponadto pokładzie mamy 8 GB RAM-u i 128 GB stosunkowo szybkiej pamięci UFS 2.2, aparat 50 MP + 2 MP (główny + makro), baterię o pojemności 5000 mAh, moduł NFC do płatności zbliżeniowych, złącze mini-jack 3,5 mm czy slot na kartę microSD. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 14 z nakładką My UX.

Motorola moto g34 5G realme C67 POCO C65 Platforma mobilna Snapdragon 695 5G Snapdragon 685 Helio G85 Procesor graficzny Adreno 619 Adreno 610 Mali-G52 MC2 System operacyjny Android 14 z My UX Android 14 z realmeUI Android 13 z MIUI Pamięć RAM 4 / 8 GB LPDDR4X 6 / 8 GB LPDDR4X 8 GB LPDDR4X Pamięć wbudowana 128 GB UFS 2.2 128 / 256 GB eMMC 256 GB eMMC Obsługa kart SD 1 TB 2 TB 1 TB Obsługa Dual SIM nanoSIM + eSIM 2x nanoSIM 2x nanoSIM Łączność bezprzewodowa 5G, WiFi 5, BT 5.1, NFC WiFi 5, BT 5.0, NFC WiFi 5, BT 5.3, NFC Łączność przewodowa USB-C 2.0, mini-jack USB-C 2.0, mini-jack USB-C 2.0, mini-jack Rozmiar ekranu 6,5" IPS 120 Hz 6,72" IPS 90 Hz 6,74" IPS 90 Hz Rozdzielczość ekranu 1600 x 720 px 2400 x 1080 px 1600 x 720 px Kamera przednia 16 MP 8 MP 8 MP Kamera tylna 50 + 2 MP 108 + 2 MP 50 + 2 + 0,08 MP Klasa odporności IP52 IP54 - Akumulator 5000 mAh 5000 mAh 5000 mAh Ładowanie 18 W 33 W 18 W Wymiary obudowy 162,7 x 74,6 x 8,0 mm 164,6 x 75,4 x 7,6 mm 168 x 78 x 8,1 mm Waga urządzenia 180 gramów 185 gramów 192 gramy Premierowa cena 8+128 GB - 799 zł 6+128 GB - 899 zł

Motorola moto g34 5G trafiła do nas w ciekawym wariancie kolorystycznym o nazwie Ocean Green, który wyróżnia się pleckami ze skóry wegańskiej. Urządzenie zostało wycenione na 799 zł, a zatem nie ulega wątpliwości, że ze względu na stosunkowo wydajny procesor mamy do czynienia z jednym z mocniejszym przedstawicieli tego segmentu. Czas jednak sprawdzić, jak całość wypada w praktyce. Nie raz zdarzało się, że pozornie dobrze zapowiadający się smartfon ostatecznie okazywał się niedopracowany, dlatego zapraszam na kolejne strony artykułu, gdzie szczegółowo omówimy sobie jego wydajność, zdolności fotograficzne czy czas pracy na jednym ładowaniu. No, chyba, że interesują Was jedynie końcowe wnioski - w takim układzie możecie przejść od razu do podsumowania.