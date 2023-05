Wymagania sprzętowe Mortal Kombat 1 na PC raczej nie wymęczą Waszych komputerów

Kilka dni temu studio NetherRealm oraz wydawca Warner Bros. Games potwierdzili w końcu trwające prace nad grą Mortal Kombat 1 - choć nazewnictwo sugeruje miękki restart, fabuła w rzeczywistości będzie kontynuować wątki z poprzedniej gry. Najnowsza bijatyka nie otrzyma przesadnie długiej kampanii marketingowej, bowiem premiera gry zaplanowana została już na wrzesień tego roku. Po kilku dniach od oficjalnej zapowiedzi produkcji, na karcie produktowej Steam pojawiły się już pełne wymagania sprzętowe wersji PC.

Warner Bros ujawnił wymagania sprzętowe nadchodzącej bijatyki Mortal Kombat 1. Te na szczęście nie są przesadnie wysokie.

Na karcie produktowej Mortal Kombat 1 na Steam opublikowano wymagania sprzętowe. Te podzielono na minimalne oraz zalecane konfiguracje, przy czym nie uściślono dokładnie do jakich rozdzielczości oraz poziomu detali są one przyporządkowane. W przypadku minimalnyc wymagań, twórcy zalecają posiadanie przynajmniej Intel Core i5-6600, AMD Ryzen 3 3100 oraz AMD Ryzen 5 2600, a więc kilkuletnich już procesorów z przynajmniej 4 rdzeniami. Jeśli chodzi o karty graficzne to producent wyszczególnił trzy modele: NVIDIA GeForce GTX 980, AMD Radeon RX 470 oraz Intel ARC A750. Ten ostatni jest jednak (w teorii) znacznie mocniejszy od dwóch pozostałych, toteż gra może nie wykorzystać faktycznych możliwości architektury Xe-HPG.

Minimalne wymagania Zalecane wymagania Procesor Intel Core i5-6600

AMD Ryzen 3 3100

AMD Ryzen 5 2600 Intel Core i5-8400

AMD Ryzen 5 3600X Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 980

AMD Radeon RX 470

Intel ARC A750 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti

AMD Radeon RX 5700 XT

Intel ARC A770 Pamięć RAM 8 GB 8 GB Miejsce na dysku 100 GB 100 GB Biblioteki DirectX 12 DirectX 12 System Windows 10 64-bit Windows 10/11 64-bit

Mortal Kombat 1 nie wydaje się mieć wysokich wymagań co do pamięci RAM, bo zarówno w minimalnej jak i zalecanej konfiguracji mowa o 8 GB. Jeśli chodzi o ten drugi zestaw wymagań, to tutaj twórcy rekomendują już posiadanie mocniejszych nieco procesorów jak Intel Core i5-8400 czy AMD Ryzen 5 3600X, a także kart graficznych NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti, AMD Radeon RX 5700 XT oraz Intel ARC A770 - ten ostatni przypadek znowu jest nieco zaskakujący, bowiem ARC A770 jest niewiele mocniejszy od ARC A750, którego umieszczono w minimalnych wymaganiach. Mortal Kombat 1 korzysta z bibliotek DirectX 12 i do działania wymaga przynajmniej systemu Windows 10 64-bit. Najnowsza bijatyka jest już dostępna do zamówienia na Steam - cena wersji standardowej wynosi 314 złotych, natomiast edycji Premium - 419 złotych.

