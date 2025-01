Mortal Kombat 1 - zaprezentowano pierwsze pojedynki w nowej erze legendarnej serii bijatyk. Szykuje się mocna jesienna premiera

Na Summer Game Fest nie mogło też zabraknąć materiałów związanych z wielkim resetem serii bijatyk. Niedawno zgodnie z krążącymi tygodnie wcześniej plotkami podano pierwszą zapowiedź i konkrety tyczące się czy to wstępnych informacji o rozgrywce czy zawartości poszczególnych edycji. Teraz czas na pewne uzupełnienie w postaci pierwszych fragmentów. I trzeba przyznać, że NetherRealm Studios podało nam całkiem sporo detali.

Mortal Kombat 1 otrzymał trwający cztery minuty gameplay, gdzie przyjrzeliśmy się kilku starciom, a także nowym elementom mechaniki.

Pod pewnymi względami widać, że czeka nas nadbudowa Mortal Kombat 11, które zresztą niespecjalnie się nam jeszcze zestarzało. Widać już jednak kilka usprawnień. Gra wygląda jeszcze bardziej filmowo, a animacje ataków wraz z reakcjami na nie zdają się być wykonane z większym wyczuciem, zachowując przy tym brutalność. Niesamowicie wyglądają także lokacje - nieważne, czy patrzymy na luksusowe lokum, czy starożytną świątynię. Dostaliśmy też prezentację sekwencji ze wsparciem drugiego wojownika. Prezentują się one całkiem płynnie i mogą prowadzić do bardzo wielu różnorodnych kombinacji.

Gameplay przypomina nam także, że czeka nas zupełnie inna interpretacja historii klasycznych postaci wraz z co najmniej paroma nowymi twarzami. Od samego początku widzimy na przykład, że Scorpion i Sub-Zero ze sobą współpracują, do tego poznamy młodą wersję Raidena. To wszystko efekt zakończenia dodatku do poprzedniej odsłony, który zamknął pewien jej ważny rozdział. Zwycięski, świeżo upieczony bóg Liu Kang ustanowił nową linię czasu, stając się zarazem jej strażnikiem. Ale jak to bywa w tym uniwersum, pokój jest jedynie tymczasowy.

Źródło: Youtube